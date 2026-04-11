Hải Phòng có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Công an TPHCM với tỷ số 3-0, thể hiện sự vượt trội toàn diện trong suốt 90 phút thi đấu.

Ngay từ đầu trận, đội bóng đất Cảng đã kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 65%, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Hải Phòng thắng đậm CA TPHCM - Ảnh: VPF

Phút 30, Tagueu tận dụng cơ hội mở tỷ số, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp ở phút 61, giúp Hải Phòng nắm lợi thế lớn. Khi Tiến Linh và các đồng đội buộc phải dâng cao, khoảng trống lộ ra và Trung Hiếu đã tận dụng để ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 76.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, Hải Phòng còn thể hiện sự chắc chắn nơi hàng thủ, trong khi đối thủ thi đấu thiếu kỷ luật và nhận thẻ đỏ ở phút 87.

Ở trận đấu khác, SLNA giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Sau hiệp một giằng co, bước ngoặt đến ở phút 55 khi Phi Long phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Olaha lạnh lùng ghi bàn mang về lợi thế cho đội chủ nhà.

SLNA đẩy SHB Đà Nẵng vào thế khó - Ảnh: VPF

Dù Đà Nẵng nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại, họ vẫn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của SLNA. Kết quả này giúp SLNA củng cố vị trí, trong khi Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng.