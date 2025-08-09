Video Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Ghi bàn:
Việt Nam: Bích Thùy (24'), Hoàng Thị Loan (28'), Hải Yến (69', 85'), Vạn Sự (71'), Thu Thảo (81'), Tuyết Dung (89')
Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo nhờ khả năng kiểm soát bóng mượt mà và lối tấn công đa dạng. Bích Thùy mở tỷ số ở phút 25 sau đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương của Thu Xuân. Ba phút sau, Hoàng Thị Loan bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú treo bóng đẹp mắt.
Sang hiệp hai, HLV thực hiện nhiều sự thay đổi chiến thuật, trong đó Hải Yến vào sân và nhanh chóng toả sáng với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 69 và bàn thắng kỹ thuật ở phút 85. Trước đó và sau đó, lần lượt Vạn Sự (70’) và Thu Thảo (80’) lập công, trước khi Tuyết Dung khép lại bữa tiệc bàn thắng ở phút 89 bằng pha cứa lòng tinh tế.
Chiến thắng đậm giúp tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả hai lượt trận, chính thức giành vé bán kết sớm. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV sẽ quyết đấu với tuyển nữ Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng.
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Indonesia
Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Xuân (Thanh Nhã 46'), Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Thu Thảo, Mỹ Anh, Huỳnh Như
Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.
90'+2
Pha dứt điểm hiếm hoi của ĐT Indonesia nhưng không thể đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng.
89'
Tuyệt phẩm của Tuyết Dung
Tuyết Dung solo trong vòng vây của ít nhất 5 cầu thủ Indonesia rồi thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, thủ môn Masykuroh chôn chân đứng nhìn.
85'
Hải Yến lập cú đúp
Tuyết Dung treo bóng vào vòng cấm để Hải Yến khống chế bước một cực ngọt trước khi dứt điểm tung lưới Indonesia lần thứ 6.
81'
Thu Thảo nâng tỷ số lên 5-0
Tiền đạo Hải Yến dứt điểm bị hậu vệ Indonesia ngăn chặn, ngay lập tức Thu Thảo chớp cơ hội đá bồi nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT Việt Nam.
78'
Thanh Nhã có pha xử lý trong vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần, song không làm khó thủ môn Indonesia.
71'
Vạn Sự lên tiếng
Pha bứt tốc bên cánh trái của Ngân Thị Vạn Sự bên cánh trái rồi quyết định dứt điểm thẳng về góc gần. Thủ môn Indonesia tính bắt bài đường căng ngang của cầu thủ Việt Nam nhưng không thành công.
69'
Hải Yến lập công
Vừa vào sân được ít phút, Hải Yến đón bóng từ quả phạt góc của Vạn Sự rồi đánh đầu tung lưới Indonesia lần thứ ba.
60'
Tiền đạo chủ lực Huỳnh Như vẫn tỏ ra vô duyên với khung thành đối phương, cô chưa có bàn thắng nào tại AFF Cup nữ năm nay.
53'
Hải Linh hụt bàn thắng
Thủ môn Indonesia đấm bóng ra không tốt, Hải Linh lập tức đánh đầu bồi tung lưới đội bóng xứ Vạn đảo. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ Việt Nam với "người gác đền" Indonesia.
50'
ĐT Việt Nam tiếp tục tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm thêm những bàn thắng ngay sau khi hiệp hai trở lại.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Thanh Nhã vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía tuyển nữ Việt Nam.
43'
Huỳnh Như nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình nhưng đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn chưa thành công.
40'
Huỳnh Như và các đồng đội liên tục vây hãm khung thành đội bóng xứ Vạn đảo, cơ hội nhiều nhưng chưa có bàn thắng thứ ba.
28'
Hoàng Thị Loan nhân đôi cách biệt
Tình huống Hoàng Thị Loan treo bóng vào vòng cấm Indonesia, Bích Thùy lao vào tranh chấp nhưng không chạm bóng khiến thủ môn đối phương giật mình. Bàn thắng thứ hai cho ĐT Việt Nam.
24'
Bích Thùy mở tỷ số
Nhận đường chuyền của đồng đội, ở vị trí khá trống trải trong vòng cấm Indonesia, Bích Thúy dứt điểm không quá khó nhưng thủ môn Masykuroh bắt bóng vuột khỏi tay rồi lăn vào lưới.
22'
Thêm một cơ hội nữa dành cho tuyển nữ Việt Nam, lần này người dứt điểm là Bích Thùy nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho đội bóng áo trắng.
14'
Pha phối hợp ăn ý của ĐT Việt Nam, Huỳnh Như căng ngang như "dọn cỗ" cho Trúc Hương. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi pha dứt điểm một chạm ở vị trí hoàn toàn trống trải lại bị hậu vệ Indonesia cản phá ngay trước vạch vôi.
10'
Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, sức ép ngày càng được gia tăng về phía khung thành của Indonesia.
5'
Huỳnh Như đánh đầu dội xà
Đón quả tạt của đồng đội bên cánh phải vào, Huỳnh Như nỗ lực đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành Indonesia. Ngay sau đó đến lượt Trúc Hương khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá.
19h30
Trọng tài chính người Uzbekistan thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi ĐT Indonesia mặc quần áo màu đỏ.
19h00
Cầu thủ hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Indonesia
Nhận định trước trận
Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển nữ Indonesia. ĐT Việt Nam đang sở hữu phong độ ấn tượng, với lối chơi gắn kết, pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Những trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã tiếp tục là điểm tựa, mang lại sức mạnh tấn công đa dạng.
Trong khi đó, tuyển nữ Indonesia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở tốc độ và khả năng tổ chức phản công nhanh. Họ sẵn sàng gây khó khăn cho Việt Nam bằng những pha bóng trực diện và thể lực dồi dào. Tuy vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung được dự đoán sẽ giành chiến thắng đậm.