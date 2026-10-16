SLNA có sự khởi đầu rất tốt tại V-League, đang đầy hy vọng có một mùa giải thành công sau nhiều năm vất vả trụ hạng.

SLNA thường xuyên phải "ngụp lặn" ở phía cuối BXH, thậm chí nhiều mùa giải còn đối mặt với nguy cơ lớn xuống hạng. Thế nhưng, ít ai nghĩ rằng đội bóng xứ Nghệ lại có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27.

Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn khởi đầu với chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh, sau đó bất ngờ đánh bại Hà Nội FC 4-1 ngay tại Hàng Đẫy, trước khi khiến đương kim vô địch Cúp Quốc gia, CA TP.HCM buộc phải chia điểm (hòa 1-1) trên sân Vinh.

Điểm chung ở cả ba trận đấu qua là lối chơi chủ động của SLNA. Dù gặp những đối thủ mạnh như Hà Nội FC hay CA TP.HCM, họ vẫn rất tự tin triển khai cách đá của mình, thậm chí có nhiều thời điểm chơi sòng phẳng.

Tuy nhiên, để có được thành tích bất bại sau 3 vòng đấu, tạm đứng ở vị trí thứ 3 BXH, SLNA làm rất tốt khả năng duy trì cự ly đội hình, phòng ngự chặt chẽ và chuyển trạng thái nhanh thay vì cố gắng kiểm soát bóng. Đây là những thay đổi rõ nhất của SLNA so với những mùa giải trước.

SLNA đang có sự khởi đầu đẹp như mơ. Ảnh: VPF

Về nhân sự, ở mùa giải năm nay SLNA tiếp tục phải chia tay nhiều trụ cột. Nhưng trong tình thế rất khó khăn, các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng.

Trong đó, đáng chú ý là phong độ ấn tượng của thủ thành Cao Văn Bình (2005), tiền vệ Quang Vinh (2005), Văn Quý (2004)... Ngoài ra, những cầu thủ như Lê Nguyên Hoàng, Phan Bá Quyền, Joseph Onoja và Jairo Rodrigues cũng thể hiện phong độ rất tốt.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA là tập thể không ngôi sao, nhưng cách đá "biết người, biết ta", cùng chất "máu lửa" người xứ Nghệ, họ đang vượt qua một loạt các đội bóng lớn trên BXH, đồng thời giúp V-League trở nên hấp dẫn hơn.

Theo lịch thi đấu, trong tháng 10 này, SLNA có 3 trận gặp Hà Tĩnh (sân khách), HAGL (sân khách) và CAHN (sân nhà). Nếu vẫn thể hiện như 3 vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Vinh hoàn toàn có thể nghĩ tới ít nhất 6 điểm để tiếp tục duy trì vị trí cao trên BXH.

Trên thực tế, khởi đầu với 7 điểm sau 3 vòng là tín hiệu rất tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định SLNA có thể cạnh tranh nhóm đầu đến cuối mùa. Thành tích ở các mùa giải trước đã chứng minh, các đội bóng chỉ khi có chiều sâu về lực lượng, ổn định về phong độ, mới có thể đua vô địch hay top 3.

Chưa thể nói trước điều gì với SLNA, nhưng đội bóng này trở thành thách thức với các đối thủ là có. "Đường xa mới biết ngựa hay", và lúc này thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang cố gắng hết khả năng cho từng trận đấu. Với họ, đến đâu vui tới đó, còn hành trình dài phía trước thì... tính sau.