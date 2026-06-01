Video Công Hậu hoàn tất cú đúp cho U19 Việt Nam

Xem Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn

U19 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại U19 Timor Leste 3-0 tại giải U19 Đông Nam Á. Ngay phút thứ 2, Đức Vũ chọc khe tinh tế để Hoàng Công Hậu băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

U19 Việt Nam ra quân thuận lợi tại giải Đông Nam Á 2026 - Ảnh: VFF

Sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống Công Hậu dứt điểm trúng cột dọc ở phút 35.

Sang hiệp 2, thời tiết nắng nóng khiến U19 Việt Nam có phần giảm nhịp, trong khi Timor Leste cố gắng phản công. Dù vậy, Hoàng Công Hậu tiếp tục tỏa sáng với cú ngả người đẹp mắt ở phút 83, trước khi ghi thêm bàn phút 90, hoàn tất hat-trick và ấn định chiến thắng 3-0.

Ghi bàn: Công Hậu (2', 83', 90'+1)

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Tấn Dũng, Minh Hợi, Hồng Phong, Quốc Khánh, Tấn Minh, Duy Khang, Văn Khánh, Đức Vũ, Quốc Hòa, Công Hậu.

U19 Timor Leste: Domigos, Canavaro, Juman, Carol Waitila, Aureo Viera, Emidio Santos, Jonerson, Quiton, Carvalho, Corsino Lemos, Guterrers.