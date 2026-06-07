Tại vòng bảng FIFA World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F cùng với các đối thủ Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội tuyển Nhật Bản theo giờ Việt Nam (UTC+7):
Ngày Giờ Trận đấu Sân vận động & Địa điểm Kênh trực tiếp
15/06/2026 03:00 Hà Lan vs Nhật Bản AT&T Stadium (Arlington, Mỹ) VTV3, VTV10
21/06/2026 11:00 Tunisia vs Nhật Bản Estadio BBVA (Guadalupe, Mexico) VTV3
26/06/2026 06:00 Nhật Bản vs Thụy Điển AT&T Stadium (Arlington, Mỹ) VTV2
Thông tin thêm về giải đấu
  • Bản quyền phát sóng: Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền và sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu. 
  • Mục tiêu của tuyển Nhật: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hajime Moriyasu, đội tuyển Nhật Bản mang đến giải đấu lực lượng mạnh mẽ với mục tiêu tiến sâu và chinh phục chức vô địch thế giới. 
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    Danh sách ĐT Nhật Bản dự World Cup 2026