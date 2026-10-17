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Chủ nhà Thanh Hóa và Nam Định nhập cuộc với tốc độ cao, tạo ra nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt trong trận đấu vòng 4 V-League 2026/27.
Nam Định có những cơ hội từ Lâm Ti Phông, Romulo và Tuấn Hải, trong khi Thanh Hóa đáp trả bằng các pha dứt điểm của Salio Guindo và Abdurakhmanov.
Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ hiệp 1. Từ đường đưa bóng vào của Ngọc Sơn, Damoth phản lưới trong tình huống tranh chấp với Lâm Ti Phông, giúp đội khách vượt lên.
Sau giờ nghỉ, Nam Định lùi đội hình, chờ phản công. Nguyên Mạnh cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Abdurakhmanov ở phút 75.
Ở đầu sân bên kia, Tuấn Hải đệm bóng dội xà ngang trong tình huống thuận lợi mà Lý Công Hoàng Anh tạo ra. Sau đó, cựu cầu thủ Hà Nội FC chuộc lỗi với pha đệm bóng ấn định chiến thắng ở phút 86, từ đường chuyền thuận lợi của Tyler Thai.
Kết quả giúp Nam Định có 7 điểm sau 4 trận, vượt qua chính Thanh Hóa với 6 điểm.
Ghi bàn: Damoth 45'+1 (phản lưới), Tuấn Hải 86'.
Đội hình xuất phát:
Thanh Hóa: Thanh Diệp; Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Damoth Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus.
Nam Định: Nguyên Mạnh; Felix Eboa, Caio Cesar, Tuấn Dương, Tyler Thai, Ngọc Sơn, A Mít, Lâm Ti Phông, Romulo, Mạnh Quỳnh, Tuấn Hải
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định...
90'+6
Hết giờ! Thanh Hóa 0-2 Nam Định!
Đội khách thi đấu chủ động hơn giữa tấn công và phòng ngự, để rồi Tuấn Hải ghi bàn đầu tiên trong mùa giải giúp đội khách có 3 điểm.
90'+4
Không vào! Thanh Hóa có cơ hội rất tốt, Nguyên Mạnh gần như bị đánh bại nhưng hậu vệ đội khách kịp phá bóng giải nguy.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng! 2-0 cho Nam Định (Phạm Tuấn Hải)! Trong vòng cấm chếch bên trái, Tyler Thai xoay người vượt qua hậu vệ chủ nhà, thực hiện đường chuyền ngang để Tuấn Hải thoải mái đệm bóng vào lưới trống.
81'
Xà ngang! Trong pha phản công nhanh từ giữa sân, Lý Công Hoàng Anh băng xuống rất nhanh vào vòng cấm, anh tiến sát biên ngang rồi căng ngang nhưng Tuấn Hải đệm bóng dội xà ngang ở cự ly gần.
75'
Không vào! Trong pha phạt góc, Abdurakhmanov hạ thấp trọng tâm đánh đầu về góc thấp nhưng Nguyên Mạnh xuất sắc cứu thua.
74'
Không vào! Abdurakhmanov nỗ lực chuyền bóng bổng, Bá Tiến thực hiện cú vô lê chạm hậu vệ đội khách ra ngoài.
71'
Số đông cầu thủ Nam Định đã che kín khung thành Nguyên Mạnh. Đội chủ nhà không thể dứt điểm và sau đó bị thổi phạt.
65'
Tình huống lộn xộn trước khung thành Nguyên Mạnh, nhưng đội chủ nhà không thể dứt điểm.
61'
Nam Định đang kéo đội hình xuống thấp để chọn lối đá phòng ngự phản công.
57'
Thanh Hóa đáp trả với pha lên bóng nhanh bên cánh phải, nhưng đường căng ngang bị hậu vệ đội khách can thiệp cản phá, trước khi Nguyên Mạnh bắt gọn.
56'
Nam Định phản công nhanh từ đường chuyền của Nguyên Mạnh, Ngọc Sơn đột phá trước vòng cấm nhưng vấp bóng và bị ngã.
54'
Tình huống lộn xộn trước khung thành Thanh Điệp khi Nam Định đá phạt góc. Một cầu thủ đội khách ngã dưới sân nhưng trọng tài không cho rằng có phạm lỗi.
49'
Thanh Hóa có pha tấn công cánh trái rất hay, nhưng pha căng ngang chưa gây được khó khăn cho Nguyên Mạnh và hàng thủ Nam Định.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Thanh Hóa 0-1 Nam Định!
45'+3
VAR kiểm tra và xác nhận bàn thắng cho Nam Định.
45'+2
Bàn thắng! 1-0 cho Nam Định (Damoth phản lưới)! Ngọc Sơn xử lý hay bên cánh phải và căng ngang, Lâm Ti Phông bật cao và bóng chạm đầu Damoth đi vào lưới nhà khiến Thanh Diệp không kịp phản xạ.
Bàn thắng được ban tổ chức tính là Damoth phản lưới, trong khi Ti Phông không ăn mừng trước đội bóng cũ.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
42'
Cơ hội! Romulo thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.
40'
Không vào! Thêm cơ hội tốt trôi qua với chủ nhà. Tuấn Cảnh tung đường chuyền có điểm rơi tốt, Abdurakhmanov không việt vị thực hiện cú vô lê đi vọt xà ngang rất đáng tiếc.
40'
Không vào! Văn Tùng xử lý cá nhân rồi sút xa, Nguyên Mạnh xử lý không tốt để bóng ộc ra nhưng Felix Eboa về hỗ trợ để thủ môn đội khách kịp bắt bóng.
34'
Nguy hiểm! Tuấn Hải khống chế và xử lý kỹ thuật bằng hai chân, nhưng đường chuyền cuối cùng của anh bị hậu vệ chủ nhà phá bóng ra hết biên ngang.
33'
Không vào! A Mít bấm bóng vào vòng cấm, Tuấn Hải khống chế gọn rồi tung cú vô lê nhưng Văn Lợi lăn xả đưa chân cản phá làm đổi hướng bóng.
31'
Cơ hội! Nam Định có pha dàn xếp tấn công bài bản dù số lượng ít hơn hàng thủ Thanh Hóa, A Mít sút xa đi không chính xác.
27'
Nguy hiểm! Sau quả tạt bên cánh trái, Salio Guindo đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Nam Định.
25'
Không vào! Romulo thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 30 mét, bóng đi cong và chệch cột dọc Thanh Hóa trong gang tấc.
21'
Thanh Diệp đấm bóng giải nguy thành công từ pha đá phạt bên cánh phải của Nam Định.
17'
Không vào! Rất tiếc cho Nam Định! Sau sai lầm của thủ môn Thanh Diệp, Ngọc Sơn bứt phá bên cánh phải xuống sát biên ngang trong vòng cấm, nhả lại để Lâm Ti Phông loại hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm đi cắt ngang khung thành.
15'
Hai đội tranh chấp mạnh mẽ, không ngại va chạm ở giữa sân. Abdurakhmanov va chạm rất mạnh với Felix Eboa của đội khách.
11'
Chưa có pha dứt điểm nào được tạo ra. Thanh Hóa nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng nhưng thế trận là cân bằng.
5'
Các tình huống lên bóng chủ yếu diễn ra bên cánh phải của chủ nhà Thanh Hóa.
3'
Ngay sau khi bóng lăn, hai đội chủ động chọn lối đá nhanh và pressing cường độ cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.