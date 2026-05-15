SHB Đà Nẵng bất ngờ khiến đội chủ nhà choáng váng khi ngay ở phút thứ 6, Phi Hoàng treo bóng khó chịu vào vòng cấm khiến hàng thủ CA TPHCM lúng túng phá bóng. Milan Makaric nhanh chân dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Trận đấu giữa CA TPHCM vs Đà Nẵng diễn ra kịch tính - Ảnh: M.A

Sau bàn thua, CA TP.HCM đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ sân Thống Nhất kiểm soát bóng vượt trội nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội lại thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Phút 39, Minh Trọng suýt gỡ hòa với cú đá phạt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sức ép liên tục cuối cùng giúp CA TP.HCM tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp một. Sau tình huống Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm, Williams Lee dễ dàng đánh bại Văn Toản trên chấm phạt đền để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Phút 68, Markrillos bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Endrick, giúp CA TPHCM vượt lên 2-1.

CA TPHCM và Đà Nẵng chia điểm - Ảnh: M.A

Tuy nhiên, Đà Nẵng không bỏ cuộc. Phút 75, Nguyên Hoàng tung cú sút quyết đoán khiến bóng đổi hướng, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang để gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối đầy căng thẳng nhưng không có thêm bàn thắng. Kết quả hòa giúp Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.