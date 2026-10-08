Đình Bắc phải ngồi ngoài trong 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027, một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam ở giải đấu này.
Lịch thi đấu vòng 4 V-League 1 2026/27
Tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026 không phải cú sốc, điều cần quan tâm là HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi thế nào khi các đối thủ trong khu vực đang tiến lên.
Olaha Mạnh Đức ghi siêu phẩm, nhưng CA TPHCM để Ratchaburi của Thái Lan chia điểm 1-1 trong thời gian bù giờ, trận mở màn Cúp CLB Đông Nam Á
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