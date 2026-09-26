Video highlights Việt Nam 1-0 Philippines:
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ĐT Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 với không ít thử thách khi mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý bóng. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của Hoàng Đức khiến tuyến giữa gặp khó trong việc thoát pressing.
Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn biết cách tạo khác biệt. Phút 25, Lee Williams Minh Hoàng băng xuống sau đường chuyền của Thành Long rồi căng ngang, trước khi bóng tìm đến Đình Bắc để tiền đạo này dứt điểm mở tỷ số.
Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn dù Philippines gia tăng sức ép. Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, trong khi Xuân Son phải rời sân vì chấn thương.
Những phút cuối, VAR liên tiếp xuất hiện với các tình huống gây chú ý khi hủy bàn thắng của Philippines do phát hiện lỗi việt vị. Thầy trò HLV Kim Sang Sik bảo toàn chiến thắng 1-0 để có màn ra mắt thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Ghi bàn: Đình Bắc (25')
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng (Minh Khoa 70'), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son (Hai Long 60'), Đỗ Hoàng Hên (Khoa Ngô 70')
Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey
90+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 dành cho tuyển Việt Nam. Sau đây ba ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào trận đấu quan trọng gặp Thái Lan.
90'+3
Thủ thành Patrik Lê Giang có pha cản phá xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của cầu thủ vào sân thay người bên phía Philippines trước khi Việt Anh kịp thời bọc lót.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Từ quả phạt góc của ĐT Việt Nam, thủ môn Falkesgaard bắt trượt bóng tạo cơ hội để trung vệ Việt Anh dứt điểm ở cột xa, tuy nhiên đối thủ kịp cản ngăn chặn chịu phạt góc tiếp.
83'
VAR hủy bàn thắng cho Philippines
Hàng thủ áo đỏ trong một thoáng sơ hở, để Reyes căng ngang cho Nishioka băng vào dứt điểm tung lưới Lê Giang Patrik. May thay, VAR vào cuộc xác định cầu thủ của Philippines đã rơi vào thế việt vị.
75'
VAR hủy thẻ đỏ của Philippines
Ngô Đăng Khoa bứt tốc và bị ngã từ tác động của Nyholm ngay trước vòng cấm, trọng tài lập tức cắt còi và rút thẻ đỏ đối với cầu thủ của Philippines. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, vị "vua sân cỏ" người Indonesia thay đổi quyết định, xoá thẻ đỏ và hủy quả phạt trực tiếp cho ĐT Việt Nam.
70'
HLV Kim Sang Sik tung tân binh Khoa Ngô và Minh Khoa vào thay Hoàng Hên và Minh Hoàng.
60'
Tiền đạo Xuân Son tập tễnh rời sân, HLV Kim Sang Sik đưa tiền vệ Hai Long vào thế chỗ.
58'
Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội
Xuân Son đoạt được bóng từ chân đối thủ trước khi bị trượt ngã, song Đình Bắc lập tức tiếp ứng. Tiền đạo của CAHN đột phá rồi dứt điểm trúng vào người thủ môn Falkesgaard, đem về quả phạt góc.
54'
Lê Giang vẫn xuất sắc cản phá
Tình huống Philippines phối hợp bóng ngắn, trung vệ Việt Anh do sân trơn nên trượt ngã, Gayoso dẫn bóng đi sát đường biên ngang rồi dứt điểm chéo góc nhưng thủ thành Lê Giang vẫn xuất sắc cản phá.
50'
Những phút đầu hiệp hai tuyển Việt Nam chủ động nhường thế trận cho đối thủ, tổ chức phòng ngự chặt và chờ đợi thời cơ ghi bàn nhân đôi cách biệt.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.
45'+1
Trung vệ Việt Anh và thủ thành Lê Giang kịp thời can thiệp, hóa giải cơ hội nguy hiểm mà Philippines tạo ra.
38'
ĐT Việt Nam tiếp tục chơi chặt chẽ, không cho Philippines nhiều cơ hội đe dọa khung thành của Lê Giang.
33'
Sau khi có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Kim Sang Sik chủ động chơi chậm lại, trong khi Philippines nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không dễ trước hàng thủ áo đỏ được tổ chức kín kẽ.
25'
VÀO.......VÀO......!!!!! Đình Bắc mở tỷ số
Thành Long chọc khe đầy tinh tế để Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm. Quả tạt của tân binh tuyển Việt Nam đưa bóng chạm lưng hậu vệ Philippines làm đổi hướng, Đình Bắc ập vào sút tung lưới đối thủ môn Falkesgaard.
23'
Khung thành rung chuyển
Schneider tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, thủ thành Lê Giang bị đánh bại nhưng may cho ĐT Việt Nam khi bóng tìm đến xà ngang khung thành bật ra, trước khi hàng thủ áo đỏ phá lên.
20'
Khung thành của Patrik Lê Giang bị đe dọa bởi pha tấn công của Philippines, khiến hàng thủ áo đỏ vất vả.
16'
Tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long đi bóng rồi quyết định sút xa nhưng bóng đi không làm khó thủ môn Falkesgaard.
11'
Trận đấu vẫn chưa có pha dứt điểm đáng chú ý nào được cầu thủ đôi bên tạo ra.
6'
Philippines có pha bóng đáp trả, Leipold thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi thiếu chính xác.
4'
Các cầu thủ Philippines nhập cuộc khá quyết tâm nhưng ĐT Việt Nam sớm chiếm lĩnh thế trận. Đội bóng áo đỏ được hưởng quả phạt bên cánh phải, Trương Tiến Anh quyết định sút thẳng về khung thành nhưng bóng đi không trúng đích.
20h02
Trọng tài chính người Indonesia - ông Thoriq Alkatiri nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h48
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động lại chuẩn bị cho trận đấu.
19h42
Dù mưa đã tạnh nhưng mặt sân đọng nhiều nước, chưa đảm bảo nên BTC chưa cho trận đấu Việt Nam vs Philippines được bắt đầu.
19h25
Cơn mưa to trước giờ bóng lăn khiến trận bị lui lại ít phút so với dự kiến.
19h00
18h55
Các tuyển thủ Việt Nam đã có mặt tại sân Si Jalak Harupat, Bandung chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
18h30
HLV Kim Sang Sik bố trí 4 cầu thủ Việt kiều gồm Lê Giang Patrick, Adou Minh, Quang Vinh và Minh Hoàng vào đội hình xuất phát.
18h15
18h00
Tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của nhà vô địch khu vực. Sau những màn trình diễn tích cực gần đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ duy trì sự ổn định trước đối thủ nhiều duyên nợ tại khu vực.
Philippines đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ nhập tịch, cùng lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Vì vậy, đội bóng này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và bóng bổng.
Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết trong lối chơi, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng. Một chiến thắng trước Philippines sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực.