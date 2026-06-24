Trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên sau 28 năm, Scotland được hưởng niềm vui ngày ra quân, với chiến thắng 1-0 Haiti. Tuy nhiên, 5 ngày sau, họ để thua Maroc với tỷ số tương tự, bởi pha lập công chóng vánh của Ismael Saibari ở ngay giây 70 của trận đấu.

Có 3 điểm trong tay, Scotland nuôi hi vọng lọt lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, sau khi đều phải dừng bước ở vòng bảng trong 8 lần tham dự World Cup trước đó.

Không chuyên gia nào dự đoán Scotland thắng Brazil. Ảnh: BBC

Một trận hòa trước Brazil sẽ giúp Scotland đạt mục tiêu. Nhưng thành tích của họ trước đội bóng áo vàng – xanh không mấy khả quan, khi để thua 6, hòa 2 trong 8 lần gặp gần nhất.

Trong khi đó, sau trận hòa thất vọng 1-1 Maroc, chịu nhiều chỉ trích, Brazil do HLV Ancelotti dẫn dắt đã gỡ gạc lại bằng chiến thắng 3-0 trước Haiti, với cú đúp của Cunha cùng bàn còn lại từ Vinicius.

Đấu Scotland, Brazil được đánh giá cao hơn, nhưng cũng nhận lời cảnh báo từ lịch sử, khi 3 trận thua gần nhất tại vòng bảng World Cup của họ, đều đến ở lượt đấu cuối – gồm thất bại bất ngờ 0-1 Cameroon tại Qatar 4 năm trước.

Nhưng Ancelotti là một HLV rất tài tình, biết phát huy tối đa sức mạnh của các cầu thủ ông có trong tay. Nhiều người tin, Brazil sẽ khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng trước Scotland.

Xét về phong độ gần đây, Scotland thắng 4 trong 6 trận gần nhất ở mọi giải đấu, còn Brazil chỉ thắng 4 trong 8 trận gần nhất.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Brazil thắng 1-0 Scotland, trong khi Sportskeeda lựa chọn kết quả là 2-0 nghiêng về thầy trò Ancelotti.

Cũng là dự đoán Brazil thắng Scotland cách biệt 2 bàn, nhưng chuyên gia Sportsmole lựa chọn tỷ số là 3-1.

Đội hình dự kiến:

Scotland: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney; Christie, Ferguson; McTominay, McGinn; Adams.

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.