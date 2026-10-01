Bàn thắng (1-0, Madueke): Tiền vệ người Anh xử lý hay bên cánh trái rồi bất ngờ tung cú đá chân phải, bóng khẽ chạm hậu vệ chủ nhà đổi hướng mở tỷ số cho Arsenal.

Madueke ăn mừng bàn khai thông bế tắc - Ảnh: P.L