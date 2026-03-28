Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thụy Sĩ và Đức đã đẩy cao tốc độ, tạo nên màn đôi công hấp dẫn. Phút 17, Ndoye mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm sắc bén. Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Jonathan Tah gỡ hòa 1-1 cho Đức ở phút 26.

Đội hình xuất phát của ĐT Đức - Ảnh: GFT

Thế trận tiếp tục bùng nổ trong những phút cuối hiệp một. Embolo tái lập thế dẫn trước cho Thụy Sĩ ở phút 41, nhưng Gnabry kịp thời đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát 2-2 bằng pha lập công ở phút 45+2.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 61, Florian Wirtz – người đã kiến tạo hai bàn trước đó – tung cú sút xa đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-2 cho Đức. Tuy nhiên, Thụy Sĩ không dễ buông xuôi khi Monteiro gỡ hòa 3-3 ở phút 79.

Wirtz chói sáng với cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: GFT

Trong thế trận căng như dây đàn, Wirtz một lần nữa tỏa sáng đúng lúc. Phút 85, ngôi sao trẻ ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 4-3 cho Đức. Một màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, nơi dấu ấn Florian Wirtz trở thành khác biệt lớn nhất.

Ghi bàn:

Thụy Sĩ: Ndoye 17', Embolo 41', Monteiro 79'

Đức: Tah 26', Gnabry 45+2', Wirtz 61' 85'

Đội hình xuất phát:

Thụy Sĩ: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Embolo, Ndoye

Đức: Baumann, Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum, Gnabry, Stiller, Goretzka, Sane, Havertz, Wirtz