Xem video highlights U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines (nguồn: FPT Play)

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

Đội hình ra sân 

U22 Myanmar: Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein.

U22 Philippines: Guimaraes; Leddel, Reyes, Demuynck, Rosquillo, Rublico, Ortega, Monis, Mariona, Banatao, Muens.

Bàn thắng: Monis 19', Wai Phone 50' (phản lưới)

05/12/2025 | 20:08

Kết thúc

G7aCS4kb0AEXgsl.jpg
U22 Philippines giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: ASEAN Football
Thu gọn
05/12/2025 | 19:48

88'

Banatao băng lên tuyến hai rồi nã đại bác sấm sét dội xà ngang khung thành U22 Myanmar.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:46

84'

Những phút cuối, các cầu thủ U22 Myanmar đang dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, các đợt triển khai của họ quá đơn điệu.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:39

79'

May mắn không đứng về phía U22 Myanmar khi cú dứt điểm sấm sét từ chân Thurain Tun lại dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:29

69'

Khung thành U22 Myanmar tiếp tục chao đảo sau tình huống ném biên mạnh. Muens lao vào đá nối căng nhưng thủ môn Htet Soe xuất sắc đẩy ra. Banatao đánh đầu bồi qua xà khá đáng tiếc.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:21

58'

Demuynck đệm căng cận thành tung lưới U22 Myanmar nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:12

53'

Sau khi nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ U22 Myanmar có dấu hiệu mất bình tĩnh. Tiền đạo Toe Aung vừa có pha phạm lỗi thô bạo với đối thủ và bị phạt thẻ vàng cảnh cáo.

Thu gọn
05/12/2025 | 19:11

50'

Bàn thắng (0-2, Wai Phone phản lưới): Cầu thủ U22 Philippines lên bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong. Wai Phone lao về lóng ngóng phá bóng về lưới nhà, biếu cho đối thủ bàn thắng thứ 2.

G7aCu4tb0AAjavs.jpg
U22 Philippines ăn mừng bàn thắng - Ảnh: PFF
Thu gọn
05/12/2025 | 19:05

Kết thúc hiệp 1

G7Z0oQfb0AIwsz1.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Philippines - Ảnh: PMNF
Thu gọn
05/12/2025 | 18:44

43'

Tuy đã giảm nhịp độ nhưng U22 Philippines vẫn kiểm soát bóng rất tốt. Tiền vệ số 10 Mariona thi đấu nổi bật với những pha xử lý kỹ thuật.

Thu gọn
05/12/2025 | 18:37

35'

U22 Myanmar vẫn đang thi đấu thụ động, chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía cầu môn đối phương.

Thu gọn
05/12/2025 | 18:28

25'

Sau bàn khai thông bế tắc, các cầu thủ U22 Philippines vẫn kiểm soát cuộc chơi, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Thu gọn
05/12/2025 | 18:21

19'

Bàn thắng (0-1, Monis): Demuynck bứt lên bên cánh trái rồi trả ngược vào trong thuận lợi để Monis lao xuống đá nối cận thành tung lưới U22 Myanmar.

Bàn thắng xứng đáng của U22 Philippines, sau những nỗ lực tấn công của họ từ đầu trận.

G7aDypcb0AAEWow.jpg
Monis giúp U22 Philippines vượt lên dẫn trước - Ảnh: PFF
Thu gọn
05/12/2025 | 18:18

14'

Đội bóng áo trắng vẫn đang thi đấu áp đảo. Mariona xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chân trái, buộc thủ môn U22 Myanmar phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
05/12/2025 | 18:07

6'

U22 Philippines đang tấn công phủ đầu đầy mạnh mẽ. Ortega ném biên xa tạo điều kiện cho Banatao đánh đầu đi chệch khung thành.

Thu gọn
05/12/2025 | 18:03

2'

U22 Philippines nhập cuộc đầy ấn tượng. Mariona vừa xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
05/12/2025 | 17:58

18h

Trận đấu bắt đầu.

G7Z54bmb0AEQwHZ.jpg
Đội hình ra sân của U22 Philippines - Ảnh: PMNF
Thu gọn
05/12/2025 | 17:33

17h10

594413751_1796585207704989_4353318980156055038_n.jpg
Đội hình ra sân U22 Myanmar - Ảnh: MFF
G7Zi0g4b0AEqBln.jpg
Đội hình ra sân U22 Philippines
Thu gọn
05/12/2025 | 17:32

17h

G7ZbncvawAAUF5a.jpg
G7ZbncpbMAAYc6j.jpg
Phòng thay đồ của U22 Philippines - Ảnh: P.M.N.F
Thu gọn
05/12/2025 | 09:12

16h

594066558_1796003597763150_8228799898467174569_n.jpg
594972284_1796003901096453_1828641863272898870_n.jpg
Các cầu thủ U22 Myanmar tập luyện trước ngày ra quân - Ảnh: MFF
Thu gọn
05/12/2025 | 09:10

15h

G6762RrbkAYJWrL.jpg
Danh sách U22 Myanmar tham dự SEA Games 33 
G7QRiISa0AABGGU.jpg
Danh sách U22 Philippines tham dự SEA Games 33 - Ảnh: ASEAN Football
Thu gọn