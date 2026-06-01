Thụy Sĩ có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Bosnia ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó giải tỏa áp lực sau trận ra quân bị Qatar cầm hòa. Đây là kết quả rất quan trọng với thầy trò HLV Murat Yakin trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Trong hiệp một, Thụy Sĩ là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội bóng áo đỏ liên tục gây sức ép, đặc biệt từ những pha lên bóng ở hai biên. Ndoye có tình huống đột phá rồi dứt điểm chệch cột dọc, trong khi Embolo nhiều lần khiến hàng thủ Bosnia phải vất vả chống đỡ.
Tuy nhiên, Bosnia cũng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Đại diện vùng Balkan chơi phòng ngự kỷ luật, cố gắng kéo thấp đội hình và chờ cơ hội phản công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Thụy Sĩ tăng tốc mạnh mẽ và tạo ra khác biệt bằng khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Những pha phối hợp tốc độ cùng sức ép liên tục giúp họ phá vỡ hệ thống phòng ngự Bosnia, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 4-1.
Ghi bàn:
Thuỵ Sĩ: Manzambi (74', 90'), R. Vargas (84'), Xhaka (90'+7 pen)
Bosnia: Mahmic (90'+4)
Thẻ đỏ: Tarik Muharemović (Bosnia, 80')
Đội hình xuất phát
Thụy Sĩ: Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder
Bosnia: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Sunjic, Tahirović, Alaijbegovic, Memić, Demirović, Dzeko
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-1 dành cho Thuỵ Sĩ.
90'+7
Xhaka ấn định tỷ số 4-1 cho Thuỵ Sĩ trên chấm 11m, sau khi Kolasinac phạm lỗi với cầu thủ Thuỵ Sĩ trong vòng cấm.
90+4
Kịch tính tiếp tục xảy ra ở những phút bù giờ khi Bosnia có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 nhờ pha bắt vô-lê đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người Mahmic.
90'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Thuỵ Sĩ, người dứt điểm lại là Manzambi đem về bàn thắng thứ ba cho Thuỵ Sĩ. Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
R. Vargas nhân đôi cách biệt cho Thuỵ Sĩ
Từ pha tấn công bên cánh phải của Thuỵ Sĩ, Embolo kiến tạo như "dọn cỗ" để R. Vargas tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa trái bóng găm đúng góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thuỵ Sĩ.
82'
Từ chấm đá phạt ở rìa vòng cấm, cầu thủ vào sân thay người R. Vargas sút bóng xuyên hàng rào nhưng thủ môn Bosnia phải đấm bóng giải nguy.
80'
Embolo đột phá khiến Tarik Muharemović đốn ngã và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ Bosnia.
74'
Manzambi ghi siêu phẩm mở tỷ số
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái của Thuỵ Sĩ, bóng được tạt vào trong và cầu thủ Bosnia đánh đầu phá lên không tốt tạo cao cơ hội để Manzambi bắt vô-lê khiến thủ môn Vasilj không thể cản phá.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hoà 0-0.
43'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Thuỵ Sĩ phải nhận bần thua nếu không có sự tỉnh táo của các hậu vệ Bosnia.
38'
Bosnia & Herzegovina có cú sút trúng đích đầu tiên, đó là cú đá từ khoảng cách gần 30m của Nikola Katic nhưng không làm khó thủ môn Kobel.
31'
Sau quãng thời gian đầu chịu lép vế, các cầu thủ Bosnia & Herzegovina có những pha lên bóng đáp trả.
20'
Thuỵ Sĩ vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, số cơ hội mà đội bóng áo đỏ tạo ra ngày càng nhiều.
10'
Thuỵ Sĩ đang tổ chức ép sân liên tục, Ndoye vừa có pha đột phá rồi dứt điểm về góc gần nhưng trái bóng đi chệch cột dọc.
4'
Không cần thời gian thăm dò nhau, hai đội nhập cuộc hứng khởi và quyết tâm.
02h00
Trọng tài chính người Bồ Đào Nha - João Pedro Silva Pinheiro thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
01h30
Thụy Sĩ và Bosnia cùng bước vào lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 với chỉ 1 điểm trong tay, khiến màn so tài trên sân Sofi mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Đội bóng của HLV Murat Yakin đã để lại nhiều tiếc nuối ở trận mở màn gặp Qatar. Dù tạo ra thế trận lấn lướt và có bàn dẫn trước nhờ công của Breel Embolo trên chấm phạt đền, Thụy Sĩ lại không thể bảo toàn thành quả khi để đối thủ gỡ hòa ở thời điểm cuối trận.
Trong khi đó, Bosnia cũng khởi đầu bằng kết quả hòa trước Canada. Đại diện vùng Balkan cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút vẫn chưa thực sự thuyết phục.
Xét về tương quan lực lượng, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu như Granit Xhaka, Manuel Akanji hay Breel Embolo. Nếu chơi đúng sức và cải thiện khả năng dứt điểm, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm đầu tiên tại giải đấu năm nay.