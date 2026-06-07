Bản quyền phát sóng: Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền và sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu.

Mục tiêu của tuyển Nhật: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hajime Moriyasu, đội tuyển Nhật Bản mang đến giải đấu lực lượng mạnh mẽ với mục tiêu tiến sâu và chinh phục chức vô địch thế giới.