PSG tận dụng cú sảy chân của Paris FC để gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch Ligue 1, khi Mayulu và Dembele cùng lập công, giúp đội nhà đánh bại Lorient 2-0.

PSG tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Ligue 1 2026/27 bằng chiến thắng 2-0 trước Lorient ở vòng 12, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, đội nhì bảng Paris FC bất ngờ thất bại 0-1 trước Brest, mở ra cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Luis Enrique bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Mayulu và Dembele cùng ghi bàn giúp PSG thắng trận - Ảnh: PSG

Được thi đấu trên sân nhà, PSG nhanh chóng đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành Lorient.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 32 nhờ pha lập công của Senny Mayulu, tạo lợi thế quan trọng trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Hàng phòng ngự Lorient phải liên tục chống đỡ những đợt lên bóng của nhà đương kim vô địch.

Dù thi đấu đầy cố gắng, đội khách vẫn không thể đứng vững. Phút 67, Ousmane Dembele ghi bàn nhân đôi cách biệt, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội bóng thủ đô Paris duy trì thế trận chắc chắn, không cho Lorient cơ hội tạo nên bất ngờ. Chiến thắng giúp PSG có 26 điểm sau 12 trận, bỏ xa đội nhì bảng Paris FC tới 6 điểm.

Kết quả này tiếp tục cho thấy bản lĩnh của thầy trò HLV Luis Enrique, đồng thời khẳng định PSG đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch Ligue 1 2026/277.