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Hai siêu phẩm sút xa của Luiz Antonio và Daniel Passira giúp Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy tối 8/10, theo kịch bản khó tin.
Phút 16, Luiz Antonio mở tỷ số bằng cú sút từ gần 40m. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống tranh chấp trước đó.
Thể Công gỡ hòa ở phút 33 nhờ pha dứt điểm cận thành của Khuất Văn Khang - tình huống cũng gián đoạn rất lâu để VAR kiểm tra về khả năng có lỗi việt vị.
Bước ngoặt đến ở phút 60, khi Passira tung cú sút khoảng 30m vào góc cao, khiến Văn Việt bất lực. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho Hà Tĩnh.
Đội khách của HLV Phan Như Thuật có 6 điểm sau 3 trận, còn Thể Công chịu thất bại thứ 2 liên tiếp tại V-League.
Bàn thắng:
Thể Công Viettel: Văn Khang 33'.
Hà Tĩnh: Luiz Antonio 16', Da Silva 60', 64'.
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh:
Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Trung Hiếu, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Nata, Ngọc Tân, Ribamar
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Thể Công vs Hà Tĩnh...
90'+6
Hết giờ! Thể Công Viettel 1-3 Hà Tĩnh!
Siêu phẩm khác của Da Silva giúp tạo bước ngoặt hiệp 2. Sau đó, chính anh ấn định kết quả 3-1 cho đội khách đầy bất ngờ.
90'+3
Thẻ đỏ! Quốc Dân vào bóng nguy hiểm nhận thẻ vàng thứ hai trong 3 phút, bị truất quyền thi đấu. Hà Tĩnh còn 10 người.
90'+2
Không vào! Da Silva đáp trả với pha kiến tạo thuận lợi, Atshimene khống chế ngực nhưng sút quá thiếu chính xác.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Không vào! Hà Tĩnh phản công, Atshimene chuyền để Da Silva xâm nhập vòng cấm chếch phía cánh phải, tung cú sút góc hẹp nhưng Văn Việt tập trung cứu thua.
88'
Không vào! Danh Trung chuyền rất thoáng, Brandao tung cú sút chéo góc chân phải nhưng Thanh Tùng đổ người cản phá thành công.
88'
Hàng thủ Hà Tĩnh tiếp tục có pha phòng ngự hay, không cho Lucas Ribamar dứt điểm.
84'
Lucas Ribamar đánh đầu trong tư thế khó đi không chính xác.
79'
Đội chủ nhà đang bế tắc, hầu như không tìm ra khoảng trống tiếp cận khung thành đối thủ.
75'
Thủ môn Thanh Tùng có pha bên lên nhanh khỏi khung thành phá bóng trước khi Lucas Ribamar thoát xuống.
71'
Hà Tĩnh đang thi đấu rất thoải mái sau 2 bàn thắng liên tiếp của Da Silva. Đội hình Thể Công Viettel có phần rối loạn, thiếu gắn kết.
65'
VAR can thiệp và không có bất kỳ lỗi gì của các cầu thủ Hà Tĩnh.
64'
Bàn thắng! 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Daniel Floro Da Silva)! Từ pha đá phạt của Luiz Antonio, Văn Đức vô lê khiến Thanh Tùng bay người cứu thua. Ở tình huống lộn xộn sau đó, chính Văn Đức kiến tạo để Da Silva thoát xuống đá góc hẹp thành bàn.
60'
Bàn thắng! 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Daniel Floro Da Silva)! Trong pha tấn công trung lộ, Da Silva bật tường với Duy Thường bị Lucas Alves cản phá, anh bất ngờ tung cú sút ngoài 30 mét bằng chân phải đi công vào khung thành hạ Văn Việt.
50'
Nguy hiểm! Luiz Antonio đá phạt góc, De Silva đánh đầu ở phía cột xa nhưng Văn Việt kịp khép góc cản phá thành công.
48'
Không vào! Thể Công Viettel có màn tấn công đẹp mắt, Tuấn Tài dâng lên bên cánh trái, Văn Khang tiếp bóng kiến tạo để Lucas Ribamar dứt điểm vọt xà ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thể Công Viettel đưa Brandao và Lucas Alves vào sân.
45'+8
Hiệp 1 kết thúc! Thể Công Viettel 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!
Luiz Antonio ghi siêu phẩm cạnh tranh bàn thắng của mùa giải. Khuất Văn Khang gỡ hòa sau pha bóng nhạy cảm mà VAR can thiệp khá lâu.
45'
Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.
42'
Hà Tĩnh có cơ hội lên bóng nhanh bên cánh phải, nhưng Da Silva chuyền bóng vào vòng cấm quá thiếu chính xác.
39'
Sau khi gián đoạn rất lâu để VAR kiểm tra về khả năng việt vị, trọng tài Mai Xuân Hùng xác nhận bàn gỡ hợp lệ.
33'
Bàn thắng! Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 (Khuất Văn Khang)! Từ quả tạt của Việt Hưng bên cánh trái, bóng khẽ chạm Duy Thường, Văn Khang áp sát nhanh chân chạm nhẹ vào lưới.
30'
VAR một lần nữa vào cuộc nhưng không có vấn đề gì xảy ra.
25'
Không vào! Kyle Colonna dứt điểm chìm trong vòng cấm nhưng Thanh Tùng cứu thua xuất sắc. Ở pha tiếp theo, Việt Hưng đá bồi vẫn không thắng thủ môn Hà Tĩnh - dù đó là tình huống việt vị.
20'
Sau khi VAR can thiệp về tình huống cao chân của đội khách tront pha tranh chấp trước đó, trọng tài Mai Xuân Hùng xác nhận bàn thắng hợp lệ.
16'
Bàn thắng! 1-0 cho Hà Tĩnh (Luiz Antonio)! Trong tình huống tưởng như bình thường, Luiz Antonio bất ngờ thực hiện cú sút xa từ gần 40 mét, bóng đi cong rồi ghi thẳng vào khung thành Văn Việt.
12'
Không vào! Duy Thường thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang, Atshimene băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Việt xuất sắc nhô lên cản phá.
10'
Cơ hội! Sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm tung cú sút chân trái trong tư thế với không vượt qua được Thanh Bình.
7'
Helerson có tình huống phá bóng giải nguy trong tình huống tấn công của chủ nhà Thể Công Viettel.
4'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao. Cả hai tranh chấp và chủ động pressing nhanh.
1'
Trận đấu bắt đầu.
18h30
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel: