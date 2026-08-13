La Liga mùa giải 2026/27 hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn khi các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha bước vào hành trình chinh phục danh hiệu. Lịch thi đấu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đường dài, đặc biệt với những ứng viên như Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.
Mùa giải mới sẽ là thử thách lớn về sự ổn định khi các đội phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, cùng áp lực từ các đấu trường châu Âu. Những trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona chắc chắn là tâm điểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu.
Bên cạnh nhóm cạnh tranh chức vô địch, cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng được dự báo quyết liệt. Các đội bóng sẽ cần tận dụng tối đa những trận đấu trên sân nhà và tránh mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, La Liga 2026/27 hứa hẹn tiếp tục là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, nơi bản lĩnh và sự ổn định sẽ quyết định nhà vô địch cuối mùa.
|Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2026/27 mới nhất
|NGÀY/ GIỜ - Vòng 1
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|16/08/2026 00:30:00
|Alaves - Getafe
|16/08/2026 02:30:00
|Sevilla - Rayo Vallecano
|16/08/2026 22:00:00
|Racing Santander - Villarreal
|17/08/2026 00:00:00
|Espanyol - Levante
|17/08/2026 02:30:00
|Celta Vigo - Osasuna
|18/08/2026 02:00:00
|Deportivo La Coruna - Elche
|20/08/2026 02:00:00
|Atletico Madrid - Malaga
|26/08/2026 02:00:00
|Valencia - Real Betis
|27/08/2026 02:00:00
|Real Madrid - Real Sociedad
|28/08/2026 02:00:00
|Barcelona - Athletic Club
|Vòng 2
|21/08/2026 02:00:00
|Rayo Vallecano - Alaves
|22/08/2026 02:00:00
|Real Betis - Real Sociedad
|22/08/2026 22:00:00
|Athletic Club - Sevilla
|23/08/2026 00:30:00
|Valencia - Celta Vigo
|23/08/2026 02:30:00
|Espanyol - Real Madrid
|23/08/2026 22:00:00
|Atletico Madrid - Villarreal
|24/08/2026 00:30:00
|Getafe - Racing Santander
|24/08/2026 02:30:00
|Elche - Barcelona
|25/08/2026 00:30:00
|Osasuna - Levante
|25/08/2026 02:30:00
|Malaga - Deportivo La Coruna
|Vòng 3
|29/08/2026 00:00:00
|Racing Santander - Elche
|29/08/2026 02:30:00
|Alaves - Villarreal
|29/08/2026 22:00:00
|Levante - Real Betis
|30/08/2026 00:00:00
|Real Sociedad - Espanyol
|30/08/2026 02:30:00
|Sevilla - Atletico Madrid
|30/08/2026 22:00:00
|Real Madrid - Malaga
|31/08/2026 00:30:00
|Deportivo La Coruna - Valencia
|31/08/2026 02:30:00
|Celta Vigo - Athletic Club
|01/09/2026 00:30:00
|Osasuna - Getafe
|01/09/2026 02:30:00
|Barcelona - Rayo Vallecano
|Vòng 6
|04/09/2026 02:00:00
|Real Sociedad - Celta Vigo
|16/09/2026 22:00:00
|Alaves - Valencia
|16/09/2026 22:00:00
|Atletico Madrid - Osasuna
|16/09/2026 22:00:00
|Barcelona - Racing Santander
|16/09/2026 22:00:00
|Real Betis - Getafe
|16/09/2026 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Sevilla
|16/09/2026 22:00:00
|Elche - Real Madrid
|16/09/2026 22:00:00
|Levante - Athletic Club
|16/09/2026 22:00:00
|Malaga - Villarreal
|16/09/2026 22:00:00
|Rayo Vallecano - Espanyol
|Vòng 4
|05/09/2026 02:00:00
|Real Betis - Real Madrid
|05/09/2026 21:15:00
|Athletic Club - Atletico Madrid
|05/09/2026 23:30:00
|Rayo Vallecano - Racing Santander
|06/09/2026 02:00:00
|Villarreal - Deportivo La Coruna
|06/09/2026 21:15:00
|Valencia - Barcelona
|06/09/2026 23:30:00
|Malaga - Levante
|06/09/2026 23:30:00
|Alaves - Osasuna
|07/09/2026 02:00:00
|Espanyol - Sevilla
|08/09/2026 00:00:00
|Getafe - Celta Vigo
|08/09/2026 02:30:00
|Elche - Real Sociedad
|Vòng 5
|13/09/2026 22:00:00
|Athletic Club - Elche
|13/09/2026 22:00:00
|Celta Vigo - Malaga
|13/09/2026 22:00:00
|Getafe - Deportivo La Coruna
|13/09/2026 22:00:00
|Levante - Barcelona
|13/09/2026 22:00:00
|Osasuna - Espanyol
|13/09/2026 22:00:00
|Racing Santander - Alaves
|13/09/2026 22:00:00
|Real Madrid - Rayo Vallecano
|13/09/2026 22:00:00
|Real Sociedad - Atletico Madrid
|13/09/2026 22:00:00
|Sevilla - Valencia
|13/09/2026 22:00:00
|Villarreal - Real Betis
|Vòng 7
|20/09/2026 22:00:00
|Athletic Club - Alaves
|20/09/2026 22:00:00
|Atletico Madrid - Real Madrid
|20/09/2026 22:00:00
|Celta Vigo - Racing Santander
|20/09/2026 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Real Betis
|20/09/2026 22:00:00
|Espanyol - Elche
|20/09/2026 22:00:00
|Getafe - Malaga
|20/09/2026 22:00:00
|Osasuna - Rayo Vallecano
|20/09/2026 22:00:00
|Sevilla - Barcelona
|20/09/2026 22:00:00
|Valencia - Real Sociedad
|20/09/2026 22:00:00
|Villarreal - Levante
|Vòng 8
|11/10/2026 22:00:00
|Alaves - Atletico Madrid
|11/10/2026 22:00:00
|Barcelona - Getafe
|11/10/2026 22:00:00
|Real Betis - Osasuna
|11/10/2026 22:00:00
|Elche - Celta Vigo
|11/10/2026 22:00:00
|Levante - Sevilla
|11/10/2026 22:00:00
|Malaga - Espanyol
|11/10/2026 22:00:00
|Racing Santander - Valencia
|11/10/2026 22:00:00
|Rayo Vallecano - Athletic Club
|11/10/2026 22:00:00
|Real Madrid - Villarreal
|11/10/2026 22:00:00
|Real Sociedad - Deportivo La Coruna
|Vòng 9
|18/10/2026 22:00:00
|Real Betis - Barcelona
|18/10/2026 22:00:00
|Celta Vigo - Alaves
|18/10/2026 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Levante
|18/10/2026 22:00:00
|Espanyol - Atletico Madrid
|18/10/2026 22:00:00
|Getafe - Rayo Vallecano
|18/10/2026 22:00:00
|Malaga - Real Sociedad
|18/10/2026 22:00:00
|Osasuna - Racing Santander
|18/10/2026 22:00:00
|Real Madrid - Sevilla
|18/10/2026 22:00:00
|Valencia - Athletic Club
|18/10/2026 22:00:00
|Villarreal - Elche
|Vòng 10
|25/10/2026 23:00:00
|Alaves - Malaga
|25/10/2026 23:00:00
|Athletic Club - Getafe
|25/10/2026 23:00:00
|Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
|25/10/2026 23:00:00
|Barcelona - Real Madrid
|25/10/2026 23:00:00
|Celta Vigo - Real Betis
|25/10/2026 23:00:00
|Racing Santander - Espanyol
|25/10/2026 23:00:00
|Rayo Vallecano - Elche
|25/10/2026 23:00:00
|Real Sociedad - Levante
|25/10/2026 23:00:00
|Sevilla - Osasuna
|25/10/2026 23:00:00
|Valencia - Villarreal
|Vòng 11
|01/11/2026 23:00:00
|Athletic Club - Real Sociedad
|01/11/2026 23:00:00
|Barcelona - Alaves
|01/11/2026 23:00:00
|Real Betis - Malaga
|01/11/2026 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Osasuna
|01/11/2026 23:00:00
|Elche - Valencia
|01/11/2026 23:00:00
|Getafe - Sevilla
|01/11/2026 23:00:00
|Levante - Atletico Madrid
|01/11/2026 23:00:00
|Racing Santander - Real Madrid
|01/11/2026 23:00:00
|Rayo Vallecano - Celta Vigo
|01/11/2026 23:00:00
|Villarreal - Espanyol
|Vòng 12
|08/11/2026 23:00:00
|Atletico Madrid - Barcelona
|08/11/2026 23:00:00
|Celta Vigo - Levante
|08/11/2026 23:00:00
|Elche - Real Betis
|08/11/2026 23:00:00
|Espanyol - Deportivo La Coruna
|08/11/2026 23:00:00
|Malaga - Racing Santander
|08/11/2026 23:00:00
|Osasuna - Athletic Club
|08/11/2026 23:00:00
|Real Sociedad - Rayo Vallecano
|08/11/2026 23:00:00
|Sevilla - Alaves
|08/11/2026 23:00:00
|Valencia - Real Madrid
|08/11/2026 23:00:00
|Villarreal - Getafe
|Vòng 13
|22/11/2026 23:00:00
|Alaves - Deportivo La Coruna
|22/11/2026 23:00:00
|Athletic Club - Espanyol
|22/11/2026 23:00:00
|Barcelona - Villarreal
|22/11/2026 23:00:00
|Getafe - Atletico Madrid
|22/11/2026 23:00:00
|Levante - Elche
|22/11/2026 23:00:00
|Osasuna - Malaga
|22/11/2026 23:00:00
|Racing Santander - Real Sociedad
|22/11/2026 23:00:00
|Rayo Vallecano - Valencia
|22/11/2026 23:00:00
|Real Madrid - Celta Vigo
|22/11/2026 23:00:00
|Sevilla - Real Betis
|Vòng 14
|29/11/2026 23:00:00
|Real Betis - Rayo Vallecano
|29/11/2026 23:00:00
|Celta Vigo - Villarreal
|29/11/2026 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Barcelona
|29/11/2026 23:00:00
|Elche - Atletico Madrid
|29/11/2026 23:00:00
|Espanyol - Getafe
|29/11/2026 23:00:00
|Levante - Racing Santander
|29/11/2026 23:00:00
|Malaga - Athletic Club
|29/11/2026 23:00:00
|Real Madrid - Alaves
|29/11/2026 23:00:00
|Real Sociedad - Sevilla
|29/11/2026 23:00:00
|Valencia - Osasuna
|Vòng 15
|06/12/2026 23:00:00
|Alaves - Espanyol
|06/12/2026 23:00:00
|Athletic Club - Real Madrid
|06/12/2026 23:00:00
|Atletico Madrid - Real Betis
|06/12/2026 23:00:00
|Barcelona - Celta Vigo
|06/12/2026 23:00:00
|Getafe - Valencia
|06/12/2026 23:00:00
|Osasuna - Elche
|06/12/2026 23:00:00
|Racing Santander - Deportivo La Coruna
|06/12/2026 23:00:00
|Rayo Vallecano - Levante
|06/12/2026 23:00:00
|Sevilla - Malaga
|06/12/2026 23:00:00
|Villarreal - Real Sociedad
|Vòng 16
|13/12/2026 23:00:00
|Atletico Madrid - Valencia
|13/12/2026 23:00:00
|Real Betis - Racing Santander
|13/12/2026 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Athletic Club
|13/12/2026 23:00:00
|Elche - Sevilla
|13/12/2026 23:00:00
|Espanyol - Celta Vigo
|13/12/2026 23:00:00
|Levante - Alaves
|13/12/2026 23:00:00
|Malaga - Barcelona
|13/12/2026 23:00:00
|Real Madrid - Osasuna
|13/12/2026 23:00:00
|Real Sociedad - Getafe
|13/12/2026 23:00:00
|Villarreal - Rayo Vallecano
|Vòng 17
|20/12/2026 23:00:00
|Alaves - Elche
|20/12/2026 23:00:00
|Athletic Club - Real Betis
|20/12/2026 23:00:00
|Barcelona - Real Sociedad
|20/12/2026 23:00:00
|Celta Vigo - Atletico Madrid
|20/12/2026 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Real Madrid
|20/12/2026 23:00:00
|Getafe - Levante
|20/12/2026 23:00:00
|Osasuna - Villarreal
|20/12/2026 23:00:00
|Rayo Vallecano - Malaga
|20/12/2026 23:00:00
|Sevilla - Racing Santander
|20/12/2026 23:00:00
|Valencia - Espanyol
|Vòng 18
|03/01/2027 23:00:00
|Real Betis - Alaves
|03/01/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Deportivo La Coruna
|03/01/2027 23:00:00
|Espanyol - Barcelona
|03/01/2027 23:00:00
|Levante - Valencia
|03/01/2027 23:00:00
|Malaga - Elche
|03/01/2027 23:00:00
|Racing Santander - Athletic Club
|03/01/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Atletico Madrid
|03/01/2027 23:00:00
|Real Madrid - Getafe
|03/01/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Osasuna
|03/01/2027 23:00:00
|Villarreal - Sevilla
|Vòng 19
|10/01/2027 23:00:00
|Alaves - Real Sociedad
|10/01/2027 23:00:00
|Athletic Club - Villarreal
|10/01/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Racing Santander
|10/01/2027 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Rayo Vallecano
|10/01/2027 23:00:00
|Elche - Getafe
|10/01/2027 23:00:00
|Espanyol - Real Betis
|10/01/2027 23:00:00
|Osasuna - Barcelona
|10/01/2027 23:00:00
|Real Madrid - Levante
|10/01/2027 23:00:00
|Sevilla - Celta Vigo
|10/01/2027 23:00:00
|Valencia - Malaga
|Vòng 20
|17/01/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Real Sociedad
|17/01/2027 23:00:00
|Barcelona - Elche
|17/01/2027 23:00:00
|Real Betis - Deportivo La Coruna
|17/01/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Valencia
|17/01/2027 23:00:00
|Getafe - Athletic Club
|17/01/2027 23:00:00
|Levante - Espanyol
|17/01/2027 23:00:00
|Malaga - Real Madrid
|17/01/2027 23:00:00
|Racing Santander - Osasuna
|17/01/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Sevilla
|17/01/2027 23:00:00
|Villarreal - Alaves
|Vòng 21
|24/01/2027 23:00:00
|Alaves - Barcelona
|24/01/2027 23:00:00
|Athletic Club - Levante
|24/01/2027 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Atletico Madrid
|24/01/2027 23:00:00
|Elche - Rayo Vallecano
|24/01/2027 23:00:00
|Espanyol - Villarreal
|24/01/2027 23:00:00
|Getafe - Osasuna
|24/01/2027 23:00:00
|Racing Santander - Celta Vigo
|24/01/2027 23:00:00
|Real Madrid - Real Betis
|24/01/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Malaga
|24/01/2027 23:00:00
|Valencia - Sevilla
|Vòng 22
|31/01/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Espanyol
|31/01/2027 23:00:00
|Barcelona - Valencia
|31/01/2027 23:00:00
|Real Betis - Elche
|31/01/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Getafe
|31/01/2027 23:00:00
|Levante - Real Sociedad
|31/01/2027 23:00:00
|Malaga - Alaves
|31/01/2027 23:00:00
|Osasuna - Deportivo La Coruna
|31/01/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Real Madrid
|31/01/2027 23:00:00
|Sevilla - Athletic Club
|31/01/2027 23:00:00
|Villarreal - Racing Santander
|Vòng 23
|07/02/2027 23:00:00
|Alaves - Celta Vigo
|07/02/2027 23:00:00
|Athletic Club - Osasuna
|07/02/2027 23:00:00
|Barcelona - Atletico Madrid
|07/02/2027 23:00:00
|Real Betis - Sevilla
|07/02/2027 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Malaga
|07/02/2027 23:00:00
|Elche - Levante
|07/02/2027 23:00:00
|Espanyol - Rayo Vallecano
|07/02/2027 23:00:00
|Getafe - Villarreal
|07/02/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Real Madrid
|07/02/2027 23:00:00
|Valencia - Racing Santander
|Vòng 24
|14/02/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Rayo Vallecano
|14/02/2027 23:00:00
|Elche - Deportivo La Coruna
|14/02/2027 23:00:00
|Levante - Malaga
|14/02/2027 23:00:00
|Osasuna - Atletico Madrid
|14/02/2027 23:00:00
|Racing Santander - Getafe
|14/02/2027 23:00:00
|Real Madrid - Athletic Club
|14/02/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Real Betis
|14/02/2027 23:00:00
|Sevilla - Espanyol
|14/02/2027 23:00:00
|Valencia - Alaves
|14/02/2027 23:00:00
|Villarreal - Barcelona
|Vòng 25
|21/02/2027 23:00:00
|Alaves - Racing Santander
|21/02/2027 23:00:00
|Athletic Club - Celta Vigo
|21/02/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Elche
|21/02/2027 23:00:00
|Barcelona - Levante
|21/02/2027 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Real Sociedad
|21/02/2027 23:00:00
|Espanyol - Osasuna
|21/02/2027 23:00:00
|Malaga - Real Betis
|21/02/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Getafe
|21/02/2027 23:00:00
|Sevilla - Real Madrid
|21/02/2027 23:00:00
|Villarreal - Valencia
|Vòng 26
|28/02/2027 23:00:00
|Athletic Club - Barcelona
|28/02/2027 23:00:00
|Real Betis - Villarreal
|28/02/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Espanyol
|28/02/2027 23:00:00
|Getafe - Alaves
|28/02/2027 23:00:00
|Levante - Deportivo La Coruna
|28/02/2027 23:00:00
|Malaga - Atletico Madrid
|28/02/2027 23:00:00
|Osasuna - Sevilla
|28/02/2027 23:00:00
|Racing Santander - Rayo Vallecano
|28/02/2027 23:00:00
|Real Madrid - Valencia
|28/02/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Elche
|Vòng 27
|07/03/2027 23:00:00
|Alaves - Athletic Club
|07/03/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Celta Vigo
|07/03/2027 23:00:00
|Barcelona - Real Betis
|07/03/2027 23:00:00
|Deportivo La Coruna - Getafe
|07/03/2027 23:00:00
|Elche - Malaga
|07/03/2027 23:00:00
|Espanyol - Racing Santander
|07/03/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Osasuna
|07/03/2027 23:00:00
|Sevilla - Real Sociedad
|07/03/2027 23:00:00
|Valencia - Levante
|07/03/2027 23:00:00
|Villarreal - Real Madrid
|Vòng 28
|14/03/2027 23:00:00
|Alaves - Sevilla
|14/03/2027 23:00:00
|Athletic Club - Valencia
|14/03/2027 23:00:00
|Barcelona - Deportivo La Coruna
|14/03/2027 23:00:00
|Real Betis - Levante
|14/03/2027 23:00:00
|Elche - Villarreal
|14/03/2027 23:00:00
|Getafe - Real Sociedad
|14/03/2027 23:00:00
|Malaga - Rayo Vallecano
|14/03/2027 23:00:00
|Osasuna - Celta Vigo
|14/03/2027 23:00:00
|Racing Santander - Atletico Madrid
|14/03/2027 23:00:00
|Real Madrid - Espanyol
|Vòng 29
|21/03/2027 23:00:00
|Atletico Madrid - Getafe
|21/03/2027 23:00:00
|Celta Vigo - Real Madrid
|21/03/2027 23:00:00
|Espanyol - Athletic Club
|21/03/2027 23:00:00
|Levante - Osasuna
|21/03/2027 23:00:00
|Racing Santander - Real Betis
|21/03/2027 23:00:00
|Rayo Vallecano - Barcelona
|21/03/2027 23:00:00
|Real Sociedad - Alaves
|21/03/2027 23:00:00
|Sevilla - Elche
|21/03/2027 23:00:00
|Valencia - Deportivo La Coruna
|21/03/2027 23:00:00
|Villarreal - Malaga
|Vòng 30
|04/04/2027 22:00:00
|Athletic Club - Racing Santander
|04/04/2027 22:00:00
|Barcelona - Sevilla
|04/04/2027 22:00:00
|Real Betis - Celta Vigo
|04/04/2027 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Villarreal
|04/04/2027 22:00:00
|Elche - Alaves
|04/04/2027 22:00:00
|Getafe - Espanyol
|04/04/2027 22:00:00
|Levante - Rayo Vallecano
|04/04/2027 22:00:00
|Malaga - Osasuna
|04/04/2027 22:00:00
|Real Madrid - Atletico Madrid
|04/04/2027 22:00:00
|Real Sociedad - Valencia
|Vòng 31
|11/04/2027 22:00:00
|Alaves - Real Betis
|11/04/2027 22:00:00
|Atletico Madrid - Levante
|11/04/2027 22:00:00
|Celta Vigo - Elche
|11/04/2027 22:00:00
|Espanyol - Malaga
|11/04/2027 22:00:00
|Osasuna - Real Madrid
|11/04/2027 22:00:00
|Racing Santander - Barcelona
|11/04/2027 22:00:00
|Rayo Vallecano - Real Sociedad
|11/04/2027 22:00:00
|Sevilla - Deportivo La Coruna
|11/04/2027 22:00:00
|Valencia - Getafe
|11/04/2027 22:00:00
|Villarreal - Athletic Club
|Vòng 32
|18/04/2027 22:00:00
|Alaves - Rayo Vallecano
|18/04/2027 22:00:00
|Atletico Madrid - Sevilla
|18/04/2027 22:00:00
|Barcelona - Espanyol
|18/04/2027 22:00:00
|Real Betis - Athletic Club
|18/04/2027 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Celta Vigo
|18/04/2027 22:00:00
|Elche - Osasuna
|18/04/2027 22:00:00
|Getafe - Real Madrid
|18/04/2027 22:00:00
|Levante - Villarreal
|18/04/2027 22:00:00
|Malaga - Valencia
|18/04/2027 22:00:00
|Real Sociedad - Racing Santander
|Vòng 33
|21/04/2027 22:00:00
|Athletic Club - Deportivo La Coruna
|21/04/2027 22:00:00
|Celta Vigo - Barcelona
|21/04/2027 22:00:00
|Espanyol - Real Sociedad
|21/04/2027 22:00:00
|Getafe - Real Betis
|21/04/2027 22:00:00
|Osasuna - Alaves
|21/04/2027 22:00:00
|Racing Santander - Malaga
|21/04/2027 22:00:00
|Real Madrid - Elche
|21/04/2027 22:00:00
|Sevilla - Levante
|21/04/2027 22:00:00
|Valencia - Rayo Vallecano
|21/04/2027 22:00:00
|Villarreal - Atletico Madrid
|Vòng 34
|02/05/2027 22:00:00
|Atletico Madrid - Alaves
|02/05/2027 22:00:00
|Barcelona - Osasuna
|02/05/2027 22:00:00
|Real Betis - Valencia
|02/05/2027 22:00:00
|Celta Vigo - Sevilla
|02/05/2027 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Racing Santander
|02/05/2027 22:00:00
|Elche - Espanyol
|02/05/2027 22:00:00
|Levante - Real Madrid
|02/05/2027 22:00:00
|Malaga - Getafe
|02/05/2027 22:00:00
|Rayo Vallecano - Villarreal
|02/05/2027 22:00:00
|Real Sociedad - Athletic Club
|Vòng 35
|09/05/2027 22:00:00
|Alaves - Levante
|09/05/2027 22:00:00
|Athletic Club - Malaga
|09/05/2027 22:00:00
|Real Betis - Espanyol
|09/05/2027 22:00:00
|Getafe - Elche
|09/05/2027 22:00:00
|Osasuna - Real Sociedad
|09/05/2027 22:00:00
|Racing Santander - Sevilla
|09/05/2027 22:00:00
|Rayo Vallecano - Deportivo La Coruna
|09/05/2027 22:00:00
|Real Madrid - Barcelona
|09/05/2027 22:00:00
|Valencia - Atletico Madrid
|09/05/2027 22:00:00
|Villarreal - Celta Vigo
|Vòng 36
|16/05/2027 22:00:00
|Atletico Madrid - Rayo Vallecano
|16/05/2027 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Alaves
|16/05/2027 22:00:00
|Elche - Athletic Club
|16/05/2027 22:00:00
|Espanyol - Valencia
|16/05/2027 22:00:00
|Levante - Getafe
|16/05/2027 22:00:00
|Malaga - Celta Vigo
|16/05/2027 22:00:00
|Osasuna - Real Betis
|16/05/2027 22:00:00
|Real Madrid - Racing Santander
|16/05/2027 22:00:00
|Real Sociedad - Barcelona
|16/05/2027 22:00:00
|Sevilla - Villarreal
|Vòng 37
|23/05/2027 22:00:00
|Alaves - Real Madrid
|23/05/2027 22:00:00
|Atletico Madrid - Athletic Club
|23/05/2027 22:00:00
|Barcelona - Malaga
|23/05/2027 22:00:00
|Celta Vigo - Real Sociedad
|23/05/2027 22:00:00
|Deportivo La Coruna - Espanyol
|23/05/2027 22:00:00
|Racing Santander - Levante
|23/05/2027 22:00:00
|Rayo Vallecano - Real Betis
|23/05/2027 22:00:00
|Sevilla - Getafe
|23/05/2027 22:00:00
|Valencia - Elche
|23/05/2027 22:00:00
|Villarreal - Osasuna
|Vòng 38
|30/05/2027 22:00:00
|Athletic Club - Rayo Vallecano
|30/05/2027 22:00:00
|Real Betis - Atletico Madrid
|30/05/2027 22:00:00
|Elche - Racing Santander
|30/05/2027 22:00:00
|Espanyol - Alaves
|30/05/2027 22:00:00
|Getafe - Barcelona
|30/05/2027 22:00:00
|Levante - Celta Vigo
|30/05/2027 22:00:00
|Malaga - Sevilla
|30/05/2027 22:00:00
|Osasuna - Valencia
|30/05/2027 22:00:00
|Real Madrid - Deportivo La Coruna
|30/05/2027 22:00:00
|Real Sociedad - Villarreal