Video Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia

Ghi bàn:

Việt Nam: Bích Thùy (24'), Hoàng Thị Loan (28'), Hải Yến (69', 85'), Vạn Sự (71'), Thu Thảo (81'), Tuyết Dung (89')

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo nhờ khả năng kiểm soát bóng mượt mà và lối tấn công đa dạng. Bích Thùy mở tỷ số ở phút 25 sau đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương của Thu Xuân. Ba phút sau, Hoàng Thị Loan bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú treo bóng đẹp mắt.

Sang hiệp hai, HLV thực hiện nhiều sự thay đổi chiến thuật, trong đó Hải Yến vào sân và nhanh chóng toả sáng với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 69 và bàn thắng kỹ thuật ở phút 85. Trước đó và sau đó, lần lượt Vạn Sự (70’) và Thu Thảo (80’) lập công, trước khi Tuyết Dung khép lại bữa tiệc bàn thắng ở phút 89 bằng pha cứa lòng tinh tế.

Chiến thắng đậm giúp tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả hai lượt trận, chính thức giành vé bán kết sớm. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV sẽ quyết đấu với tuyển nữ Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng.

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Xuân (Thanh Nhã 46'), Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Thu Thảo, Mỹ Anh, Huỳnh Như

Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.