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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Ngay phút thứ 9, Bastoni mở tỷ số với cú đá chân trái tung nóc lưới Bayindir
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Đồng đội chúc mừng Bastoni
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Hưng phấn dâng cao, Italia nhân đôi cách biệt nhờ cú đệm cận thành của Frattesi
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Phút 27, hậu vệ cánh phải Kayode cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Italia
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Ngay sau giờ giải lao, Yilmaz rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-3
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Tuy nhiên, Eposito lập tức nới rộng khoảng cách lên 4-1
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Quãng thời gian còn lại, Arda Guler và các đồng đội cố gắng ghi bàn nhưng nỗ lực bất thành
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Chiến thắng tưng bừng của đoàn quân áo Thiên thanh
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Kết quả các trận Nations League rạng sáng 29/9

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Azzurri