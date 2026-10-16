Arsenal được cho là đang cân nhắc chi 140 triệu euro chiêu mộ Desire Doue từ PSG, khoản đầu tư kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng của CLB.

Với tham vọng về kỷ nguyên thống trị bóng đá Anh và châu Âu, Arsenal đang nghiên cứu khả năng đưa Desire Doue về sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Tiền đạo người Pháp được xem là lựa chọn để nâng cấp hàng công cho Arsenal, bổ sung khả năng đột phá và tạo khác biệt trong các trận đấu lớn.

Arsenal có tham vọng chiêu mộ Doue. Ảnh: PSG

Đội bóng London có thể dành 140 triệu euro cho thương vụ. Nếu hoàn tất ở mức phí này, Doue sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Sự quan tâm của 'Pháo thủ' xuất phát từ những bước tiến mạnh mẽ của Doue trong màu áo PSG.

Ở tuổi 21, tuyển thủ Pháp đã hai lần liên tiếp vô địch Champions League và chứng minh khả năng tỏa sáng dưới áp lực. Trong trận chung kết năm 2025, Doue ghi hai bàn, đóng góp một kiến tạo giúp PSG thắng Inter 5-0. Một năm sau, anh tiếp tục nâng cúp khi đội bóng của Luis Enrique vượt qua chính Arsenal trên chấm luân lưu.

Doue cũng vừa ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của PSG ngay trên sân Man City ở Champions League. Khả năng xử lý trong không gian hẹp, vượt qua đối thủ và chơi nhiều vị trí giúp anh trở thành phương án hấp dẫn với Mikel Arteta.

Arsenal muốn có thêm giải pháp trước những hàng thủ kín kẽ, đồng thời duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Doue có thể giúp Arteta thay đổi cách bố trí hàng công, tăng tính linh hoạt cho những đợt lên bóng.

Dù vậy, kế hoạch chuyển nhượng sẽ không dễ dàng. Doue còn hợp đồng đến năm 2029, trong khi PSG không chịu áp lực tài chính buộc phải bán ngôi sao của mình.

Tham vọng của Arsenal phụ thuộc vào chính Doue. Trong trường hợp cựu cầu thủ Rennes muốn tìm kiếm trải nghiệm mới, sau khi gặt hái thành công liên tiếp với PSG, “Pháo thủ” sẽ có cơ hội kích hoạt “bom tấn”.