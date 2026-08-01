Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ tại La Liga khi đánh bại Malaga với tỷ số 4-0 trong màn trình diễn áp đảo. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 19, Jude Bellingham mở tỷ số bằng pha dứt điểm chính xác, tạo bước ngoặt cho trận đấu. Chỉ 7 phút sau, Herrero vô tình phản lưới nhà giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt.

Real Madrid phô diễn sức mạnh tại Bernebau - Ảnh: RMCF

Đến phút 30, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sang hiệp hai, Real Madrid chủ động giảm tốc độ nhưng vẫn kiểm soát mọi diễn biến trên sân.

Phút 90+1, Arda Güler khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0. Màn trình diễn thuyết phục giúp Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ cao trong cuộc đua vô địch La Liga.

Ghi bàn:

Real Madrid: Bellingham (19'), Herrero (26', phản lưới), Mbappe (30'), Güler (90'+1)

Đội hình ra sân

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (B. Silva 77'), Brahim (Y. Diomande 65'), Bellingham (A. Güler 87'), Vinicius Jr, Mbappe

Malaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Lorenzo, Merino, Cruz, Dotor, Munoz, Chupe