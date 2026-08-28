Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1

Ngày Giờ (VN) Bảng Cặp đấu 25/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Malaysia 25/09/2026 19:00 Bảng A Indonesia vs Singapore 26/09/2026 15:00 Bảng B Pakistan vs Thái Lan 26/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Philippines 28/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Singapore 28/09/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Malaysia 29/09/2026 15:00 Bảng B Philippines vs Pakistan 29/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Thái Lan 01/10/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Bangladesh 01/10/2026 18:30 Bảng A Singapore vs Malaysia 02/10/2026 15:00 Bảng B Thái Lan vs Philippines 02/10/2026 16:00 Bảng B Việt Nam vs Pakistan

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có màn tái đấu đáng chú ý với Thái Lan sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây tiếp tục là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bóng hàng đầu khu vực liên tục tạo nên những trận cầu hấp dẫn trong thời gian qua.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải đấu do FIFA tổ chức

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức đặc biệt, với các đội tuyển tranh tài trong thời gian FIFA Days, giúp các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội để bóng đá Đông Nam Á nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi bước vào giải đấu mới. Cuộc chạm trán với Thái Lan hứa hẹn sẽ là tâm điểm của Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

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