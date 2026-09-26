Video highlights Việt Nam 1-0 Philippines:

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ĐT Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 với không ít thử thách khi mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý bóng. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của Hoàng Đức khiến tuyến giữa gặp khó trong việc thoát pressing.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: V.A

Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn biết cách tạo khác biệt. Phút 25, Lee Williams Minh Hoàng băng xuống sau đường chuyền của Thành Long rồi căng ngang, trước khi bóng tìm đến Đình Bắc để tiền đạo này dứt điểm mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn dù Philippines gia tăng sức ép. Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, trong khi Xuân Son phải rời sân vì chấn thương.

Những phút cuối, VAR liên tiếp xuất hiện với các tình huống gây chú ý khi hủy bàn thắng của Philippines do phát hiện lỗi việt vị. Thầy trò HLV Kim Sang Sik bảo toàn chiến thắng 1-0 để có màn ra mắt thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ghi bàn: Đình Bắc (25')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng (Minh Khoa 70'), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son (Hai Long 60'), Đỗ Hoàng Hên (Khoa Ngô 70')

Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey