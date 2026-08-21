6 tân binh, nhưng vẫn thiếu

Real Madrid đã chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, Yan Diomande, với giá 125 triệu euro cố định và 15 triệu euro biến phí.

Đội bóng cũng mang về Denzel Dumfries cho vị trí hậu vệ phải với giá 20 triệu euro, một thương vụ gần như không thể hình dung ở mùa cuối với Carlo Ancelotti, thời điểm Real Madrid từ chối chi tiền trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để tăng cường hành lang này.

Diomande đắt nhất lịch sử Real Madrid. Ảnh: RMCF

Khi đó, Lucas Vazquez sa sút và gần như phải một mình đảm nhiệm vị trí này trong phần lớn mùa giải sau chấn thương nặng của Dani Carvajal.

Tuổi 30 của Dumfries cũng không phải mẫu cầu thủ thường thấy ở Real Madrid trong những năm gần đây, khi CLB tập trung vào những tài năng đang phát triển.

Sự xuất hiện của Bernardo Silva, người vừa bước sang tuổi 32, càng nhấn mạnh sự thay đổi này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ lớn tuổi thứ ba gia nhập Real Madrid trong 15 năm qua, sau Joselu (33 tuổi khi đến vào năm 2023) và Ricardo Carvalho (32 tuổi năm 2010).

Sự trở lại của Jose Mourinho sau hai năm sa sút nghiêm trọng đã thúc đẩy ban lãnh đạo thực hiện một số thương vụ mà trong những mùa gần đây gần như không thể xảy ra, do CLB quá chú trọng vào những cầu thủ còn trong giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, sau khi đầu tư 225 triệu euro cho 6 tân binh (Marc Cucurella, Ibrahima Konate và Carlos Espi là ba cái tên còn lại), và dù một số bản hợp đồng mang đến những nét mới so với quá khứ gần, những hoài nghi căn bản của hai mùa giải vừa qua gần như vẫn còn nguyên khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần.

Vinicius và Kylian Mbappe liệu cuối cùng có thể tìm được tiếng nói chung trên hàng công? Cả hai có tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ phòng ngự?

Jude Bellingham có thể hòa nhập với một hàng công vốn đã quá đông đúc sau hai mùa giải chơi sai vị trí?

Bernardo Silva được bổ sung cho tuyến giữa. Ảnh: RMCF

Real Madrid có biết cách xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu mà họ sẽ thường xuyên đối mặt tại La Liga?

Và trên hết, Mourinho có thể tìm thấy sự hy sinh từ tất cả các cầu thủ, điều mà Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều không có được kể từ tháng 8/2024?

Hoài nghi với Mourinho

Những câu hỏi quen thuộc từng kéo Real Madrid xuống vực thẳm về mặt chuyên môn trong hai năm qua gần như vẫn hiện diện trước ngày mùa giải mới khởi tranh, khi đội bóng sẽ làm khách trên sân Espanyol vào thứ Bảy (2h30 ngày 23/8).

Việc đưa Bernardo Silva về tuyến giữa là động thái duy nhất nhằm giải quyết hoặc ít nhất làm dịu một trong những điểm yếu rõ ràng nhất của đội bóng: khả năng tổ chức lối chơi hạn chế ở khu vực trung tuyến.

Ngoài bản hợp đồng này, Real Madrid chưa động đến bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào khác ở hàng công và tuyến giữa.

CLB tiếp tục đặt niềm tin vào những ngôi sao tấn công hiện có, giờ sẽ phải tìm cách tích hợp thêm Diomande.

Nếu không có cú ngoặt lớn trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè - “thị trường đã đóng cửa với tôi”, Mourinho khẳng định - Real Madrid sẽ không thay đổi căn bản cấu trúc tuyến giữa.

Không Rodri, cũng chẳng phải một cái tên khác. Giải pháp lớn nhất để sửa chữa mớ hỗn độn hiện tại mang tên Mourinho, HLV thứ 4 của Real Madrid chỉ trong hai năm.

Mourinho đối mặt nhiều hoài nghi. Ảnh: RMCF

“Rất nhiều người đã thất bại mùa trước. Không chỉ cầu thủ hay HLV. Những người ở bên trong CLB cũng đã thất bại”, Mourinho cảnh báo. Đáng chú ý, không một tân binh nào được làm lễ ra mắt.

“Phòng thay đồ rất muốn chiến thắng, họ sẵn sàng lắng nghe lẽ phải. Chúng ta phải trở thành một tập thể hơn”, Mourinho nhắc về sự thiếu cam kết - điều từng bị Ancelotti, Xabi Alonso và Arbeloa chỉ trích.

Để giải quyết vấn đề đó, Real Madrid đến lúc này vẫn từ chối tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự. Các cuộc đàm phán gia hạn với Vinicius diễn ra quá dài.

Real Madrid kiên định với lựa chọn của mình và cuối cùng đạt thỏa thuận gia hạn với cầu thủ từng bị một bộ phận Madridista chỉ trích, đồng thời bị cho là đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới quãng thời gian ngắn ngủi của Xabi Alonso.

Ở tuyến giữa, Real Madrid đã đặt cược vào mẫu cầu thủ giàu thể chất từ những năm trước, với Camavinga, Tchouameni, Valverde và Bellingham. Sự xuất hiện của Bernardo chỉ điều chỉnh phần nào.

Valverde và Tchouameni vẫn ở đó, dù cuộc tranh cãi giữa hai người ở mùa trước đã phơi bày một cuộc khủng hoảng lớn trong phòng thay đồ.