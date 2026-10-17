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Chủ nhà Thanh Hóa và Nam Định nhập cuộc với tốc độ cao, tạo ra nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt trong trận đấu vòng 4 V-League 2026/27.

Nam Định có những cơ hội từ Lâm Ti Phông, Romulo và Tuấn Hải, trong khi Thanh Hóa đáp trả bằng các pha dứt điểm của Salio Guindo và Abdurakhmanov.

Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ hiệp 1. Từ đường đưa bóng vào của Ngọc Sơn, Damoth phản lưới trong tình huống tranh chấp với Lâm Ti Phông, giúp đội khách vượt lên.

Nam Định giành chiến thắng trước Thanh Hóa. Ảnh: TXNĐFC

Sau giờ nghỉ, Nam Định lùi đội hình, chờ phản công. Nguyên Mạnh cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Abdurakhmanov ở phút 75.

Ở đầu sân bên kia, Tuấn Hải đệm bóng dội xà ngang trong tình huống thuận lợi mà Lý Công Hoàng Anh tạo ra. Sau đó, cựu cầu thủ Hà Nội FC chuộc lỗi với pha đệm bóng ấn định chiến thắng ở phút 86, từ đường chuyền thuận lợi của Tyler Thai.

Kết quả giúp Nam Định có 7 điểm sau 4 trận, vượt qua chính Thanh Hóa với 6 điểm.

Ghi bàn: Damoth 45'+1 (phản lưới), Tuấn Hải 86'.

Đội hình xuất phát:

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Damoth Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus.

Nam Định: Nguyên Mạnh; Felix Eboa, Caio Cesar, Tuấn Dương, Tyler Thai, Ngọc Sơn, A Mít, Lâm Ti Phông, Romulo, Mạnh Quỳnh, Tuấn Hải

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