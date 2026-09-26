Thái Lan có màn ra quân ấn tượng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi dễ dàng đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Ngay từ đầu trận, đội bóng xứ Chùa Vàng đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tổ chức tấn công và khiến hàng thủ Pakistan phải chống đỡ vất vả.

Teerasak (số 14) ghi hat-trick cho Thái Lan - Ảnh: Ảnh: Changsuek

Sau nhiều nỗ lực, Thái Lan mở tỷ số ở phút 30 khi Teerasak Poeiphimai đá bồi thành công sau pha đánh đầu của Jude Soonsup-Bell bị thủ môn cản phá. Chỉ 10 phút sau, Jude Soonsup-Bell trực tiếp lập công với cú dứt điểm quyết đoán, giúp Thái Lan dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, sức ép của Thái Lan tiếp tục được duy trì. Teerasak Poeiphimai hoàn tất cú đúp ở phút 63 trước khi ghi thêm bàn thắng ở phút 83, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội bóng Đông Nam Á.

Kết quả này giúp Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Teerasak Poeiphimai trở thành tâm điểm với cú hat-trick, tạo đà hưng phấn trước cuộc đối đầu quan trọng với ĐT Việt Nam vào ngày 29/9.

Ghi bàn:

Thái Lan: Teerasak (31', 64', 84'), Soonsup-Bell (41')

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Khammai, Bihr, Suphanan, Kritsada, Kakana, Chaiyaphon, Seksan (Supachok 54'), Nattapong, Sarach, Teerasak, Soonsup-Bell (Supachai 54')

Pakistan: Butt, Agha, Arshad, Fazal, Iqbal, Khan, Raza, Shah, Ullah, Uzair, Zeb