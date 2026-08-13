La Liga mùa giải 2026/27 hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn khi các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha bước vào hành trình chinh phục danh hiệu. Lịch thi đấu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đường dài, đặc biệt với những ứng viên như Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.

Mùa giải mới sẽ là thử thách lớn về sự ổn định khi các đội phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, cùng áp lực từ các đấu trường châu Âu. Những trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona chắc chắn là tâm điểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu.

Bên cạnh nhóm cạnh tranh chức vô địch, cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng được dự báo quyết liệt. Các đội bóng sẽ cần tận dụng tối đa những trận đấu trên sân nhà và tránh mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, La Liga 2026/27 hứa hẹn tiếp tục là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, nơi bản lĩnh và sự ổn định sẽ quyết định nhà vô địch cuối mùa.

Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2026/27 mới nhất
NGÀY/ GIỜ - Vòng 1 TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
16/08/2026 00:30:00 Alaves - Getafe
16/08/2026 02:30:00 Sevilla - Rayo Vallecano
16/08/2026 22:00:00 Racing Santander - Villarreal
17/08/2026 00:00:00 Espanyol - Levante
17/08/2026 02:30:00 Celta Vigo - Osasuna
18/08/2026 02:00:00 Deportivo La Coruna - Elche
20/08/2026 02:00:00 Atletico Madrid - Malaga
26/08/2026 02:00:00 Valencia - Real Betis
27/08/2026 02:00:00 Real Madrid - Real Sociedad
28/08/2026 02:00:00 Barcelona - Athletic Club
Vòng 2  
21/08/2026 02:00:00 Rayo Vallecano - Alaves
22/08/2026 02:00:00 Real Betis - Real Sociedad
22/08/2026 22:00:00 Athletic Club - Sevilla
23/08/2026 00:30:00 Valencia - Celta Vigo
23/08/2026 02:30:00 Espanyol - Real Madrid
23/08/2026 22:00:00 Atletico Madrid - Villarreal
24/08/2026 00:30:00 Getafe - Racing Santander
24/08/2026 02:30:00 Elche - Barcelona
25/08/2026 00:30:00 Osasuna - Levante
25/08/2026 02:30:00 Malaga - Deportivo La Coruna
Vòng 3  
29/08/2026 00:00:00 Racing Santander - Elche
29/08/2026 02:30:00 Alaves - Villarreal
29/08/2026 22:00:00 Levante - Real Betis
30/08/2026 00:00:00 Real Sociedad - Espanyol
30/08/2026 02:30:00 Sevilla - Atletico Madrid
30/08/2026 22:00:00 Real Madrid - Malaga
31/08/2026 00:30:00 Deportivo La Coruna - Valencia
31/08/2026 02:30:00 Celta Vigo - Athletic Club
01/09/2026 00:30:00 Osasuna - Getafe
01/09/2026 02:30:00 Barcelona - Rayo Vallecano
Vòng 6  
04/09/2026 02:00:00 Real Sociedad - Celta Vigo
16/09/2026 22:00:00 Alaves - Valencia
16/09/2026 22:00:00 Atletico Madrid - Osasuna
16/09/2026 22:00:00 Barcelona - Racing Santander
16/09/2026 22:00:00 Real Betis - Getafe
16/09/2026 22:00:00 Deportivo La Coruna - Sevilla
16/09/2026 22:00:00 Elche - Real Madrid
16/09/2026 22:00:00 Levante - Athletic Club
16/09/2026 22:00:00 Malaga - Villarreal
16/09/2026 22:00:00 Rayo Vallecano - Espanyol
Vòng 4  
05/09/2026 02:00:00 Real Betis - Real Madrid
05/09/2026 21:15:00 Athletic Club - Atletico Madrid
05/09/2026 23:30:00 Rayo Vallecano - Racing Santander
06/09/2026 02:00:00 Villarreal - Deportivo La Coruna
06/09/2026 21:15:00 Valencia - Barcelona
06/09/2026 23:30:00 Malaga - Levante
06/09/2026 23:30:00 Alaves - Osasuna
07/09/2026 02:00:00 Espanyol - Sevilla
08/09/2026 00:00:00 Getafe - Celta Vigo
08/09/2026 02:30:00 Elche - Real Sociedad
Vòng 5  
13/09/2026 22:00:00 Athletic Club - Elche
13/09/2026 22:00:00 Celta Vigo - Malaga
13/09/2026 22:00:00 Getafe - Deportivo La Coruna
13/09/2026 22:00:00 Levante - Barcelona
13/09/2026 22:00:00 Osasuna - Espanyol
13/09/2026 22:00:00 Racing Santander - Alaves
13/09/2026 22:00:00 Real Madrid - Rayo Vallecano
13/09/2026 22:00:00 Real Sociedad - Atletico Madrid
13/09/2026 22:00:00 Sevilla - Valencia
13/09/2026 22:00:00 Villarreal - Real Betis
Vòng 7  
20/09/2026 22:00:00 Athletic Club - Alaves
20/09/2026 22:00:00 Atletico Madrid - Real Madrid
20/09/2026 22:00:00 Celta Vigo - Racing Santander
20/09/2026 22:00:00 Deportivo La Coruna - Real Betis
20/09/2026 22:00:00 Espanyol - Elche
20/09/2026 22:00:00 Getafe - Malaga
20/09/2026 22:00:00 Osasuna - Rayo Vallecano
20/09/2026 22:00:00 Sevilla - Barcelona
20/09/2026 22:00:00 Valencia - Real Sociedad
20/09/2026 22:00:00 Villarreal - Levante
Vòng 8  
11/10/2026 22:00:00 Alaves - Atletico Madrid
11/10/2026 22:00:00 Barcelona - Getafe
11/10/2026 22:00:00 Real Betis - Osasuna
11/10/2026 22:00:00 Elche - Celta Vigo
11/10/2026 22:00:00 Levante - Sevilla
11/10/2026 22:00:00 Malaga - Espanyol
11/10/2026 22:00:00 Racing Santander - Valencia
11/10/2026 22:00:00 Rayo Vallecano - Athletic Club
11/10/2026 22:00:00 Real Madrid - Villarreal
11/10/2026 22:00:00 Real Sociedad - Deportivo La Coruna
Vòng 9  
18/10/2026 22:00:00 Real Betis - Barcelona
18/10/2026 22:00:00 Celta Vigo - Alaves
18/10/2026 22:00:00 Deportivo La Coruna - Levante
18/10/2026 22:00:00 Espanyol - Atletico Madrid
18/10/2026 22:00:00 Getafe - Rayo Vallecano
18/10/2026 22:00:00 Malaga - Real Sociedad
18/10/2026 22:00:00 Osasuna - Racing Santander
18/10/2026 22:00:00 Real Madrid - Sevilla
18/10/2026 22:00:00 Valencia - Athletic Club
18/10/2026 22:00:00 Villarreal - Elche
Vòng 10  
25/10/2026 23:00:00 Alaves - Malaga
25/10/2026 23:00:00 Athletic Club - Getafe
25/10/2026 23:00:00 Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
25/10/2026 23:00:00 Barcelona - Real Madrid
25/10/2026 23:00:00 Celta Vigo - Real Betis
25/10/2026 23:00:00 Racing Santander - Espanyol
25/10/2026 23:00:00 Rayo Vallecano - Elche
25/10/2026 23:00:00 Real Sociedad - Levante
25/10/2026 23:00:00 Sevilla - Osasuna
25/10/2026 23:00:00 Valencia - Villarreal
Vòng 11  
01/11/2026 23:00:00 Athletic Club - Real Sociedad
01/11/2026 23:00:00 Barcelona - Alaves
01/11/2026 23:00:00 Real Betis - Malaga
01/11/2026 23:00:00 Deportivo La Coruna - Osasuna
01/11/2026 23:00:00 Elche - Valencia
01/11/2026 23:00:00 Getafe - Sevilla
01/11/2026 23:00:00 Levante - Atletico Madrid
01/11/2026 23:00:00 Racing Santander - Real Madrid
01/11/2026 23:00:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo
01/11/2026 23:00:00 Villarreal - Espanyol
Vòng 12  
08/11/2026 23:00:00 Atletico Madrid - Barcelona
08/11/2026 23:00:00 Celta Vigo - Levante
08/11/2026 23:00:00 Elche - Real Betis
08/11/2026 23:00:00 Espanyol - Deportivo La Coruna
08/11/2026 23:00:00 Malaga - Racing Santander
08/11/2026 23:00:00 Osasuna - Athletic Club
08/11/2026 23:00:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano
08/11/2026 23:00:00 Sevilla - Alaves
08/11/2026 23:00:00 Valencia - Real Madrid
08/11/2026 23:00:00 Villarreal - Getafe
Vòng 13  
22/11/2026 23:00:00 Alaves - Deportivo La Coruna
22/11/2026 23:00:00 Athletic Club - Espanyol
22/11/2026 23:00:00 Barcelona - Villarreal
22/11/2026 23:00:00 Getafe - Atletico Madrid
22/11/2026 23:00:00 Levante - Elche
22/11/2026 23:00:00 Osasuna - Malaga
22/11/2026 23:00:00 Racing Santander - Real Sociedad
22/11/2026 23:00:00 Rayo Vallecano - Valencia
22/11/2026 23:00:00 Real Madrid - Celta Vigo
22/11/2026 23:00:00 Sevilla - Real Betis
Vòng 14  
29/11/2026 23:00:00 Real Betis - Rayo Vallecano
29/11/2026 23:00:00 Celta Vigo - Villarreal
29/11/2026 23:00:00 Deportivo La Coruna - Barcelona
29/11/2026 23:00:00 Elche - Atletico Madrid
29/11/2026 23:00:00 Espanyol - Getafe
29/11/2026 23:00:00 Levante - Racing Santander
29/11/2026 23:00:00 Malaga - Athletic Club
29/11/2026 23:00:00 Real Madrid - Alaves
29/11/2026 23:00:00 Real Sociedad - Sevilla
29/11/2026 23:00:00 Valencia - Osasuna
Vòng 15  
06/12/2026 23:00:00 Alaves - Espanyol
06/12/2026 23:00:00 Athletic Club - Real Madrid
06/12/2026 23:00:00 Atletico Madrid - Real Betis
06/12/2026 23:00:00 Barcelona - Celta Vigo
06/12/2026 23:00:00 Getafe - Valencia
06/12/2026 23:00:00 Osasuna - Elche
06/12/2026 23:00:00 Racing Santander - Deportivo La Coruna
06/12/2026 23:00:00 Rayo Vallecano - Levante
06/12/2026 23:00:00 Sevilla - Malaga
06/12/2026 23:00:00 Villarreal - Real Sociedad
Vòng 16  
13/12/2026 23:00:00 Atletico Madrid - Valencia
13/12/2026 23:00:00 Real Betis - Racing Santander
13/12/2026 23:00:00 Deportivo La Coruna - Athletic Club
13/12/2026 23:00:00 Elche - Sevilla
13/12/2026 23:00:00 Espanyol - Celta Vigo
13/12/2026 23:00:00 Levante - Alaves
13/12/2026 23:00:00 Malaga - Barcelona
13/12/2026 23:00:00 Real Madrid - Osasuna
13/12/2026 23:00:00 Real Sociedad - Getafe
13/12/2026 23:00:00 Villarreal - Rayo Vallecano
Vòng 17  
20/12/2026 23:00:00 Alaves - Elche
20/12/2026 23:00:00 Athletic Club - Real Betis
20/12/2026 23:00:00 Barcelona - Real Sociedad
20/12/2026 23:00:00 Celta Vigo - Atletico Madrid
20/12/2026 23:00:00 Deportivo La Coruna - Real Madrid
20/12/2026 23:00:00 Getafe - Levante
20/12/2026 23:00:00 Osasuna - Villarreal
20/12/2026 23:00:00 Rayo Vallecano - Malaga
20/12/2026 23:00:00 Sevilla - Racing Santander
20/12/2026 23:00:00 Valencia - Espanyol
Vòng 18  
03/01/2027 23:00:00 Real Betis - Alaves
03/01/2027 23:00:00 Celta Vigo - Deportivo La Coruna
03/01/2027 23:00:00 Espanyol - Barcelona
03/01/2027 23:00:00 Levante - Valencia
03/01/2027 23:00:00 Malaga - Elche
03/01/2027 23:00:00 Racing Santander - Athletic Club
03/01/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid
03/01/2027 23:00:00 Real Madrid - Getafe
03/01/2027 23:00:00 Real Sociedad - Osasuna
03/01/2027 23:00:00 Villarreal - Sevilla
Vòng 19  
10/01/2027 23:00:00 Alaves - Real Sociedad
10/01/2027 23:00:00 Athletic Club - Villarreal
10/01/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Racing Santander
10/01/2027 23:00:00 Deportivo La Coruna - Rayo Vallecano
10/01/2027 23:00:00 Elche - Getafe
10/01/2027 23:00:00 Espanyol - Real Betis
10/01/2027 23:00:00 Osasuna - Barcelona
10/01/2027 23:00:00 Real Madrid - Levante
10/01/2027 23:00:00 Sevilla - Celta Vigo
10/01/2027 23:00:00 Valencia - Malaga
Vòng 20  
17/01/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Real Sociedad
17/01/2027 23:00:00 Barcelona - Elche
17/01/2027 23:00:00 Real Betis - Deportivo La Coruna
17/01/2027 23:00:00 Celta Vigo - Valencia
17/01/2027 23:00:00 Getafe - Athletic Club
17/01/2027 23:00:00 Levante - Espanyol
17/01/2027 23:00:00 Malaga - Real Madrid
17/01/2027 23:00:00 Racing Santander - Osasuna
17/01/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Sevilla
17/01/2027 23:00:00 Villarreal - Alaves
Vòng 21  
24/01/2027 23:00:00 Alaves - Barcelona
24/01/2027 23:00:00 Athletic Club - Levante
24/01/2027 23:00:00 Deportivo La Coruna - Atletico Madrid
24/01/2027 23:00:00 Elche - Rayo Vallecano
24/01/2027 23:00:00 Espanyol - Villarreal
24/01/2027 23:00:00 Getafe - Osasuna
24/01/2027 23:00:00 Racing Santander - Celta Vigo
24/01/2027 23:00:00 Real Madrid - Real Betis
24/01/2027 23:00:00 Real Sociedad - Malaga
24/01/2027 23:00:00 Valencia - Sevilla
Vòng 22  
31/01/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Espanyol
31/01/2027 23:00:00 Barcelona - Valencia
31/01/2027 23:00:00 Real Betis - Elche
31/01/2027 23:00:00 Celta Vigo - Getafe
31/01/2027 23:00:00 Levante - Real Sociedad
31/01/2027 23:00:00 Malaga - Alaves
31/01/2027 23:00:00 Osasuna - Deportivo La Coruna
31/01/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Real Madrid
31/01/2027 23:00:00 Sevilla - Athletic Club
31/01/2027 23:00:00 Villarreal - Racing Santander
Vòng 23  
07/02/2027 23:00:00 Alaves - Celta Vigo
07/02/2027 23:00:00 Athletic Club - Osasuna
07/02/2027 23:00:00 Barcelona - Atletico Madrid
07/02/2027 23:00:00 Real Betis - Sevilla
07/02/2027 23:00:00 Deportivo La Coruna - Malaga
07/02/2027 23:00:00 Elche - Levante
07/02/2027 23:00:00 Espanyol - Rayo Vallecano
07/02/2027 23:00:00 Getafe - Villarreal
07/02/2027 23:00:00 Real Sociedad - Real Madrid
07/02/2027 23:00:00 Valencia - Racing Santander
Vòng 24  
14/02/2027 23:00:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano
14/02/2027 23:00:00 Elche - Deportivo La Coruna
14/02/2027 23:00:00 Levante - Malaga
14/02/2027 23:00:00 Osasuna - Atletico Madrid
14/02/2027 23:00:00 Racing Santander - Getafe
14/02/2027 23:00:00 Real Madrid - Athletic Club
14/02/2027 23:00:00 Real Sociedad - Real Betis
14/02/2027 23:00:00 Sevilla - Espanyol
14/02/2027 23:00:00 Valencia - Alaves
14/02/2027 23:00:00 Villarreal - Barcelona
Vòng 25  
21/02/2027 23:00:00 Alaves - Racing Santander
21/02/2027 23:00:00 Athletic Club - Celta Vigo
21/02/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Elche
21/02/2027 23:00:00 Barcelona - Levante
21/02/2027 23:00:00 Deportivo La Coruna - Real Sociedad
21/02/2027 23:00:00 Espanyol - Osasuna
21/02/2027 23:00:00 Malaga - Real Betis
21/02/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Getafe
21/02/2027 23:00:00 Sevilla - Real Madrid
21/02/2027 23:00:00 Villarreal - Valencia
Vòng 26  
28/02/2027 23:00:00 Athletic Club - Barcelona
28/02/2027 23:00:00 Real Betis - Villarreal
28/02/2027 23:00:00 Celta Vigo - Espanyol
28/02/2027 23:00:00 Getafe - Alaves
28/02/2027 23:00:00 Levante - Deportivo La Coruna
28/02/2027 23:00:00 Malaga - Atletico Madrid
28/02/2027 23:00:00 Osasuna - Sevilla
28/02/2027 23:00:00 Racing Santander - Rayo Vallecano
28/02/2027 23:00:00 Real Madrid - Valencia
28/02/2027 23:00:00 Real Sociedad - Elche
Vòng 27  
07/03/2027 23:00:00 Alaves - Athletic Club
07/03/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Celta Vigo
07/03/2027 23:00:00 Barcelona - Real Betis
07/03/2027 23:00:00 Deportivo La Coruna - Getafe
07/03/2027 23:00:00 Elche - Malaga
07/03/2027 23:00:00 Espanyol - Racing Santander
07/03/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Osasuna
07/03/2027 23:00:00 Sevilla - Real Sociedad
07/03/2027 23:00:00 Valencia - Levante
07/03/2027 23:00:00 Villarreal - Real Madrid
Vòng 28  
14/03/2027 23:00:00 Alaves - Sevilla
14/03/2027 23:00:00 Athletic Club - Valencia
14/03/2027 23:00:00 Barcelona - Deportivo La Coruna
14/03/2027 23:00:00 Real Betis - Levante
14/03/2027 23:00:00 Elche - Villarreal
14/03/2027 23:00:00 Getafe - Real Sociedad
14/03/2027 23:00:00 Malaga - Rayo Vallecano
14/03/2027 23:00:00 Osasuna - Celta Vigo
14/03/2027 23:00:00 Racing Santander - Atletico Madrid
14/03/2027 23:00:00 Real Madrid - Espanyol
Vòng 29  
21/03/2027 23:00:00 Atletico Madrid - Getafe
21/03/2027 23:00:00 Celta Vigo - Real Madrid
21/03/2027 23:00:00 Espanyol - Athletic Club
21/03/2027 23:00:00 Levante - Osasuna
21/03/2027 23:00:00 Racing Santander - Real Betis
21/03/2027 23:00:00 Rayo Vallecano - Barcelona
21/03/2027 23:00:00 Real Sociedad - Alaves
21/03/2027 23:00:00 Sevilla - Elche
21/03/2027 23:00:00 Valencia - Deportivo La Coruna
21/03/2027 23:00:00 Villarreal - Malaga
Vòng 30  
04/04/2027 22:00:00 Athletic Club - Racing Santander
04/04/2027 22:00:00 Barcelona - Sevilla
04/04/2027 22:00:00 Real Betis - Celta Vigo
04/04/2027 22:00:00 Deportivo La Coruna - Villarreal
04/04/2027 22:00:00 Elche - Alaves
04/04/2027 22:00:00 Getafe - Espanyol
04/04/2027 22:00:00 Levante - Rayo Vallecano
04/04/2027 22:00:00 Malaga - Osasuna
04/04/2027 22:00:00 Real Madrid - Atletico Madrid
04/04/2027 22:00:00 Real Sociedad - Valencia
Vòng 31  
11/04/2027 22:00:00 Alaves - Real Betis
11/04/2027 22:00:00 Atletico Madrid - Levante
11/04/2027 22:00:00 Celta Vigo - Elche
11/04/2027 22:00:00 Espanyol - Malaga
11/04/2027 22:00:00 Osasuna - Real Madrid
11/04/2027 22:00:00 Racing Santander - Barcelona
11/04/2027 22:00:00 Rayo Vallecano - Real Sociedad
11/04/2027 22:00:00 Sevilla - Deportivo La Coruna
11/04/2027 22:00:00 Valencia - Getafe
11/04/2027 22:00:00 Villarreal - Athletic Club
Vòng 32  
18/04/2027 22:00:00 Alaves - Rayo Vallecano
18/04/2027 22:00:00 Atletico Madrid - Sevilla
18/04/2027 22:00:00 Barcelona - Espanyol
18/04/2027 22:00:00 Real Betis - Athletic Club
18/04/2027 22:00:00 Deportivo La Coruna - Celta Vigo
18/04/2027 22:00:00 Elche - Osasuna
18/04/2027 22:00:00 Getafe - Real Madrid
18/04/2027 22:00:00 Levante - Villarreal
18/04/2027 22:00:00 Malaga - Valencia
18/04/2027 22:00:00 Real Sociedad - Racing Santander
Vòng 33  
21/04/2027 22:00:00 Athletic Club - Deportivo La Coruna
21/04/2027 22:00:00 Celta Vigo - Barcelona
21/04/2027 22:00:00 Espanyol - Real Sociedad
21/04/2027 22:00:00 Getafe - Real Betis
21/04/2027 22:00:00 Osasuna - Alaves
21/04/2027 22:00:00 Racing Santander - Malaga
21/04/2027 22:00:00 Real Madrid - Elche
21/04/2027 22:00:00 Sevilla - Levante
21/04/2027 22:00:00 Valencia - Rayo Vallecano
21/04/2027 22:00:00 Villarreal - Atletico Madrid
Vòng 34  
02/05/2027 22:00:00 Atletico Madrid - Alaves
02/05/2027 22:00:00 Barcelona - Osasuna
02/05/2027 22:00:00 Real Betis - Valencia
02/05/2027 22:00:00 Celta Vigo - Sevilla
02/05/2027 22:00:00 Deportivo La Coruna - Racing Santander
02/05/2027 22:00:00 Elche - Espanyol
02/05/2027 22:00:00 Levante - Real Madrid
02/05/2027 22:00:00 Malaga - Getafe
02/05/2027 22:00:00 Rayo Vallecano - Villarreal
02/05/2027 22:00:00 Real Sociedad - Athletic Club
Vòng 35  
09/05/2027 22:00:00 Alaves - Levante
09/05/2027 22:00:00 Athletic Club - Malaga
09/05/2027 22:00:00 Real Betis - Espanyol
09/05/2027 22:00:00 Getafe - Elche
09/05/2027 22:00:00 Osasuna - Real Sociedad
09/05/2027 22:00:00 Racing Santander - Sevilla
09/05/2027 22:00:00 Rayo Vallecano - Deportivo La Coruna
09/05/2027 22:00:00 Real Madrid - Barcelona
09/05/2027 22:00:00 Valencia - Atletico Madrid
09/05/2027 22:00:00 Villarreal - Celta Vigo
Vòng 36  
16/05/2027 22:00:00 Atletico Madrid - Rayo Vallecano
16/05/2027 22:00:00 Deportivo La Coruna - Alaves
16/05/2027 22:00:00 Elche - Athletic Club
16/05/2027 22:00:00 Espanyol - Valencia
16/05/2027 22:00:00 Levante - Getafe
16/05/2027 22:00:00 Malaga - Celta Vigo
16/05/2027 22:00:00 Osasuna - Real Betis
16/05/2027 22:00:00 Real Madrid - Racing Santander
16/05/2027 22:00:00 Real Sociedad - Barcelona
16/05/2027 22:00:00 Sevilla - Villarreal
Vòng 37  
23/05/2027 22:00:00 Alaves - Real Madrid
23/05/2027 22:00:00 Atletico Madrid - Athletic Club
23/05/2027 22:00:00 Barcelona - Malaga
23/05/2027 22:00:00 Celta Vigo - Real Sociedad
23/05/2027 22:00:00 Deportivo La Coruna - Espanyol
23/05/2027 22:00:00 Racing Santander - Levante
23/05/2027 22:00:00 Rayo Vallecano - Real Betis
23/05/2027 22:00:00 Sevilla - Getafe
23/05/2027 22:00:00 Valencia - Elche
23/05/2027 22:00:00 Villarreal - Osasuna
Vòng 38  
30/05/2027 22:00:00 Athletic Club - Rayo Vallecano
30/05/2027 22:00:00 Real Betis - Atletico Madrid
30/05/2027 22:00:00 Elche - Racing Santander
30/05/2027 22:00:00 Espanyol - Alaves
30/05/2027 22:00:00 Getafe - Barcelona
30/05/2027 22:00:00 Levante - Celta Vigo
30/05/2027 22:00:00 Malaga - Sevilla
30/05/2027 22:00:00 Osasuna - Valencia
30/05/2027 22:00:00 Real Madrid - Deportivo La Coruna
30/05/2027 22:00:00 Real Sociedad - Villarreal