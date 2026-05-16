SLNA nhập cuộc đầy tự tin trên sân Vinh dù bị đánh giá thấp hơn Ninh Bình. Ngay phút 7, đội chủ nhà tạo ra ba cú dứt điểm liên tiếp nhưng không thể đánh bại Đặng Văn Lâm. Đến phút 16, Reon Moore có cơ hội nguy hiểm, song cú sút góc hẹp vẫn bị thủ môn đội khách cản phá.
Ninh Bình kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thi đấu thiếu sắc nét. Phút 31, đội khách đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Sau đó, Quốc Việt bỏ lỡ đáng tiếc khi cú bấm bóng dội cột dọc.
Sang hiệp hai, SLNA bất ngờ vượt lên ở phút 66 nhờ pha đánh đầu cận thành của Phan Bá Quyền. Tuy nhiên, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ cuối trận. Phút 82, Geovane - Nguyễn Tài Lộc gỡ hòa trên chấm phạt đền, rồi chỉ một phút sau lập cú đúp bằng cú vô lê nhanh, giúp Ninh Bình thắng ngược 2-1.
Ghi bàn:
SLNA: Bá Quyền (67')
Ninh Bình: Geovane - Tài Lộc (83' pen, 84')
Đội hình xuất phát SLNA vs Ninh Bình
SLNA: Hữu Hậu (26), Văn Huy (2), Văn Khánh (55), Justin Garcia (62), Bá Quyền (19), Khắc Ngọc (32), Quang Tú (29), Mạnh Quỳnh (11), Reon Moore (10), Olaha (7), Văn Lương (20).
Ninh Bình: Văn Lâm (1); Quang Nho (86), Patrick Marcelino (3), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Thành Trung (8), Hoàng Đức (28), Geovane - Tài Lộc (94), Gia Hưng (18), Quốc Việt (99), Friday (5).
90'+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 2-1 dành cho Ninh Bình ngay trên sân Vinh.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Tài Lộc hoàn cú đúp trong 2 phút, Ninh Bình dẫn 2-1
Sau pha tấn công bên cánh trái của Ninh Bình, pha không chiến trong vòng cấm của SLNA tạo cơ hội để Geovane - Nguyễn Tài Lộc thoải mái bắt vô-lê đưa bóng đi qua khe giữa hai chân thủ môn Hữu Hậu.
83'
Geovane - Tài Lộc gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình
Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho Ninh Bình được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR, xác định có lỗi của cầu thủ SLNA với cầu thủ đội khách trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Tài Lộc dễ dàng đánh lừa thủ môn Hữu Hậu, gỡ hòa 1-1.
76'
Quang Nho đột nhập vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi cắt ngang thành khung SLNA.
67'
Bá Quyền mở tỷ số cho SLNA
Đón bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, Phan Bá Quyền thoải mái đánh đầu cận thành khiến Văn Lâm trở tay không kịp.
65'
Văn Lâm lại cản phá khó tin
Tiền vệ Khắc Ngọc đi bóng lắt léo loại bỏ cả Tiến Anh lẫn Đức Chiến rồi đặt lòng về góc xa, tuy nhiên thủ thành Văn Lâm bay người cứu thua xuất thần.
64'
CĐV xứ Nghệ suýt chút nữa được tận hưởng niềm vui, tuy nhiên các chân sút SLNA vây hãm rồi không chiến đưa bóng đi không trúng đích.
52'
Hoàng Đức thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách gần 30 mét, bóng đi căng và chìm nhưng thiếu một chút chính xác để có thể làm nên chuyện.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Thủ môn Văn Lâm lại một lần nữa khiến chân sút SLNA nản lòng với pha cản phá xuất sắc. Dù vậy đã có lỗi việt vị của tiền đạo chủ nhà.
41'
SLNA đáp trả bằng tình huống đe dọa khung thành Ninh Bình, tiếc cho đội chủ nhà khi Văn Lương dứt điểm chéo góc rất căng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Lâm nhưng đi cắt ngang khung thành.
38'
Quốc Việt bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Hoàng Đức chọc khe tinh tế để Quốc Việt phá bẫy việt vị rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Hữu Hậu nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng dành cho Ninh Bình FC.
31'
Geovane - Tài Lộc chọc khe để Friday thoát xuống, anh nỗ lực loại bỏ thủ môn SLNA tỉa bóng sang cho Gia Hưng dễ dàng chọc thủng lưới SLNA nhưng đã có lỗi việt vị.
Ngay sau đó, lại là Tài Lộc băng lên tốc độ rồi kết thúc đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ sân Vinh.
28'
Sau quãng thời gian đầu sôi động, những phút vừa qua lại khá tẻ nhạt khi nhịp độ giảm xuống, cơ hội cũng xuất hiện ít hơn.
16'
Thêm một cơ hội dành cho SLNA, nhưng một lần nữa Reon Moore không thể đánh bại được thủ thành Văn Lâm với cú sút không quá khó.
12'
Ninh Bình đáp trả với tình huống tấn công từ cánh trái khiến hàng thủ của SLNA chịu sóng gió.
7'
Văn Lâm cứu thua ngoạn mục
Cơ hội ngon ăn dành cho SLNA, Văn Lương phá bẫy việt vị rồi dứt điểm nhắm đến góc xa nhưng thủ môn Văn Lâm cản phá xuất thần. Ngay sau đó Reon Moore đá bồi nhưng vẫn không thắng được hàng thủ Ninh Bình.
5'
Trận đấu sớm diễn ra sôi động khi đôi bên đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong buổi chiều ngày 16/5.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
17h30
16h20
Nhận định trước trận:
Cuộc đua top 2 V.League 2025/26 đang nóng lên khi Ninh Bình vượt Hà Nội FC sau vòng 22. Thất bại bất ngờ của Hà Nội trước Thanh Hóa khiến đội bóng Thủ đô rơi xuống sau Ninh Bình, đội vừa thắng Hải Phòng 2-1 và hiện có 41 điểm.
Ở vòng này, Ninh Bình có cơ hội củng cố vị trí khi chỉ phải gặp SLNA. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng. Với 24 điểm, SLNA đứng thứ 9 nhưng chỉ hơn nhóm nguy hiểm 7 điểm.
Thất bại 1-3 trước CA TP.HCM cho thấy hàng thủ SLNA còn quá nhiều vấn đề, đặc biệt là những sai lầm cá nhân. Trước hàng công mạnh của Ninh Bình, HLV Văn Sỹ Sơn nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự chặt để hy vọng giữ điểm trên sân Vinh.