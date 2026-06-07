Lịch thi đấu World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu bảng F World Cup 2026, theo giờ Việt Nam, đầy đủ và chính xác.
Tại vòng bảng FIFA World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F cùng với các đối thủ Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội tuyển Nhật Bản theo giờ Việt Nam (UTC+7):
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Sân vận động & Địa điểm
|Kênh trực tiếp
|15/06/2026
|03:00
|Hà Lan vs Nhật Bản
|AT&T Stadium (Arlington, Mỹ)
|VTV3, VTV10
|21/06/2026
|11:00
|Tunisia vs Nhật Bản
|Estadio BBVA (Guadalupe, Mexico)
|VTV3
|26/06/2026
|06:00
|Nhật Bản vs Thụy Điển
|AT&T Stadium (Arlington, Mỹ)
|VTV2
Thông tin thêm về giải đấu
- Bản quyền phát sóng: Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền và sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu.
- Mục tiêu của tuyển Nhật: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hajime Moriyasu, đội tuyển Nhật Bản mang đến giải đấu lực lượng mạnh mẽ với mục tiêu tiến sâu và chinh phục chức vô địch thế giới.
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