CLB Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đại học Văn Hiến ở vòng 19 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26. Tâm điểm của trận đấu chính là màn tái xuất đầy cảm xúc của tiền đạo Nguyễn Công Phượng sau quãng thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà đã khiến khán giả bùng nổ với siêu phẩm đá phạt của Minh Vương. Từ khoảng cách khá xa, góc sút không thuận lợi nhưng cựu tiền vệ HAGL tung cú sút hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai.

Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà thi đấu đầy hưng phấn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Đại học Văn Hiến nỗ lực tổ chức phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của Đồng Nai.

Sang hiệp hai, Văn Khoa tiếp tục giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt ở phút 58 bằng pha dứt điểm cận thành. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, người hâm mộ mới thực sự được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Phút 86, Công Phượng ghi dấu ngày trở lại bằng một siêu phẩm đá phạt đẹp mắt. Tiền đạo xứ Nghệ thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, khép lại chiến thắng 3-0 đầy cảm xúc cho Trường Tươi Đồng Nai.

Với 44 điểm, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Việt Thắng củng cố ngồi đầu hạng Nhất quốc gia, bỏ xa đội xếp nhì là CLB Bắc Ninh tới 5 điểm và tràn đầy cơ hội giành tấm vé lên chơi ở V-League mùa giải tới.