Bàn thắng (0-1, Monis): Demuynck bứt lên bên cánh trái rồi trả ngược vào trong thuận lợi để Monis lao xuống đá nối cận thành tung lưới U22 Myanmar.

Bàn thắng xứng đáng của U22 Philippines, sau những nỗ lực tấn công của họ từ đầu trận.