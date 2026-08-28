Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1 

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Cặp đấu

25/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Malaysia

25/09/2026

19:00

Bảng A

Indonesia vs Singapore

26/09/2026

15:00

Bảng B

Pakistan vs Thái Lan

26/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Philippines

28/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Singapore

28/09/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Malaysia

29/09/2026

15:00

Bảng B

Philippines vs Pakistan

29/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Thái Lan

01/10/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Bangladesh

01/10/2026

18:30

Bảng A

Singapore vs Malaysia

02/10/2026

15:00

Bảng B

Thái Lan vs Philippines

02/10/2026

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Pakistan

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có màn tái đấu đáng chú ý với Thái Lan sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây tiếp tục là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bóng hàng đầu khu vực liên tục tạo nên những trận cầu hấp dẫn trong thời gian qua.

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Tuyển Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải đấu do FIFA tổ chức 

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức đặc biệt, với các đội tuyển tranh tài trong thời gian FIFA Days, giúp các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội để bóng đá Đông Nam Á nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi bước vào giải đấu mới. Cuộc chạm trán với Thái Lan hứa hẹn sẽ là tâm điểm của Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

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