Alex Scott trở thành tâm điểm cuộc đua chuyển nhượng giữa 3 ông lớn Ngoại hạng Anh, trong đó Arsenal sẵn sàng bán bớt cầu thủ để dọn đường đón tiền vệ này.

Theo Sky Sports, Pháo thủ chuẩn bị thanh lý một số cầu thủ nhằm huy động ngân sách chiêu mộ Alex Scott, trong bối cảnh Chelsea và Liverpool cũng đang theo sát thương vụ.

Bournemouth định giá Scott hơn 100 triệu bảng. Tuy nhiên, Sky Sports tiết lộ đội chủ sân Vitality sẽ phải cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị trên 75 triệu bảng vào tháng 1.

Alex Scott trong màu áo tuyển Anh - Ảnh: S.S

Tiền vệ 23 tuổi có bước tiến vượt bậc trong màu áo Bournemouth mùa giải trước và ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 9, sau những màn trình diễn ấn tượng ở các cấp độ trẻ.

Scott đã từ chối hai lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Bournemouth. Khi giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn 18 tháng, ban lãnh đạo CLB sẽ chịu áp lực phải bán cầu thủ để thu về khoản tiền đáng kể.

Arsenal của Mikel Arteta đang vững vàng trên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, nhưng có thể phải tiến hành cuộc cải tổ lực lượng ngay giữa mùa giải để tránh nguy cơ mất Scott vào tay đối thủ.

Chelsea đang cố gắng xúc tiến thương vụ ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông, động thái có thể châm ngòi cho một cuộc chiến đấu giá.

Declan Rice, Bruno Guimaraes và Myles Lewis-Skelly đóng vai trò nòng cốt trong đội hình của Arteta mùa này.

Tiền vệ Mikel Merino gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân dù hoàn toàn khỏe mạnh. Người đồng hương Martin Zubimendi cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe và chấn thương.

Cả hai đều có khả năng phải rời Arsenal để nhường chỗ cho Scott. Nếu cập bến Emirates, tiền vệ 23 tuổi sẽ sát cánh cùng hai đồng đội tại tuyển Anh và tân binh Guimaraes, tạo nên tuyến giữa giàu chất lượng.

Lập trường của Bournemouth đã mềm mỏng hơn trong những tuần gần đây, song đội bóng miền Nam nước Anh vẫn hy vọng giữ chân tài năng sáng giá nhất của mình.