(Nguồn: VTV)

Brazil khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Scotland để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với ngôi đầu bảng C.

Vinicius Junior trở thành ngôi sao sáng nhất khi lập cú đúp, ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng và đi vào lịch sử bóng đá Brazil. Matheus Cunha ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba của mình tại giải.

Brazil tiếp tục thi đấu bùng nổ. Ảnh: FIFA

Scotland chỉ tạo được một vài cơ hội đáng chú ý trong hiệp hai nhưng bất lực trước Alisson. Thất bại nặng nề khiến đại diện châu Âu phải hồi hộp chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng knock-out.

Ngoài ra, trận đấu còn được chú ý khi Neymar trở lại khoác áo Brazil sau gần 1.000 ngày vắng mặt.

Bàn thắng: Vinicius 7', 45'+3', Cunha 60'

Đội hình xuất phát:

Scotland (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay, McLean; Gannon-Doak; Shankland.

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Scotland vs Brazil: