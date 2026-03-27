Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Francisco Cerundolo với tỷ số 6-1, 6-2 tại tứ kết Miami Open 2026.

Tay vợt người Đức nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Với những cú giao bóng uy lực cùng khả năng điều bóng chính xác, Zverev khiến Cerundolo gần như không có cơ hội phản kháng. Set đầu tiên khép lại chóng vánh với tỷ số 6-1.

Zverev tranh vé vào chung kết Miami Open 2026 với Sinner - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Cerundolo nỗ lực cải thiện lối chơi nhưng vẫn không thể tạo khác biệt. Zverev tiếp tục duy trì sự ổn định, tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 6-2, qua đó kết thúc trận đấu một cách thuyết phục.

Chiến thắng này giúp Zverev trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử có ít nhất 25 lần góp mặt ở bán kết các giải Masters 1000, khẳng định đẳng cấp và sự ổn định ở sân chơi đỉnh cao.

Ở bán kết, Zverev sẽ chạm trán Jannik Sinner – ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Miami Open. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 4h ngày 28/3, hứa hẹn màn so tài đỉnh cao.