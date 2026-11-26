Lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026 chứng kiến Pháp thắng Uruguay 3-0, Argentina hòa Đan Mạch 3-3, trong khi chủ nhà Qatar thua đậm Hy Lạp, đối mặt nguy cơ bị loại.
Nguồn ảnh: Uefa, PSG Inside
|Kết quả
|League Stage - 5
|25/11/2026 00:45:00
|Galatasaray 1 - 0 Aston Villa
|25/11/2026 00:45:00
|Bodo/Glimt 1 - 0 Lask Linz
|25/11/2026 03:00:00
|Arsenal 1 - 1 Borussia Dortmund
|25/11/2026 03:00:00
|Feyenoord 0 - 1 FC Porto
|25/11/2026 03:00:00
|como 1 - 0 AEK Athens FC
|25/11/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 2 Napoli
|25/11/2026 03:00:00
|RB Leipzig 3 - 1 Lens
|25/11/2026 03:00:00
|Real Madrid 5 - 1 PSV Eindhoven
|25/11/2026 03:00:00
|Slovan Bratislava 0 - 2 Real Betis
|26/11/2026 00:45:00
|Slavia Praha 0 - 1 Villarreal
|26/11/2026 00:45:00
|Sabah FA 1 - 4 Barcelona
|26/11/2026 03:00:00
|Shakhtar Donetsk 0 - 1 Fenerbahce
|26/11/2026 03:00:00
|Sporting CP 2 - 2 Manchester United
|26/11/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain 2 - 2 AS Roma
|26/11/2026 03:00:00
|Lille 2 - 1 Bayern Munich
|26/11/2026 03:00:00
|Inter 2 - 0 VfB Stuttgart
|26/11/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 0 - 3 Liverpool
|26/11/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Viking
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