Croatia khởi đầu UEFA Nations League bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc trong ngày ra mắt của hai HLV mới. Modric và Perisic cùng tỏa sáng giúp đội khách giành trọn 3 điểm.
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Nhà ĐKVĐ World Cup 2026 - Tây Ban Nha tiếp tục phô trương sức mạnh khi hạ gục tuyển Anh 3-2, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Uefa Nations League.
Tuyển Đức nhận thất bại bẽ bàng 0-1 ngay trên sân nhà trước Hy Lạp, ở trận thứ hai Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng.
Xavi cùng các học trò nở nụ cười chiến thắng khi Hà Lan đánh bại chủ nhà Serbia 2-1, trong trận cầu thuộc khuôn khổ Nations League.
Cody Gakpo ghi bàn ở phút bù giờ giúp Hà Lan cầm hòa Đức 1-1, trong trận đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng "cỗ xe tăng".