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Thái Lan khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 hoàn hảo khi thắng Myanmar 2-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng B với 4 trận toàn thắng.

Hai bàn của đội chủ nhà đều đến từ chấm phạt đền - cùng được VAR thông báo cho trọng tài chính - do Worachit Kanitsribumphen thực hiện phút 11 và Jehhanafee Mamah phút 52.

Myanmar có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Lwin Moe Aung và Win Naing Tun đều đưa bóng trúng xà ngang. Với chiến thắng này, Thái Lan lần thứ 14 vào bán kết và sẽ gặp Singapore, đội nhì bảng A, trong hai lượt trận sắp tới.

Bàn thắng: Worachit 11'/phạt đền, Jehhanafee Mamah 52'/phạt đền.

Lực lượng:

Thái Lan: Đầy đủ.

Myanmar: Maung Maung Lwin bị treo giò.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Phatomakkakul; Thiangkham, Hemviboon, Bihr, Narubadin Weerawatnodom; Kanitsribumphen, C. Otton, S. Yooyen, P. Autra; C. Saelao, J. Mamah.

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Myat Phone Khant, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min; Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Wai Lin Aung; Win Naing Tun, Than Paing, Lwin Moe Aug.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Myanmar: