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Thái Lan khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 hoàn hảo khi thắng Myanmar 2-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng B với 4 trận toàn thắng.
Hai bàn của đội chủ nhà đều đến từ chấm phạt đền - cùng được VAR thông báo cho trọng tài chính - do Worachit Kanitsribumphen thực hiện phút 11 và Jehhanafee Mamah phút 52.
Myanmar có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Lwin Moe Aung và Win Naing Tun đều đưa bóng trúng xà ngang. Với chiến thắng này, Thái Lan lần thứ 14 vào bán kết và sẽ gặp Singapore, đội nhì bảng A, trong hai lượt trận sắp tới.
Bàn thắng: Worachit 11'/phạt đền, Jehhanafee Mamah 52'/phạt đền.
Lực lượng:
Thái Lan: Đầy đủ.
Myanmar: Maung Maung Lwin bị treo giò.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Phatomakkakul; Thiangkham, Hemviboon, Bihr, Narubadin Weerawatnodom; Kanitsribumphen, C. Otton, S. Yooyen, P. Autra; C. Saelao, J. Mamah.
Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Myat Phone Khant, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min; Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Wai Lin Aung; Win Naing Tun, Than Paing, Lwin Moe Aug.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Myanmar:
90'+9
Hết giờ! Thái Lan 2-0 Myanmar!
Hai pha phạt đền, cùng 2 lần xà ngang mỉm cười, Thái Lan toàn thắng bảng A ASEAN Cup 2026.
90'+6
Không vào! Waris Choolthong di chuyển trung lộ rồi sút chân phải nhưng thủ môn Myanmar bay người cứu thua ngoạn mục.
90'+1
Cơ hội! Chaiyaphon Otton dứt điểm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Myanmar.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
88'
Trọng tài xác định không có vấn đề gì. Sarach Yooyen đánh đầu phá bóng trước khi chân anh đá vào người cầu thủ Myanmar.
87'
Trọng tài một lần nữa lắng nghe VAR trong tình huống hầu như không quan sát được gì. Ông ra xem màn hình.
83'
Không vào! Thái Lan phản công nhanh, Jehhanafee Mamah di chuyển cánh trái xâm nhập vòng cấm rồi sút như chuyền cho thủ môn Myanmar.
75'
Không vào! Cầu thủ Myanmar chuyền hỏng, Sarach Yooyen sút nhanh từ sân nhà đưa bóng cao hơn xà ngang trong gang tấc.
68'
Myanmar đẩy đội hình lên rất cao, Win Naing Tun căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào chạm bóng.
66'
Xà ngang! Myanmar tấn công trung lộ, Win Naing Tun tung cút sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm nhưng lần thứ hai bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan.
59'
Đội trưởng Sarach Yooyen sút phạt trực tiếp đưa bóng đi chìm, nhưng chệch cột dọc khung thành Myanmar trong gang tấc.
52'
Bàn thắng! 2-0 cho Thái Lan (Jehhanafee Mamah)! Ở khoảng cách 11 mét, Jehhanafee tung cú sút chân phải cực mạnh về góc cao bên trái thủ môn Myanmar thành bàn.
50'
Phạt đền! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cú sút của Worachit chạm tay cầu thủ Myanmar khi để xa cơ thể.
48'
Trọng tài Yusuke Ohashi nghe tư vấn VAR về khả năng phạt đền. Ông quyết định tham khảo VAR. Truyền hình hầu như không thấy rõ pha bóng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê hiệp 1
|
Chỉ số
|
Thái Lan
|
Myanmar
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
0,94
|
0,64
|
Kiểm soát bóng
|
50%
|
50%
|
Tổng số cú sút
|
5
|
6
|
Sút trúng đích
|
2
|
1
|
Cơ hội lớn
|
1
|
1
|
Phạt góc
|
3
|
4
|
Chuyền bóng chính xác
|
86% (181/211)
|
87% (169/195)
|
xG từ các cú sút trúng đích (xGOT)
|
0,85
|
0,16
|
Sút chệch mục tiêu
|
1
|
3
|
Cú sút bị chặn
|
2
|
2
|
Sút trong vòng cấm
|
5
|
4
|
Sút ngoài vòng cấm
|
0
|
2
|
Sút trúng xà ngang/cột dọc
|
0
|
1
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Thái Lan 1-0 Myanmar!
Sau bàn thắng từ chấm phạt đền, Thái Lan đá thực dụng và Myanmar hầu như không có khoảng trống. Cơ hội đến với đội khách trong thời gian bù giờ nhưng xà ngang từ chối.
45'+3
Xà ngang! Myanmar tấn công bất ngờ, Win Naing Tun phối hợp với Myat Kaung Khant trong vòng cấm, sút góc hẹp thẳng vào xà ngang Thái Lan.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43'
Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Thái Lan kéo đội hình thấp, Myanmar không thể tiếp cận vòng cấm địa chủ nhà. Hầu như không có bất kỳ điểm nóng nào.
35'
Myanmar kiểm soát bóng 51%. Thái Lan lùi đội hình về rất thấp. Dù vậy, khung thành chủ nhà hầu như không nguy hiểm.
30'
Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình chơi pressing, nhưng Thái Lan vẫn kiểm soát tốt không gian.
25'
Cơ hội! Sau quả tạt từ cánh phải, Soe Moe Kyaw bật cao đánh đầu nhưng điểm tiếp xúc bóng chưa đủ tốt, bóng đi khá xa khung thành Thái Lan.
19'
Kyaw Min Oo tung cú sút từ rất xa, bóng đi không khó với thủ môn Phatomakkakul của chủ nhà.
14'
Cơ hội! Trong pha phạt góc, Hemviboon đánh đầu nhưng không đủ khó với thủ môn Myanmar.
11'
Bàn thắng! 1-0 cho Thái Lan (Worachit Kanitsribumphen)! Trên chấm 11 mét, Worachit dễ dàng đánh bại thủ môn Myanmar mở tỷ số trận đấu.
10'
VAR vào cuộc và trọng tài giữ nguyên quyết định.
9'
Trọng tài xác định cầu thủ Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm.
4'
Myanmar chủ động chơi pressing. Hai đội nhập cuộc khá hấp dẫn.
1'
Trận đấu bắt đầu. Hai đội nhập cuộc dưới cơn mưa nặng hạt.
19h54
Thủ môn số 1 Sann Satt Naing của Myanmar ngồi dự bị.
Thái Lan để những trụ cột Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree ngồi dự bị.