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Madueke hóa người hùng của Arsenal - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Nottingham (3-4-2-1): Sels, Murillo, Diomande, Dominguez, N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz, Ndoye, Cunha, Delap.

Arsenal (4-2-3-1): Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Guimaraes, Rice, Eze, Odegaard, Saka, Havertz.

Bàn thắng: Madueke 80'

Kết quả
Vòng 7
17/10/2026 18:30:00 Everton 0 - 2 Chelsea
17/10/2026 21:00:00 Fulham 1 - 0 Hull City
17/10/2026 21:00:00 Manchester City 3 - 2 Ipswich
17/10/2026 21:00:00 Brentford 1 - 2 Liverpool
17/10/2026 23:30:00 Newcastle 0 - 1 Aston Villa
18/10/2026 20:00:00 Leeds 1 - 1 Manchester United
18/10/2026 20:00:00 Brighton 5 - 0 Crystal Palace
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth 2 - 0 Sunderland
18/10/2026 22:30:00 Nottingham Forest 0 - 1 Arsenal
19/10/2026 | 00:29

Kết thúc

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Arsenal giành chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh: P.L
Thu gọn
19/10/2026 | 00:19

88'

Chris Wood được đồng đội trao cho cơ hội cực kỳ ngon ăn. Tiếc rằng, pha xử lý cuối cùng lại quá cẩu thả.

Thu gọn
19/10/2026 | 00:11

80'

Bàn thắng (1-0, Madueke): Tiền vệ người Anh xử lý hay bên cánh trái rồi bất ngờ tung cú đá chân phải, bóng khẽ chạm hậu vệ chủ nhà đổi hướng mở tỷ số cho Arsenal.

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Madueke ăn mừng bàn khai thông bế tắc - Ảnh: P.L
Thu gọn
19/10/2026 | 00:02

72'

Arsenal phối hợp hay bên cánh phải, Timber trả ngược cho Rice đá nối ngay vọt xà đáng tiếc.

Thu gọn
18/10/2026 | 23:59

69'

Liam Delap bứt tốc dũng mãnh ở trung lộ nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại quá nhẹ.

Thu gọn
18/10/2026 | 23:56

65'

Để tăng thêm sự đột biến, HLV Artete tung Gyokeres, Merino cùng Timber vào sân.

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Madueke bị theo sát - Ảnh: P.L
Thu gọn
18/10/2026 | 23:43

53'

Delap bứt tốc bên cánh phải rồi dứt điểm nhằm góc hẹp chưa thành công.

Thu gọn
18/10/2026 | 23:43

52'

Madueke đã xuất hiện trên sân nhưng lối chơi tấn công của Arsenal vẫn chưa mấy sáng sủa.

Thu gọn
18/10/2026 | 23:20

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
Thu gọn
18/10/2026 | 23:10

41'

Kai Havertz thoát xuống sát đường biên ngang dứt điểm nhưng bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
18/10/2026 | 23:06

36'

Declan Rice đá phạt tạo điều kiện cho Havertz đánh đầu đưa bóng bay qua xà.

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Arsenal đang tấn công bế tắc - Ảnh: P.L
Thu gọn
18/10/2026 | 22:56

25'

Arsenal vừa tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Forest. May cho đội chủ nhà là Diomenade kịp thời phá giải nguy.

Thu gọn
18/10/2026 | 22:49

19'

Nottingham Forest có pha phản công ấn tượng. Delap nhả bóng lại cho Ndoye dứt điểm đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
18/10/2026 | 22:42

12'

Arsenal đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng không dễ để tìm được đường vào khung thành Forest, khi đội chủ nhà chủ động dựng "xe buýt".

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Delap tranh bóng với Konsa - Ảnh: Premier League
Thu gọn
18/10/2026 | 22:36

4'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Arsenal được đánh giá cao hơn nên tấn công từ đầu.

Thu gọn
18/10/2026 | 22:35

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
18/10/2026 | 22:06

22h

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Đội hình ra sân Nottingham Forest và Arsenal
Thu gọn
18/10/2026 | 10:12

20h

Thông tin lực lượng

Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré vắng mặt do chấn thương. 

Arsenal: Saliba là cái tên duy nhất ngồi ngoài do chấn thương. Martin Zubimendi, Piero Hincapie vẫn đang bị đau nhẹ.

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Arsenal quyết tâm lấy 3 điểm - Ảnh: TOD
Thu gọn