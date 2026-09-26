Thái Lan có màn ra quân ấn tượng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi dễ dàng đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Ngay từ đầu trận, đội bóng xứ Chùa Vàng đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tổ chức tấn công và khiến hàng thủ Pakistan phải chống đỡ vất vả.
Sau nhiều nỗ lực, Thái Lan mở tỷ số ở phút 30 khi Teerasak Poeiphimai đá bồi thành công sau pha đánh đầu của Jude Soonsup-Bell bị thủ môn cản phá. Chỉ 10 phút sau, Jude Soonsup-Bell trực tiếp lập công với cú dứt điểm quyết đoán, giúp Thái Lan dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, sức ép của Thái Lan tiếp tục được duy trì. Teerasak Poeiphimai hoàn tất cú đúp ở phút 63 trước khi ghi thêm bàn thắng ở phút 83, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội bóng Đông Nam Á.
Kết quả này giúp Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Teerasak Poeiphimai trở thành tâm điểm với cú hat-trick, tạo đà hưng phấn trước cuộc đối đầu quan trọng với ĐT Việt Nam vào ngày 29/9.
Ghi bàn:
Thái Lan: Teerasak (31', 64', 84'), Soonsup-Bell (41')
Đội hình thi đấu
Thái Lan: Khammai, Bihr, Suphanan, Kritsada, Kakana, Chaiyaphon, Seksan (Supachok 54'), Nattapong, Sarach, Teerasak, Soonsup-Bell (Supachai 54')
Pakistan: Butt, Agha, Arshad, Fazal, Iqbal, Khan, Raza, Shah, Ullah, Uzair, Zeb
90'+6
Trân đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho Thái Lan trước Pakistan. Sau đây ba ngày, "Voi chiến" sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Các cầu thủ Pakistan gần như buông xuôi khi bị dẫn trước 4-0.
84'
Teerasak lập hat-trick
Hàng thủ của Pakistan để lọt Teerasak và cầu thủ này thực hiện cú chích mũi giày chính xác đánh bại thủ môn Butt, nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.
81'
Cầu thủ mới vào sân Kakana xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành Pakistan.
71'
Asart bên phía Pakistan có pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm khiến hàng thủ Thái Lan hú vía khi bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
64'
Teerasak lập cú đúp
Cơ hội được đồng đội trao cho Teerasak, anh thực hiện cú sút chéo góc đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ Pakistan làm đổi hướng khiến thủ môn Butt trở tay không kịp.
57'
Pha dứt điểm hiếm hoi của Pakistan lại đưa bóng đi trúng vào đầu cầu thủ Thái Lan.
54'
Thái Lan thay liền hai cầu thủ Seksan và Soonsup-Bell được rút ra để nhường chỗ cho Supachai và Supachok.
50'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ Thái Lan duy trì lối chơi tấn công ở những phút đầu hiệp hai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía ĐT Thái Lan.
44'
Teerasak thoát xuống sút tung lưới Pakistan lần thứ ba, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR cũng xác định điều đó.
41'
Cựu cầu thủ Chelsea nhân đôi cách biệt
Sau pha lên bóng nhanh bên cánh phải của Thái Lan, Seksan tạt chìm để Soonsup-Bell - cựu cầu thủ Chelsea và Tottenham dễ dàng kết thúc cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
34'
Thêm một pha không chiến nữa của cầu thủ Thái Lan đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Pakistan.
31'
Teerasak mở tỷ số cho Thái Lan
Từ tình huống treo bóng vào vòng cấm Pakistan, cầu thủ Thái Lan đánh đầu bị thủ môn Butt cản phá. Teerasak có mặt đúng chỗ và dễ dàng đệm bóng tung lưới đội bóng Nam Á.
27'
Đội đương kim á quân ASEAN Cup vẫn đang làm chủ cuộc chơi nhưng thế trận bế tắc và khá tẻ nhạt. Những cú sút xa mà Thái Lan thực hiện đều thiếu chính xác.
17'
"Voi chiến" đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội bóng áo trắng chưa tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của đội bóng đến từ Nam Á. Kritsada vừa có pha bắt vô-lê đưa bóng đi lên khán đài.
11'
Thái Lan có cú dứt điểm đầu tiên, đó là tình huống kết thúc chéo góc của Suphanan ở sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Pakistan.
5'
Được đánh giá cao hơn Pakistan, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc chủ động, nhưng không quá ồ ạt.
16h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Hee-gon thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
15h30
15h20
14h00
13h30
13h00
Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ chùa vàng vẫn cần duy trì sự tập trung trước đối thủ đang rất quyết tâm thể hiện mình.
Pakistan không phải là đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở các sân chơi khu vực, nhưng họ sở hữu lối chơi giàu thể lực, sẵn sàng tranh chấp và gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Trên sân nhà, Pakistan chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao.
Trong khi đó, Thái Lan vẫn được kỳ vọng nhờ chất lượng đội hình cùng khả năng kiểm soát bóng tốt. Đội bóng này cần tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra, đồng thời hạn chế những sai sót ở hàng phòng ngự.
Một chiến thắng sẽ giúp Thái Lan củng cố vị thế và tạo đà thuận lợi trong hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trước một Pakistan chơi đầy quyết tâm, đây hứa hẹn không phải trận đấu dễ dàng với đại diện Đông Nam Á.