Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ tại La Liga khi đánh bại Malaga với tỷ số 4-0 trong màn trình diễn áp đảo. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 19, Jude Bellingham mở tỷ số bằng pha dứt điểm chính xác, tạo bước ngoặt cho trận đấu. Chỉ 7 phút sau, Herrero vô tình phản lưới nhà giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt.

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Real Madrid phô diễn sức mạnh tại Bernebau - Ảnh: RMCF

Đến phút 30, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sang hiệp hai, Real Madrid chủ động giảm tốc độ nhưng vẫn kiểm soát mọi diễn biến trên sân.

Phút 90+1, Arda Güler khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0. Màn trình diễn thuyết phục giúp Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ cao trong cuộc đua vô địch La Liga.

Ghi bàn:

Real Madrid: Bellingham (19'), Herrero (26', phản lưới), Mbappe (30'), Güler (90'+1)

Đội hình ra sân

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (B. Silva 77'), Brahim (Y. Diomande 65'), Bellingham (A. Güler 87'), Vinicius Jr, Mbappe

Malaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Lorenzo, Merino, Cruz, Dotor, Munoz, Chupe

31/08/2026 | 00:00

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng ấn tượng 4-0 dành cho thầy trò HLV Mourinho.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:59

90'+3

Mbappe suýt chút nữa hoàn tất cú đúp cho riêng mình nếu thủ môn Malaga không xuất sắc cản phá.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:54

90'+2

Arda Guler ấn định chiến thắng 4-0 cho Real Madrid

Arda Guler dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi chọc khe cho Vinicius thoát xuống đáy biên. Ngôi sao người Brazil đẩy bóng ra vừa tầm để tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:50

86'

Trọng tài Juan Martinez quyết định hủy phạt đền cho Malaga sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR. Ở tình huống trước đó, đội khách đá phạt sát vòng cầm, bóng tìm đến đầu Rudiger rồi mới đập vào tay Diomande.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:39

77'

Các cầu thủ Malaga tổ chức tấn công, hay những pha phả công cũng không có tính sát thương.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:32

70'

Từ pha phối hợp ăn ý bên cánh trái của Real Madrid, Bellingham căng ngang để Bellingham dứt điểm một chạm đưa bóng đi không trúng đích.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:24

61'

Đang là một thế trận giằng co trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sức tấn công không quá lớn.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:18

55'

Sau pha phối hợp tấn công chóng mặt của Real Madrid trong vòng cấm Malaga, Bellingham sút bóng rất căng đập cột dọc bật ra.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:13

50'

Những phút đầu hiệp hai, đội chủ sân Santiago Bernabeu chủ động chơi chậm nhưng vẫn kiểm soát cuộc chơi.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:06

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:51

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Real Madrid.

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Ảnh: RMCF
Thu gọn
30/08/2026 | 22:46

43'

Cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của Malaga, song cú sút của R. Rodriguez đưa bóng đập cột dọc khung thành Real Madrid.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:43

37'

Dẫn trước với tỷ số 3-0, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không ngừng ép sân để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:34

30'

Mbappe lên tiếng, Real Madrid dẫn 3-0

Real Madrid phối hợp cực ăn ý bên cánh phải, Alexander-Arnold căng ngang vừa tầm để Mbappe bắt vô-lê một chạm tung lưới Malaga lần thứ ba.

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Ảnh: RMCF
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30/08/2026 | 22:29

26'

Bellingham khiến Herrero phản lưới nhà

Nhận đường chuyền của đồng đội, Mbappe xoay người dứt điểm bị thủ môn A. Herrero cản phá. Ngay lập tức Bellingham đánh đầu bồi khiến hậu vệ Malaga phá bóng ra đập vào lưng Herrero rồi lăn vào lưới đội khách.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:23

19'

Bellingham ghi tuyệt phẩm

Bellingham thực hiện pha đột phá dũng mãnh, anh dẫn bóng đến gần đáy biên rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Malaga, mở tỷ số cho Real Madrid.

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Ảnh: RMCF
Thu gọn
30/08/2026 | 22:20

17'

Mải mê tấn công, suýt chút nữa Real Madrid phải trả giá đắt. Munoz tung cú cứa lòng ở mép trong vòng 16m50, thủ thành Courtois không thể chạm tới nhưng trái bóng đi chệch cột doc.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:16

12'

Trọng tài tạm dừng trận đấu để check VAR, song không có phạt đền cho Los Blancos.

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30/08/2026 | 22:09

6'

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.

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30/08/2026 | 22:05

2'

Chủ nhà Real Madrid có cơ hội đầu tiên, song cú sút từ ngoài vòng cấm của Alexander-Arnold đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Malaga.

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30/08/2026 | 22:01

22h01

Trọng tài chính Juan Martinez thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

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30/08/2026 | 21:56

21h56

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

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30/08/2026 | 21:14

21h10

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu với Malaga tại La Liga với mục tiêu duy trì phong độ ấn tượng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Sự chú ý của trận đấu còn đến từ màn tái ngộ giữa HLV Jose Mourinho và đội bóng cũ.

Dưới thời HLV Mourinho, Real Madrid từng nổi tiếng với lối chơi thực dụng, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng xây dựng một tập thể giàu sức tấn công với những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Benzema hay Di Maria.

Trong khi đó, Malaga không được đánh giá cao về lực lượng nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Real Madrid sở hữu nhiều lợi thế hơn nhờ chất lượng đội hình, sân nhà và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao tấn công.

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, đoàn quân áo trắng được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Malaga.

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30/08/2026 | 20:18

20h15

Lịch thi đấu La Liga 2026/27 hôm nay
Vòng 3
30/08/2026 22:00:00 Real Madrid - Malaga
31/08/2026 00:30:00 Deportivo La Coruna - Valencia
31/08/2026 02:30:00 Celta Vigo - Athletic Club
01/09/2026 00:30:00 Osasuna - Getafe
01/09/2026 02:30:00 Barcelona - Rayo Vallecano
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