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Đội hình ra sân
Singapore: Izwan Mahbud, William Jacob, Ramli Faris, Mahler, Ryhan Stewart, Shahiran, Nakamura, Zulkifli, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi.
Bangladesh: Srabon; Uddin, Zidane Yousuf, Kazi, Ahmed, Bhuyan, Hamza Choudhury, S. Shome, Itofusa, Morsalin; Rakib Hossain.
Bàn thắng: Harhys Stewart 36'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Shawal Anuar xử lý đầy kỹ thuật trong vòng cấm Bangladesh nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi vọt xà.
80'
Bangladesh tấn công bên cánh trái rồi bóng được tạt vào cho Rakib đánh đầu đưa bóng bay sạt cột gang tấc. Cơ hội ăn bàn rõ rệt của đại diện Nam Á.
78'
Bangladesh vẫn tấn công tương đối đơn điệu nên chưa thể tìm được bàn gỡ hòa.
74'
Vừa vào sân thay Ilhan Fandi, tiền đạo kỳ cựu của Singapore - Shawal Anuar thực hiện cú đánh đầu ngược khá nguy hiểm.
65'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Shome bay người đánh đầu khá nguy hiểm. Bangladesh đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ.
61'
Bangladesh được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng tình huống cố định.
53'
Song Ui-young vừa nã đại bác từ khoảng cách chừng 20m nhưng bóng bay thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
38'
Hàng thủ Bangladesh đang thi đấu thiếu tập trung. Ilhan Fandi đá nối nhanh bằng chân trái dội xà ngang.
36'
Bàn thắng (1-0, Harhys Stewart): Bóng được tạt đẹp vào từ cánh trái cho Harhys Stewart thoải mái lao vào đánh đầu mở tỷ số cho Singapore.
33'
Khung thành Bangladesh chao đảo sau pha hãm thành của Singapore. Ilhan Fandi volley cận thành bị hậu vệ đối phương cản phá.
22'
Các cầu thủ Bangladesh rất chịu khó áp sát. Mỗi khi có bóng, họ chuyển trạng thái nhanh để phản công.
17'
Singapore tấn công biên lợi hại. Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Ilhan Fandi đá nối ngay, buộc thủ thành Bangladesh phải trổ tài cứu thua.
13'
Singapore đang kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, họ gặp khó trong việc tiếp cận khung thành Bangladesh.
7'
Shamit Shome bên phía Bangladesh vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
4'
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Bangladesh đang thi đấu sòng phẳng với Singapore trong những phút đầu.
16h
Trận đấu bắt đầu.