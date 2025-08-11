Làm khách trên sân của Orlando City, HLV Javier Mascherano không dám mạo hiểm sử dụng nhạc trưởng Lionel Messi khi mới bình phục chấn thương.

Hiệp một trận Orlando City SC gặp Inter Miami CF diễn ra đầy kịch tính. Ngay phút thứ 2, Luis Muriel ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút trong vòng cấm, từ đường kiến tạo của Martin Ojeda.

Messi chưa thể trở lại đội hình của Inter Miami - Ảnh: IM

Chỉ ba phút sau, Yannick Bright gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami với cú sút xa một chạm tuyệt đẹp vào góc cao.

Cả hai đội chơi đôi công hấp dẫn, tạo ra hàng loạt cơ hội. Muriel và Ojeda liên tục thử thách khung thành đối phương, trong khi Suarez bên phía Inter Miami cũng gây sóng gió. Phút 19, Muriel sút trúng cột, Suarez bị Gallese cản phá xuất sắc.

Bước sang hiệp hai, Muriel lập cú đúp ở phút 50 với cú sút góc hẹp, đưa Orlando dẫn 2-1. Phút 58, Ojeda nâng tỷ số lên 3-1 bằng pha dứt điểm bất ngờ. Inter Miami nỗ lực tấn công với các cú sút của Suarez, Angulo và De Paul nhưng không thành công.

Suarez không thể ghi bàn trong ngày vắng bóng người bạn thân Messi - Ảnh: IM

Phút 88, Marco Pasalic ấn định chiến thắng 4-1 cho Orlando City sau pha phản công nhanh. Trận đấu khép lại với màn trình diễn ấn tượng của Muriel và Ojeda, giúp Orlando giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh Inter Miami.