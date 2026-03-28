Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
Na Uy xung trận mà không có sự phục vụ của hai nhân tố chủ chốt Haaland và Odegaard
Phút 24, tài năng trẻ Schjelderup xử lý cực hay bên cánh phải rồi cứa lòng mở tỷ số cho Na Uy
Tuy nhiên, Van Dijk lập tức gỡ hòa cho đội chủ nhà từ quả phạt góc
Màn ăn mừng của Van Dijk
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Sang hiệp hai, Reijnders xâm nhập vòng cấm dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên 2-1
Tiền vệ của Man City thể hiện duyên ghi bàn
Chiến thắng xứng đáng của Hà Lan trong trận giao hữu ở Amsterdam

Nguồn ảnh: OnsOrange, OneFootball, Uefa