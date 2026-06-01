Thụy Sĩ có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Bosnia ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó giải tỏa áp lực sau trận ra quân bị Qatar cầm hòa. Đây là kết quả rất quan trọng với thầy trò HLV Murat Yakin trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Trong hiệp một, Thụy Sĩ là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội bóng áo đỏ liên tục gây sức ép, đặc biệt từ những pha lên bóng ở hai biên. Ndoye có tình huống đột phá rồi dứt điểm chệch cột dọc, trong khi Embolo nhiều lần khiến hàng thủ Bosnia phải vất vả chống đỡ.

Thuỵ Sĩ chơi hiệp hai bùng nổ - Ảnh: ESPN Asia

Tuy nhiên, Bosnia cũng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Đại diện vùng Balkan chơi phòng ngự kỷ luật, cố gắng kéo thấp đội hình và chờ cơ hội phản công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Thụy Sĩ tăng tốc mạnh mẽ và tạo ra khác biệt bằng khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Những pha phối hợp tốc độ cùng sức ép liên tục giúp họ phá vỡ hệ thống phòng ngự Bosnia, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 4-1.

Ghi bàn:

Thuỵ Sĩ: Manzambi (74', 90'), R. Vargas (84'), Xhaka (90'+7 pen)

Bosnia: Mahmic (90'+4)

Thẻ đỏ: Tarik Muharemović (Bosnia, 80')

Đội hình xuất phát

Thụy Sĩ: Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder

Bosnia: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Sunjic, Tahirović, Alaijbegovic, Memić, Demirović, Dzeko