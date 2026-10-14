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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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13/10 23:45
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Lens 0-2 Sporting Lisbon
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On Football
|Sabah Baku 2-0 Slavia Praha
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14/10 02:00
|Arsenal 3-0 Lille
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On Sports +
|Atletico Madrid 2-0 MU
|Galatasaray 1-4 Barcelona
|Inter Milan 3-4 Club Brugge
|RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
|Viking 3-3 Bayern Munich
|Villarreal 3-1 Napoli
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COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT
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14/10 07:30
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Boca Juniors vs Vasco da Gama
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14/10 08:30
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Millonarios vs Once Caldas
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Elite – VÒNG PHÂN HẠNG
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13/10 14:45
|Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka
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13/10 17:00
|Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi
|Pohang 0-2 Johor DT
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Shanghai Port 1-1 Daejeon
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13/10 19:15
|Buriram 0-1 Beijing Guoan
|Công An Hà Nội 0-1 Kashima Antlers
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13/10 23:00
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Al Sadd 0-2 Al Hilal
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14/10 01:15
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Al Ittihad 1-2 Shabab Al Ahli
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