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Hai siêu phẩm sút xa của Luiz Antonio và Daniel Passira giúp Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy tối 8/10, theo kịch bản khó tin.

Phút 16, Luiz Antonio mở tỷ số bằng cú sút từ gần 40m. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống tranh chấp trước đó.

Thể Công gỡ hòa ở phút 33 nhờ pha dứt điểm cận thành của Khuất Văn Khang - tình huống cũng gián đoạn rất lâu để VAR kiểm tra về khả năng có lỗi việt vị.

Bước ngoặt đến ở phút 60, khi Passira tung cú sút khoảng 30m vào góc cao, khiến Văn Việt bất lực. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho Hà Tĩnh.

Đội khách của HLV Phan Như Thuật có 6 điểm sau 3 trận, còn Thể Công chịu thất bại thứ 2 liên tiếp tại V-League.

Bàn thắng:

Thể Công Viettel: Văn Khang 33'.

Hà Tĩnh: Luiz Antonio 16', Da Silva 60', 64'.

Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh:

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Trung Hiếu, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Nata, Ngọc Tân, Ribamar

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene.

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