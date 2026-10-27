PSG vượt qua nhiều khó khăn về lực lượng để đánh bại Lyon 2-0 tại vòng 8 Ligue 1 mùa giải 2026/27, nhờ hai pha lập công của Mayulu và Mika Godts.

PSG giành chiến thắng 2-0 trước Lyon trong trận đấu muộn vòng 8 Ligue 1 mùa giải 2026/27, nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ ít được kỳ vọng.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, đội bóng thủ đô Paris vẫn nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Ngay phút thứ 3, PSG tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng thủ môn Lyon xuất sắc cản phá. Ít phút sau, Fabian Ruiz khiến khán giả tiếc nuối khi cú dứt điểm của anh đưa bóng tìm đến cột dọc.

PSG thiếu nhiều trụ cột vẫn hạ Lyon - Ảnh: PSG

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ferran Torres và trung vệ Zabarnyi lần lượt có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Ở chiều ngược lại, Lyon cũng tạo ra tình huống đáng chú ý khi Duranville dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Matvey Safonov phải trổ tài cứu thua.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục kiểm soát thế trận, trong khi Lyon chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 72, khi Mayulu nhận bóng trước vòng cấm, xử lý một nhịp rồi tung cú sút căng vào góc gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đến phút 84, PSG tổ chức phản công nhanh đầy sắc bén. Mika Godts dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt và gần như định đoạt trận đấu.

Chung cuộc, PSG thắng Lyon 2-0, giành trọn ba điểm và vươt qua các đối thủ, với 17 điểm để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1 2026/27 sau vòng 8.

Ghi bàn: Mayulu 72', Godts 84'

Đội hình xuất phát

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaire Emery, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Torres, Doue

Lyon: Greif, Athekame, Bacher, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Merah, Duranville