SLNA nhập cuộc đầy tự tin trên sân Vinh dù bị đánh giá thấp hơn Ninh Bình. Ngay phút 7, đội chủ nhà tạo ra ba cú dứt điểm liên tiếp nhưng không thể đánh bại Đặng Văn Lâm. Đến phút 16, Reon Moore có cơ hội nguy hiểm, song cú sút góc hẹp vẫn bị thủ môn đội khách cản phá.

Nguyễn Tài Lộc lập cú đúp giải cứu Ninh Binh trên sân Vinh - Ảnh: Xuân Thuỷ

Ninh Bình kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thi đấu thiếu sắc nét. Phút 31, đội khách đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Sau đó, Quốc Việt bỏ lỡ đáng tiếc khi cú bấm bóng dội cột dọc.

Sang hiệp hai, SLNA bất ngờ vượt lên ở phút 66 nhờ pha đánh đầu cận thành của Phan Bá Quyền. Tuy nhiên, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ cuối trận. Phút 82, Geovane - Nguyễn Tài Lộc gỡ hòa trên chấm phạt đền, rồi chỉ một phút sau lập cú đúp bằng cú vô lê nhanh, giúp Ninh Bình thắng ngược 2-1.

Ghi bàn:

SLNA: Bá Quyền (67')

Ninh Bình: Geovane - Tài Lộc (83' pen, 84')

Đội hình xuất phát SLNA vs Ninh Bình

SLNA: Hữu Hậu (26), Văn Huy (2), Văn Khánh (55), Justin Garcia (62), Bá Quyền (19), Khắc Ngọc (32), Quang Tú (29), Mạnh Quỳnh (11), Reon Moore (10), Olaha (7), Văn Lương (20).

Ninh Bình: Văn Lâm (1); Quang Nho (86), Patrick Marcelino (3), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Thành Trung (8), Hoàng Đức (28), Geovane - Tài Lộc (94), Gia Hưng (18), Quốc Việt (99), Friday (5).