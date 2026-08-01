Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ tại La Liga khi đánh bại Malaga với tỷ số 4-0 trong màn trình diễn áp đảo. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Phút 19, Jude Bellingham mở tỷ số bằng pha dứt điểm chính xác, tạo bước ngoặt cho trận đấu. Chỉ 7 phút sau, Herrero vô tình phản lưới nhà giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt.
Đến phút 30, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sang hiệp hai, Real Madrid chủ động giảm tốc độ nhưng vẫn kiểm soát mọi diễn biến trên sân.
Phút 90+1, Arda Güler khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0. Màn trình diễn thuyết phục giúp Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ cao trong cuộc đua vô địch La Liga.
Ghi bàn:
Real Madrid: Bellingham (19'), Herrero (26', phản lưới), Mbappe (30'), Güler (90'+1)
Đội hình ra sân
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (B. Silva 77'), Brahim (Y. Diomande 65'), Bellingham (A. Güler 87'), Vinicius Jr, Mbappe
Malaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Lorenzo, Merino, Cruz, Dotor, Munoz, Chupe
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ấn tượng 4-0 dành cho thầy trò HLV Mourinho.
90'+3
Mbappe suýt chút nữa hoàn tất cú đúp cho riêng mình nếu thủ môn Malaga không xuất sắc cản phá.
90'+2
Arda Guler ấn định chiến thắng 4-0 cho Real Madrid
Arda Guler dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi chọc khe cho Vinicius thoát xuống đáy biên. Ngôi sao người Brazil đẩy bóng ra vừa tầm để tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.
86'
Trọng tài Juan Martinez quyết định hủy phạt đền cho Malaga sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR. Ở tình huống trước đó, đội khách đá phạt sát vòng cầm, bóng tìm đến đầu Rudiger rồi mới đập vào tay Diomande.
77'
Các cầu thủ Malaga tổ chức tấn công, hay những pha phả công cũng không có tính sát thương.
70'
Từ pha phối hợp ăn ý bên cánh trái của Real Madrid, Bellingham căng ngang để Bellingham dứt điểm một chạm đưa bóng đi không trúng đích.
61'
Đang là một thế trận giằng co trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sức tấn công không quá lớn.
55'
Sau pha phối hợp tấn công chóng mặt của Real Madrid trong vòng cấm Malaga, Bellingham sút bóng rất căng đập cột dọc bật ra.
50'
Những phút đầu hiệp hai, đội chủ sân Santiago Bernabeu chủ động chơi chậm nhưng vẫn kiểm soát cuộc chơi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Real Madrid.
43'
Cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của Malaga, song cú sút của R. Rodriguez đưa bóng đập cột dọc khung thành Real Madrid.
37'
Dẫn trước với tỷ số 3-0, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không ngừng ép sân để tìm kiếm thêm bàn thắng.
30'
Mbappe lên tiếng, Real Madrid dẫn 3-0
Real Madrid phối hợp cực ăn ý bên cánh phải, Alexander-Arnold căng ngang vừa tầm để Mbappe bắt vô-lê một chạm tung lưới Malaga lần thứ ba.
26'
Bellingham khiến Herrero phản lưới nhà
Nhận đường chuyền của đồng đội, Mbappe xoay người dứt điểm bị thủ môn A. Herrero cản phá. Ngay lập tức Bellingham đánh đầu bồi khiến hậu vệ Malaga phá bóng ra đập vào lưng Herrero rồi lăn vào lưới đội khách.
19'
Bellingham ghi tuyệt phẩm
Bellingham thực hiện pha đột phá dũng mãnh, anh dẫn bóng đến gần đáy biên rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Malaga, mở tỷ số cho Real Madrid.
17'
Mải mê tấn công, suýt chút nữa Real Madrid phải trả giá đắt. Munoz tung cú cứa lòng ở mép trong vòng 16m50, thủ thành Courtois không thể chạm tới nhưng trái bóng đi chệch cột doc.
12'
Trọng tài tạm dừng trận đấu để check VAR, song không có phạt đền cho Los Blancos.
6'
Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
2'
Chủ nhà Real Madrid có cơ hội đầu tiên, song cú sút từ ngoài vòng cấm của Alexander-Arnold đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Malaga.
22h01
Trọng tài chính Juan Martinez thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
21h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
21h10
Real Madrid bước vào cuộc đối đầu với Malaga tại La Liga với mục tiêu duy trì phong độ ấn tượng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Sự chú ý của trận đấu còn đến từ màn tái ngộ giữa HLV Jose Mourinho và đội bóng cũ.
Dưới thời HLV Mourinho, Real Madrid từng nổi tiếng với lối chơi thực dụng, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng xây dựng một tập thể giàu sức tấn công với những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Benzema hay Di Maria.
Trong khi đó, Malaga không được đánh giá cao về lực lượng nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Real Madrid sở hữu nhiều lợi thế hơn nhờ chất lượng đội hình, sân nhà và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao tấn công.
Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, đoàn quân áo trắng được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Malaga.
20h15
|Lịch thi đấu La Liga 2026/27 hôm nay
|Vòng 3
|30/08/2026 22:00:00
|Real Madrid - Malaga
|31/08/2026 00:30:00
|Deportivo La Coruna - Valencia
|31/08/2026 02:30:00
|Celta Vigo - Athletic Club
|01/09/2026 00:30:00
|Osasuna - Getafe
|01/09/2026 02:30:00
|Barcelona - Rayo Vallecano