Highlights U19 Indonesia 3-0 U19 Myanmar
Đội hình ra sân
U19 Indonesia: Al Gasemi, Ohorella, Azkairawan, Jacob, Al Gazani, Alfaro, Putu Panji, Ardyansyah, Evan, Salampessy, Arkhan Kaka.
U19 Myanmar: Myint Nyo, Zar Ni, Paing Soe, Khan Nyi, Bo Bo Kyaw, Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Min Thant.
Bàn thắng: Kaka 39', Dimas 78', 87'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Bàn thắng (3-0, Dimas): Nhận đường chuyền trong vòng cấm, Dimas dứt điểm tinh tế bằng chân trái ở góc hẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Indonesia.
78'
Bàn thắng (2-0, Dimas): Thủ môn Myint Nyo mắc sai lầm nghiêm trọng khi phá bóng lên đập người tiền đạo U19 Indonesia. Dimas không bỏ lỡ cơ hội vàng, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt.
67'
Bo Bo Kyaw đột phá lắt léo giữa vòng vây hậu vệ U19 Indonesia. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng không thắng được thủ thành Al Gasemi.
61'
Kyaw Thiha đột phá vào vòng cấm U19 Indonesia rồi va chạm với hậu vệ áo đỏ. Tuy nhiên, trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền.
52'
Qua giờ giải lao, đội chủ nhà vẫn nắm quyền kiểm soát trận đấu, trong bối cảnh U19 Myanmar chưa thể phản kháng.
Kết thúc hiệp 1
42'
Evan tạc đạn tầm xa buộc thủ môn Myint Nyo phải tung người cứu thua. Các cầu thủ U19 Indonesia đang rất hưng phấn sau bàn mở tỷ số.
39'
Bàn thắng (1-0, Arkhan Kaka): Từ đường chuyền dài của đồng đội, Kaka càn lướt vượt qua trung vệ cuối cùng của U19 Myanmar rồi tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
35'
Sau đường chuyền bổng vào của đồng đội, Arkhan Kaka đánh đầu cận thành dội cột dọc bật ra.
33'
U19 Indonesia đang thi đấu khá bế tắc. Cầu thủ vừa vào sân Isfandyar tung cú đá ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
25'
Thi thoảng U19 Myanmar mới lên bóng nhưng mức độ sát thương không cao. Tốc độ trận đấu đang diễn ra chậm rãi.
15'
U19 Indonesia đang tấn công đầy quyết tâm hòng tìm bàn mở tỷ số. Ardyansyah vừa nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, bóng bay vọt xà.
5'
Fabio tiếp tục thực hiện quả ném biên rất mạnh, buộc thủ môn U19 Indonesia phải đấm bóng qua xà.
2'
Bắt nguồn từ quả ném biên rất mạnh vào vòng cấm U19 Myanmar, Salampessy có cơ hội bắt volley sấm sét bay chệch khung thành.
20h
Trận đấu bắt đầu.