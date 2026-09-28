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Singapore giành 3 điểm khó khăn - Ảnh: FAS

Đội hình ra sân

Singapore: Izwan Mahbud, William Jacob, Ramli Faris, Mahler, Ryhan Stewart, Shahiran, Nakamura, Zulkifli, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi.

Bangladesh: Srabon; Uddin, Zidane Yousuf, Kazi, Ahmed, Bhuyan, Hamza Choudhury, S. Shome, Itofusa, Morsalin; Rakib Hossain.

Bàn thắng: Harhys Stewart 36'

28/09/2026 | 18:07

Kết thúc

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Singapore giành chiến thắng sít sao - Ảnh: AFC
Thu gọn
28/09/2026 | 17:50

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:46

85'

Shawal Anuar xử lý đầy kỹ thuật trong vòng cấm Bangladesh nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi vọt xà.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:40

80'

Bangladesh tấn công bên cánh trái rồi bóng được tạt vào cho Rakib đánh đầu đưa bóng bay sạt cột gang tấc. Cơ hội ăn bàn rõ rệt của đại diện Nam Á.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:38

78'

Bangladesh vẫn tấn công tương đối đơn điệu nên chưa thể tìm được bàn gỡ hòa.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:34

74'

Vừa vào sân thay Ilhan Fandi, tiền đạo kỳ cựu của Singapore - Shawal Anuar thực hiện cú đánh đầu ngược khá nguy hiểm.

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Bangladesh quyết tâm tìm bàn gỡ - Ảnh: BFF
Thu gọn
28/09/2026 | 17:24

65'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Shome bay người đánh đầu khá nguy hiểm. Bangladesh đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:22

61'

Bangladesh được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng tình huống cố định.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:18

53'

Song Ui-young vừa nã đại bác từ khoảng cách chừng 20m nhưng bóng bay thiếu chính xác.

Thu gọn
28/09/2026 | 17:18

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Singapore - Ảnh: BFF
Thu gọn
28/09/2026 | 16:47

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:38

38'

Hàng thủ Bangladesh đang thi đấu thiếu tập trung. Ilhan Fandi đá nối nhanh bằng chân trái dội xà ngang.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:37

36'

Bàn thắng (1-0, Harhys Stewart): Bóng được tạt đẹp vào từ cánh trái cho Harhys Stewart thoải mái lao vào đánh đầu mở tỷ số cho Singapore.

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Harhys Stewart ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FAS
Thu gọn
28/09/2026 | 16:37

33'

Khung thành Bangladesh chao đảo sau pha hãm thành của Singapore. Ilhan Fandi volley cận thành bị hậu vệ đối phương cản phá.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:22

22'

Các cầu thủ Bangladesh rất chịu khó áp sát. Mỗi khi có bóng, họ chuyển trạng thái nhanh để phản công.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:17

17'

Singapore tấn công biên lợi hại. Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Ilhan Fandi đá nối ngay, buộc thủ thành Bangladesh phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:12

13'

Singapore đang kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, họ gặp khó trong việc tiếp cận khung thành Bangladesh.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:08

7'

Shamit Shome bên phía Bangladesh vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:05

4'

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Bangladesh đang thi đấu sòng phẳng với Singapore trong những phút đầu.

Thu gọn
28/09/2026 | 16:02

16h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
28/09/2026 | 15:39

15h

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Đội hình ra sân Singapore vs Bangladesh
Thu gọn
28/09/2026 | 14:51

15h

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Trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play
Thu gọn
27/09/2026 | 17:27

14h30

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Singapore thua Indonesia trận ra quân - Ảnh: FAS
Thu gọn
27/09/2026 | 17:25

14h

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Singapore quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FAS
Thu gọn