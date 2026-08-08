20h00 ngày 8/8, sân Rajamangala:

Thái Lan và Myanmar bước vào cuộc đối đầu ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 với những hành trình khác nhau, nhưng cùng đặt mục tiêu chiến thắng.

“Voi chiến” duy trì thành tích hoàn hảo sau 3 lượt trận, trong khi Myanmar đang hưng phấn với 2 chiến thắng liên tiếp và hàng công ghi bàn ấn tượng.

Thái Lan thi đấu bản lĩnh. Ảnh: FAT

Thái Lan khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 5-0 trước Lào. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể, đội bóng của HLV Anthony Hudson nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra cách biệt lớn.

Tuy nhiên, những trận đấu tiếp theo cho thấy con đường của “Voi chiến” không còn dễ dàng như ngày ra quân.

Ở lượt trận thứ hai, Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala. Đến trận gặp Philippines, họ chỉ thắng tối thiểu 1-0.

Số bàn thắng của Thái Lan giảm dần qua từng trận, từ năm xuống hai rồi một. Dù vậy, điểm nổi bật nhất nằm ở hàng phòng ngự. Sau 270 phút, họ vẫn chưa để thủng lưới.

Với 9 điểm tuyệt đối, Thái Lan nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết cũng như vị trí đầu bảng B. Cuộc gặp Myanmar đồng thời là phép thử đáng chú ý nhất đối với hàng thủ của Hudson kể từ đầu giải.

Myanmar đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Jorn Andersen khởi đầu không thuận lợi khi thua Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà. Một phần vì hạn chế kinh nghiệm của một số cầu thủ trẻ.

Sau thất bại ấy, Myanmar nhanh chóng trở lại cuộc đua bằng chiến thắng 4-1 trước Philippines.

Đà hưng phấn tiếp tục được Myanmar duy trì ở lượt trận thứ 3. Trước Lào, “Những chú hổ châu Á” tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử giải đấu với tỷ số 7-2.

Myanmar có phong độ tốt và đầy mơ mộng. Ảnh: MFF

Win Naing Tun trở thành nhân vật nổi bật với một hat-trick. Chỉ trong hai trận gần nhất, Myanmar ghi tới 11 bàn.

Myanmar đang tràn đầy mơ mộng khi di chuyển đến Bangkok, nhất là sau khi chứng kiến Singapore loại Indonesia. Dù thắng Thái Lan trên sân khách không phải chuyện dễ dàng, nhưng Win Naing Tun và các đồng đội vẫn rất tự tin.

Có một vấn đề dành cho HLV Andersen khi đội trưởng Maung Maung Lwin bị treo giò. Điều này ảnh hưởng lớn đến chiến thuật của Myanmar, trong trận đấu quyết định số phận của họ tại ASEAN Cup 2026.

Thái Lan hơn về bản lĩnh, Myanmar nhiệt tình đến rực lửa. Cuộc chiến tại Rajamangala hứa hẹn sẽ rất sôi động.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Pathomakkakul, Choolthong, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Anan, Mamah, Jarunongkran, Thiangkham, Saelao.

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Zaw Win Thein, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Dự đoán: Thái Lan thắng 3-1.

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