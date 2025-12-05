Xem video highlights U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines (nguồn: FPT Play)
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Đội hình ra sân
U22 Myanmar: Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein.
U22 Philippines: Guimaraes; Leddel, Reyes, Demuynck, Rosquillo, Rublico, Ortega, Monis, Mariona, Banatao, Muens.
Bàn thắng: Monis 19', Wai Phone 50' (phản lưới)
Kết thúc
88'
Banatao băng lên tuyến hai rồi nã đại bác sấm sét dội xà ngang khung thành U22 Myanmar.
84'
Những phút cuối, các cầu thủ U22 Myanmar đang dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, các đợt triển khai của họ quá đơn điệu.
79'
May mắn không đứng về phía U22 Myanmar khi cú dứt điểm sấm sét từ chân Thurain Tun lại dội cột dọc bật ra.
69'
Khung thành U22 Myanmar tiếp tục chao đảo sau tình huống ném biên mạnh. Muens lao vào đá nối căng nhưng thủ môn Htet Soe xuất sắc đẩy ra. Banatao đánh đầu bồi qua xà khá đáng tiếc.
58'
Demuynck đệm căng cận thành tung lưới U22 Myanmar nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
53'
Sau khi nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ U22 Myanmar có dấu hiệu mất bình tĩnh. Tiền đạo Toe Aung vừa có pha phạm lỗi thô bạo với đối thủ và bị phạt thẻ vàng cảnh cáo.
50'
Bàn thắng (0-2, Wai Phone phản lưới): Cầu thủ U22 Philippines lên bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong. Wai Phone lao về lóng ngóng phá bóng về lưới nhà, biếu cho đối thủ bàn thắng thứ 2.
Kết thúc hiệp 1
43'
Tuy đã giảm nhịp độ nhưng U22 Philippines vẫn kiểm soát bóng rất tốt. Tiền vệ số 10 Mariona thi đấu nổi bật với những pha xử lý kỹ thuật.
35'
U22 Myanmar vẫn đang thi đấu thụ động, chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía cầu môn đối phương.
25'
Sau bàn khai thông bế tắc, các cầu thủ U22 Philippines vẫn kiểm soát cuộc chơi, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
19'
Bàn thắng (0-1, Monis): Demuynck bứt lên bên cánh trái rồi trả ngược vào trong thuận lợi để Monis lao xuống đá nối cận thành tung lưới U22 Myanmar.
Bàn thắng xứng đáng của U22 Philippines, sau những nỗ lực tấn công của họ từ đầu trận.
14'
Đội bóng áo trắng vẫn đang thi đấu áp đảo. Mariona xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chân trái, buộc thủ môn U22 Myanmar phải trổ tài cứu thua.
6'
U22 Philippines đang tấn công phủ đầu đầy mạnh mẽ. Ortega ném biên xa tạo điều kiện cho Banatao đánh đầu đi chệch khung thành.
2'
U22 Philippines nhập cuộc đầy ấn tượng. Mariona vừa xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cực kỳ nguy hiểm.
18h
Trận đấu bắt đầu.