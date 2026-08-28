Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
25/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Malaysia
|
25/09/2026
|
19:00
|
Bảng A
|
Indonesia vs Singapore
|
26/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Pakistan vs Thái Lan
|
26/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Philippines
|
28/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Singapore
|
28/09/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Malaysia
|
29/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Philippines vs Pakistan
|
29/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Thái Lan
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Bangladesh
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Singapore vs Malaysia
|
02/10/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Thái Lan vs Philippines
|
02/10/2026
|
16:00
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Pakistan
Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có màn tái đấu đáng chú ý với Thái Lan sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây tiếp tục là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bóng hàng đầu khu vực liên tục tạo nên những trận cầu hấp dẫn trong thời gian qua.
FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức đặc biệt, với các đội tuyển tranh tài trong thời gian FIFA Days, giúp các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội để bóng đá Đông Nam Á nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi bước vào giải đấu mới. Cuộc chạm trán với Thái Lan hứa hẹn sẽ là tâm điểm của Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
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