“Đội tuyển Indonesia để lại nhiều con số đáng lo ngại khi bị Singapore cầm hòa trong trận đấu cuối cùng, mang tính quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026”, tờ Bola bình luận.

Trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Jalan Besar, nhiệm vụ của Indonesia là chiến thắng để giành vé bán kết. Tuy vậy, Garuda chỉ có được 1 điểm.

Bàn thắng của Oratmangoen là không đủ với Indonesia. Ảnh: TST

Đội bóng xứ vạn đảo vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai nhờ 2 pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ nhập tịch Ragnar Oratmangoen.

Tuy nhiên, “The Lions” đưa trận đấu trở lại vạch xuất khi Ilhan Fandi tận dụng sai lầm của thủ môn Cahya Supriadi để ghi bàn.

Bola viết: “Xét về thế trận, Indonesia chiếm ưu thế trước Singapore ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, các học trò của HLV John Herdman vẫn để lại không ít điểm đáng báo động qua những thống kê của trận đấu”.

Vấn đề đầu tiên mà Bola chỉ ra là việc Garuda phung phí cơ hội. “Indonesia bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể giúp họ ghi thêm bàn thắng. Không ít tình huống thuận lợi trôi qua vì khả năng dứt điểm thiếu hiệu quả.

Trong suốt trận đấu, các cầu thủ Indonesia tung ra tổng cộng 15 cú sút. Tuy nhiên, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích".

Vấn đề thứ hai mà Bola phân tích là vấn đề phòng ngự. “Thủ môn Cahya Supriadi đã phải làm việc vất vả để bảo vệ khung thành.

Singapore tung ra tổng cộng 12 cú sút dù không phải đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong số này, 5 cú sút đi trúng đích và một tình huống được chuyển hóa thành bàn thắng".

Ilhan Fandi ăn mừng bàn thắng phá vỡ giấc mơ của Indonesia. Ảnh: TST

Chưa hết, tờ báo cũng chê lối đá của Garuda khi phạm lỗi quá nhiều. “Một vấn đề khác của Indonesia là số lần phạm lỗi quá cao. Thậm chí, nhiều pha phạm lỗi của Garuda được xem là không cần thiết và cuối cùng lại gây bất lợi cho chính họ.

Trong cả trận, Indonesia phạm tổng cộng 16 lỗi. Con số này cao gấp đôi Singapore, khi đội chủ nhà chỉ có 8 lần bị thổi phạt.

Indonesia cũng phải nhận tới 4 thẻ vàng. Đây là số thẻ vàng nhiều nhất mà đội bóng của HLV Herdman phải nhận trong một trận đấu suốt vòng bảng ASEAN Cup 2026”.

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