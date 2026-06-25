(Nguồn: VTV)
Brazil khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Scotland để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với ngôi đầu bảng C.
Vinicius Junior trở thành ngôi sao sáng nhất khi lập cú đúp, ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng và đi vào lịch sử bóng đá Brazil. Matheus Cunha ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba của mình tại giải.
Scotland chỉ tạo được một vài cơ hội đáng chú ý trong hiệp hai nhưng bất lực trước Alisson. Thất bại nặng nề khiến đại diện châu Âu phải hồi hộp chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng knock-out.
Ngoài ra, trận đấu còn được chú ý khi Neymar trở lại khoác áo Brazil sau gần 1.000 ngày vắng mặt.
Bàn thắng: Vinicius 7', 45'+3', Cunha 60'
Đội hình xuất phát:
Scotland (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay, McLean; Gannon-Doak; Shankland.
Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Scotland vs Brazil:
90'+7
Hết giờ! Scotland 0-3 Brazil!
Thêm một trận đấu ấn tượng khác của Brazil. Đội quân của Ancelotti chiếm ngôi đầu bảng C.
90'+6
Vinicius phối hợp với Neymar trước khi tung cú sút bật hậu vệ Scotland.
90'+5
Không vào! McTominay dứt điểm nguy hiểm, Alisson kịp phản xạ cứu thua.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90'
Neymar thực hiện cú sút phạt nhưng bóng đi không chính xác.
86'
Không vào! Neymar đá phạt góc, Gabriel băng vào vô lê nhưng bật hậu vệ Scotland.
81'
Nguy hiểm! Sau pha căng ngang bên cánh phải, Vinicius băng vào nhưng điểm tiếp xúc không tốt nên đưa bóng đi chệch khung thành.
79'
Không vào! Vinicius tung cú đá nhanh nhưng Gunn cản phá chính xác.
76'
Neymar vào sân thay Matheus Cunha. Cả sân hô vang ngôi sao người Brazil. Sau 981 ngày anh mới trở lại thi đấu cho Brazil.
73'
Neymar đang chuẩn bị vào sân.
72'
Cơ hội! McTominay tung cú đá từ khoảng cách 7 mét đi vọt xà ngang.
69'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
64'
Cơ hội! Lewis Ferguson đá phạt trực tiếp ở góc hẹp, Alisson tập trung đấm bóng ra ngoài.
60'
Bàn thắng! Brazil dẫn 3-0 (Matheus Cunha)! Brazil tấn công rất đẹp, Bruno Guimaraes lắc người đẩy bóng vừa tầm để Cunha ung dung dứt điểm vào góc gần.
59'
Cơ hội! Brazil ép sân, Paqueta đảo bóng rồi tung cú đá chân phải nhưng chệch khung thành.
54;
Cơ hội! Vinicius tung cú đá rất bất ngờ, nhưng Gunn thi đấu tập trung hóa giải thành công.
51'
Không vào! Vinicius xâm nhập vòng cấm, cú đá của anh bị thủ môn Gunn chặn đứng.
Chưa có hat-trick cho Vini.
49'
Cơ hội! McTominay đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Alisson.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Scotland 0-2 Brazil!
Vinicius bùng nổ giúp Brazil có hiệp 1 hoàn toàn áp đảo.
45'+6
Không vào! Vinicius kiến tạo đầy ngẫu hứng, Rayan khống chế chân trái điệu nghệ, nắn nót dứt điểm chân phải về góc xa nhưng Gunn phản xạ cứu thua.
45'+3
Bàn thắng! 2-0 cho Brazil (Vinicius Junior)! Các cầu thủ Brazil tranh chấp nhanh, Bruno Guimaraes tung đường chuyền như đặt để Vini áp sát đánh đầu tung lưới Scotland.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
42'
Nguy hiểm! Cunha xử lý kỹ thuật ngoài vòng cấm, thực hiện cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc.
38'
Cơ hội! Brazil tổ chức tấn công rất nhanh, Rayan tiếp bóng rồi tung cú đá kỹ thuật từ ngoài vòng cấm nhưng không chính xác.
36'
Rayan đột phá vào vòng cấm và ngã xuống. Cầu thủ trẻ của Brazil muốn phạt đền nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Scotland.
33'
Lewis Ferguson tung cú sút từ xa, bóng chạm hậu vệ Brazil đi ra hết biên ngang.
25'
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
25'
VAR vào cuộc, trọng tài xác định Vinicius phạm lỗi trước khi lấy bóng nên hủy bàn thắng.
22'
Vinicius băng vào tranh chấp bóng ngay trong chân Hendry trước khi tung cú sút chéo góc tung lưới Scotland.
19'
Không vào! Brazil tấn công nhanh, Vinicius di chuyển sang cách phải, dốc bóng vào vòng cấm thực hiện cú trivela ngẫu hứng đưa bóng đi chệch khung thành.
15'
Brazil để Scotland kiểm soát bóng. Dù vậy, Selecao vẫn đang duy trì thế trận chủ động.
13'
Không vào! Sau pha căng ngang từ cánh phải, Ismael Saibari tung cú đá cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang.
12'
Matheus Cunha chớp cơ hội tung cú sút xa nhưng không thành công.
7'
Bàn thắng! 1-0 cho Brazil (Vinicius Junior)! Rayan tranh chấp tốt trong vòng cấm, trở thành pha kiến tạo để Vinicius loại bỏ thủ môn Scotland rồi ghi bàn vào lưới trống.
4'
Brazil chủ động nhập cuộc chậm. HLV Ancelotti duy trì đội hình khá thấp.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Scotland
Đội hình xuất phát của Brazil
Thông tin trận đấu
- Brazil và Scotland sẽ gặp nhau lần thứ 5 trong lịch sử World Cup, sau các kỳ 1974, 1982, 1990 và 1998. Tính từ World Cup 1974 – thời điểm hai đội lần đầu đối đầu – chỉ có cặp Argentina - Hà Lan (6 lần) chạm trán nhau nhiều hơn tại giải đấu này.
- Lần đầu Brazil và Scotland gặp nhau ở World Cup là năm 1974, với kết quả hòa 0-0. Kể từ đó, Brazil thắng cả 3 lần đối đầu tiếp theo trước đại diện châu Âu: 4-1 năm 1982, 1-0 năm 1990 và 2-1 năm 1998.
- Brazil là đội tuyển mà Scotland đối đầu nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế nhưng chưa từng thắng (10 trận: hòa 2, thua 8). Ở chiều ngược lại, 10 lần gặp Scotland cũng là kỷ lục số trận Brazil đối đầu một đối thủ mà chưa từng thua, ngang với thành tích trước Áo (cùng 7 thắng, 3 hòa).
- Trận gặp Brazil sẽ là lần thứ 9 Scotland chạm trán một đại diện Nam Mỹ tại World Cup. Đội bóng này chưa từng thắng trong tám trận trước đó (hòa 2, thua 6), đồng thời để thủng lưới trung bình 2,5 bàn mỗi trận.
- Kể từ chiến thắng 5-2 trước New Zealand ở trận mở màn World Cup 1982, Scotland chỉ ghi được từ hai bàn trở lên trong 2/13 trận World Cup tiếp theo, với tổng cộng 9 bàn thắng trong chuỗi trận đó.
- Brazil mới chỉ thua 5 trong tổng số 60 trận vòng bảng World Cup (thắng 42, hòa 13). Tuy nhiên, 3 thất bại gần nhất của họ ở vòng bảng đều diễn ra ở lượt trận cuối, trước Bồ Đào Nha năm 1966, Na Uy năm 1998 và Cameroon năm 2022.
- Brazil mới tung ra 20 cú sút sau hai trận đầu tại World Cup 2026 (12 trước Maroc, 8 trước Haiti). Trung bình 10 cú sút mỗi trận hiện là thông số thấp nhất của Selecao trong một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966.
- Vinicius đã tham gia vào 6 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất cho Brazil trên mọi đấu trường (3 bàn, 3 kiến tạo), đồng thời ghi bàn ở cả hai trận vòng bảng World Cup 2026. Trong lịch sử, chỉ có 4 cầu thủ làm được điều ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng cho Brazil tại một kỳ World Cup: Jairzinho (1970), Romario (1994), cùng Ronaldo và Rivaldo (2002). Đáng chú ý, Brazil đều lên ngôi vô địch ở cả 3 kỳ World Cup đó.
- Lewis Ferguson đang dẫn đầu Scotland tại World Cup 2026 về số pha tắc bóng thành công (8), số lần cắt bóng (4) và số pha tranh chấp thắng (20). Chỉ có Jack Hendry thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn anh (120 so với 101).
- Lần đầu tiên Neymar lập cú đúp cho đội tuyển Brazil cũng diễn ra trước Scotland, trong trận giao hữu tháng 3/2011 trên sân Emirates (London). Neymar ghi cả hai bàn giúp Brazil giành chiến thắng 2-0.