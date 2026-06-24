5h ngày 25/6, sân Hard Rock:

Scotland đứng trước cơ hội lịch sử khi chỉ cách vòng knock-out đúng một bước chân. Tuy nhiên, số phận thầy trò Steve Clarke chưa đảm bảo, bởi thất bại ở lượt trận cuối có thể khiến giấc mơ đi tiếp tan thành mây khói.

Việc World Cup mở rộng lên 48 đội mang đến cơ hội lớn hơn cho Scotland. Dẫu vậy, cục diện hiện khá phức tạp và đội bóng xứ sương mù chưa biết chắc, liệu thất bại có đồng nghĩa với việc bị loại hay không.

Scotland vừa thua Morocco - Ảnh: SNT

Để không phải phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác, Scotland cần tạo nên cú sốc cực lớn: hạ gục Brazil lần đầu tiên sau 11 cuộc chạm trán.

Muốn gây ra những bất ngờ, Scotland cần thể hiện bộ mặt sáng sủa hơn so với thất bại 0-1 trước Morocco. HLV Steve Clarke lựa chọn cách tiếp cận thiên về phòng ngự, chuyển sang sơ đồ một tiền đạo và quẳng Ben Doak lên ghế dự bị.

Thái độ thận trọng ấy nhanh chóng phản tác dụng. Ngay phút thứ hai, Morocco vượt lên dẫn trước nhờ cú sút như búa bổ của Ismael Saibari. Bàn thua duy nhất khiến Scotland trắng tay và tạm xếp thứ 3 bảng C với 3 điểm.

Trong khi đó, Brazil không còn ánh hào quang như những thế hệ vàng trước đây, nhưng Selecao vẫn được xem là ứng viên vô địch khi đang cho thấy tín hiệu tích cực.

Đoàn quân HLV Ancelotti khởi đầu chậm chạp trước Morocco (hòa 1-1). Tuy nhiên, gặp Haiti, Brazil nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm giải quyết trận đấu bằng ba bàn ngay hiệp một.

Matheus Cunha tỏa sáng với cú đúp, đồng thời tạo nên màn kết hợp hiệu quả với Vinicius Junior - nhân tố gây đột biến quan trọng trên hàng công Brazil.

Matheus Cunha thổi luồng gió mới cho hàng công Brazil - Ảnh: BR Football

Vinicius duy trì phong độ ấn tượng, ghi thêm một bàn và liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Chính đẳng cấp của ngôi sao Real Madrid có thể là chìa khóa giúp Brazil tiến sâu tại World Cup 2026.

Trước mắt, mục tiêu của Brazil là khép lại vòng bảng với ngôi đầu, điều họ đã làm được liên tiếp trong 11 kỳ World Cup gần nhất.

Đội bóng Nam Mỹ muốn gián tiếp tạo sức ép lên Morocco. Tuy nhiên, kịch bản dễ xảy ra hơn với một chiến thắng vừa đủ trước Scotland.

Dự đoán: Brazil thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius Jr.

Scotland: Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney; McTominay; Adams.