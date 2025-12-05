Chiến thắng gây thất vọng

Không nằm ngoài dự đoán, U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận đấu ra quân với U22 Lào. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của người hâm mộ không chỉ dừng lại ở một chiến thắng đơn thuần, mà phải là một màn trình diễn thuyết phục, thể hiện được sự vượt trội và tầm vóc của ứng viên cho tấm HCV đại hội.

Nhưng, những gì thể hiện trên sân Rajamangala thì ngược lại. Lối chơi của U22 Việt Nam gần như không có bất kỳ sự đổi mới nào đáng kể khi vẫn duy trì cách triển khai bóng chậm, tấn công chủ yếu dựa vào các tình huống biên và thiếu đi sự đột biến ở trung lộ.

U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm, nhưng lối chơi là chưa thuyết phục

Tương tự như thế là sự hiệu quả trong khâu dứt điểm của đội. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của các chân sút là rất thấp, khiến trận đấu khó khăn không cần thiết, thậm chí phải chờ vào tình huống “bẻ cờ” của trọng tài thì U22 Việt Nam mới có thể giành chiến thắng 2-1.

Đáng nói hơn, dù U22 Lào tổ chức tấn công không mấy sắc sảo, nhưng cũng tạo ra ít nhất 2-3 cơ hội rõ rệt trước khi chọc thủng lưới Trung Kiên khiến nỗi thất vọng dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tăng lên gấp bội.

Liệu ông Kim Sang Sik có giấu bài?

Ít tháng trước, U22 Việt Nam (khi đó mang danh U23) cũng có sự khởi đầu và giành chiến thắng 3-0 tại giải U23 Đông Nam với đối thủ là U23 Lào tại Indonesia.

Ngoài tỉ số là khác, phần còn lại có quá nhiều điểm chung: đội bóng của ông Kim Sang Sik chơi bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, cùng với đó hàng thủ vẫn mắc những lỗi khá sơ đẳng, rất may U23 Lào không thể tận dụng.

Điều này từng xảy ra ở chiến thắng trước U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á, nên có thể khẳng định HLV Kim Sang Sik không giấu bài

Và những vấn đề trên không chỉ xảy ra trước U22 Lào mà còn kéo dài trong các chiến thắng khác của U22 Việt Nam ở giải Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á tới tận trận ra quân tại SEA Games 33. Thế nên có thể thấy được, HLV Kim Sang Sik đã tất tay, ít nhất về mặt chiến thuật.

Đội bóng chưa khởi sắc hay thay đổi, trách nhiệm đầu tiên chắc chắn thuộc HLV trưởng, nhất là khi ông Kim Sang Sik đang ưu tiên sự ổn định thay vì có những điều chỉnh mang tính đột biến.

Điều này được thể hiện ở việc có tới 9/11 cầu thủ (trừ Văn Trường, Anh Quân) đứng trong đội hình xuất phát với Lào ở giải U23 Đông Nam Á tiếp tục đá chính ở trận ra quân SEA Games 33 là ví dụ.

Và khi sự ổn định đó không mang lại hiệu quả về lối chơi thì đó là bảo thủ. Vậy nên, để U22 Việt Nam khởi sắc hơn trong lối chơi, hiệu quả có lẽ cần HLV Kim Sang Sik mạnh dạn trao cơ hội cho những cái tên mới, hoặc được sử dụng trước đây nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện có.

Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời và biến hoá hơn, con đường đến với tấm HCV đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chắc chắn không dễ dàng dù là ứng viên sáng giá số 1 ở SEA Games 33.

