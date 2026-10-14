Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10  23:45

Lens 0-2 Sporting Lisbon

On Football
Sabah Baku 2-0 Slavia Praha

14/10  02:00

 Arsenal 3-0 Lille

On Sports +
Atletico Madrid 2-0 MU
Galatasaray 1-4 Barcelona
Inter Milan 3-4 Club Brugge
RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
Viking 3-3 Bayern Munich
Villarreal 3-1 Napoli

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

14/10  07:30

Boca Juniors vs Vasco da Gama

14/10  08:30

Millonarios vs Once Caldas

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Elite – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10   14:45

 Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka

13/10   17:00

 Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi

Pohang 0-2 Johor DT

Shanghai Port 1-1 Daejeon

13/10   19:15

 Buriram 0-1 Beijing Guoan

Công An Hà Nội 0-1 Kashima Antlers

13/10   23:00

Al Sadd 0-2 Al Hilal

14/10   01:15

Al Ittihad 1-2 Shabab Al Ahli