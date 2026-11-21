Đội hình ra sân
Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, Miley; Murphy, Willock, Barnes; Osula.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.
Bàn thắng: Barnes 49', Thiaw 62' - Eze 34', Madueke 78'
|Kết quả
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City 1 - 1 Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham 2 - 0 Ipswich
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa 0 - 0 Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 4 Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry 3 - 2 Crystal Palace
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle 2 - 2 Arsenal
Kết thúc
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
86'
Những phút cuối, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ ba.
78'
Bàn thắng (2-2, Madueke): Arsenal phản công mẫu mực. Madueke nhận bóng bên cánh phải rồi rẽ vào trung lộ sút chân trái gỡ hòa 2-2.
73'
Joe Willock dẫn bóng phản công chớp nhoáng. Tiếc rằng, cú sút cuối cùng bật chân Rice đi hết đường biên ngang.
69'
Thủ môn David Raya bị chấn thương ở tay, rời sân nhường chỗ cho Kepa.
62'
Bàn thắng (2-1, Thiaw): Tận dụng triệt để pha phạt góc dẫn đến tình huống lộn xộn trước khung thành Arsenal, Thiaw đá bồi cự ly rất gần nâng tỷ số lên 2-1.
55'
Sau bàn gỡ, Newcastle thi đấu khí thế hơn hẳn. Họ làm chủ cuộc chơi với nhiều pha uy hiếp cầu môn David Raya.
49'
Bàn thắng (1-1, Harvey Barnes): Sau tình huống phá bóng hụt của Odegaard, Osula kiến tạo cho Barnes ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm sút tung lưới Arsenal.
46'
Qua giờ giải lao, HLV Newcasle tung Livramento, Ramsey và Elanga vào sân.
Kết thúc hiệp 1
43'
Lewis Hall thêm một lần để mất bóng bên cánh trái. Madueke cướp được rồi dứt điểm góc hẹp khá nguy hiểm.
34'
Bàn thắng (0-1, Eze): Cướp được bóng của Lewis Hall, Havertz chọc khe thông minh cho Eze phá bẫy việt vị băng xuống sút tung lưới Newcastle.
29'
Arsenal đang tấn công từ nhiều hướng. Rice vừa thử vận may với cú nã pháo tầm xa vọt xà.
26'
Declan Rice tạt vào từ cánh phải cho Bruno lao vào đệm bất thành. Suýt chút nữa tiền vệ người Brazil đã có thể xé lưới đội bóng cũ.
11'
Newcastle đáp trả bằng cú sút xa của Murphy, bóng đập chân hậu vệ Arsenal đổi hướng suýt đi vào khung thành.
5'
Đón bóng bên cánh phải, Madueke rẽ vào trong tung cú sút chìm chân trái dội mép ngoài cột dọc bật ra.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
23h30
22h30
Thông tin lực lượng
Newcastle: Joelinton chấn thương. Nico Gonzalez và Joe Willock đã khỏi ốm.
Arsenal: Bukayo Saka và Zubimendi vắng mặt vì chấn thương. Dowman bị treo giò.