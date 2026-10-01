Đội hình ra sân
Nottingham (3-4-2-1): Sels, Murillo, Diomande, Dominguez, N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz, Ndoye, Cunha, Delap.
Arsenal (4-2-3-1): Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Guimaraes, Rice, Eze, Odegaard, Saka, Havertz.
Bàn thắng: Madueke 80'
|Kết quả
|Vòng 7
|17/10/2026 18:30:00
|Everton 0 - 2 Chelsea
|17/10/2026 21:00:00
|Fulham 1 - 0 Hull City
|17/10/2026 21:00:00
|Manchester City 3 - 2 Ipswich
|17/10/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 2 Liverpool
|17/10/2026 23:30:00
|Newcastle 0 - 1 Aston Villa
|18/10/2026 20:00:00
|Leeds 1 - 1 Manchester United
|18/10/2026 20:00:00
|Brighton 5 - 0 Crystal Palace
|18/10/2026 20:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Sunderland
|18/10/2026 22:30:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Arsenal
Kết thúc
88'
Chris Wood được đồng đội trao cho cơ hội cực kỳ ngon ăn. Tiếc rằng, pha xử lý cuối cùng lại quá cẩu thả.
80'
Bàn thắng (1-0, Madueke): Tiền vệ người Anh xử lý hay bên cánh trái rồi bất ngờ tung cú đá chân phải, bóng khẽ chạm hậu vệ chủ nhà đổi hướng mở tỷ số cho Arsenal.
72'
Arsenal phối hợp hay bên cánh phải, Timber trả ngược cho Rice đá nối ngay vọt xà đáng tiếc.
69'
Liam Delap bứt tốc dũng mãnh ở trung lộ nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại quá nhẹ.
65'
Để tăng thêm sự đột biến, HLV Artete tung Gyokeres, Merino cùng Timber vào sân.
53'
Delap bứt tốc bên cánh phải rồi dứt điểm nhằm góc hẹp chưa thành công.
52'
Madueke đã xuất hiện trên sân nhưng lối chơi tấn công của Arsenal vẫn chưa mấy sáng sủa.
Kết thúc hiệp 1
41'
Kai Havertz thoát xuống sát đường biên ngang dứt điểm nhưng bóng đi ra mép lưới sau.
36'
Declan Rice đá phạt tạo điều kiện cho Havertz đánh đầu đưa bóng bay qua xà.
25'
Arsenal vừa tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Forest. May cho đội chủ nhà là Diomenade kịp thời phá giải nguy.
19'
Nottingham Forest có pha phản công ấn tượng. Delap nhả bóng lại cho Ndoye dứt điểm đi ra mép lưới sau.
12'
Arsenal đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng không dễ để tìm được đường vào khung thành Forest, khi đội chủ nhà chủ động dựng "xe buýt".
4'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Arsenal được đánh giá cao hơn nên tấn công từ đầu.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
22h
20h
Thông tin lực lượng
Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré vắng mặt do chấn thương.
Arsenal: Saliba là cái tên duy nhất ngồi ngoài do chấn thương. Martin Zubimendi, Piero Hincapie vẫn đang bị đau nhẹ.