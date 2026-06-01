Video Công Hậu hoàn tất cú đúp cho U19 Việt Nam
U19 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại U19 Timor Leste 3-0 tại giải U19 Đông Nam Á. Ngay phút thứ 2, Đức Vũ chọc khe tinh tế để Hoàng Công Hậu băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
Sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống Công Hậu dứt điểm trúng cột dọc ở phút 35.
Sang hiệp 2, thời tiết nắng nóng khiến U19 Việt Nam có phần giảm nhịp, trong khi Timor Leste cố gắng phản công. Dù vậy, Hoàng Công Hậu tiếp tục tỏa sáng với cú ngả người đẹp mắt ở phút 83, trước khi ghi thêm bàn phút 90, hoàn tất hat-trick và ấn định chiến thắng 3-0.
Ghi bàn: Công Hậu (2', 83', 90'+1)
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Xuân Tín, Tấn Dũng, Minh Hợi, Hồng Phong, Quốc Khánh, Tấn Minh, Duy Khang, Văn Khánh, Đức Vũ, Quốc Hòa, Công Hậu.
U19 Timor Leste: Domigos, Canavaro, Juman, Carol Waitila, Aureo Viera, Emidio Santos, Jonerson, Quiton, Carvalho, Corsino Lemos, Guterrers.
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste. Đội bóng áo đỏ có màn khởi đầu thuận lợi dù khó khăn tại giải U19 Đông Nam Á 2026.
90'+3
Thêm một cơ hội nữa dành cho U19 Việt Nam, sau khi thủ môn U19 Timor Leste cản phá, Công Hậu có cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 nhưng tình huống kết thúc cận thành đưa bóng đi vọt xà.
Ngay sau đó thủ môn Xuân Tín có liên tiếp hai pha cản phá xuất sắc trước những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm và cận thành của đối phương.
90'+1
Công Hậu hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với pha thoát xuống rồi dứt điểm chính xác về phía góc xa.
83'
Công Hậu ghi tuyệt phẩm
Đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Công Hậu ngả người bắt vô-lê tầm thấp làm tung lưới U19 Timor Leste lần thứ hai.
75'
Dù thi đấu lép vế nhưng thi thoảng U19 Timor Leste vẫn tạo ra được những pha bóng ít nhiều khiến hàng thủ U19 Việt Nam chịu sóng gió.
67'
Các cầu thủ áo đỏ vẫn bế tắc trong việc lần thứ hai làm rung mành lưới của U19 Timor Leste.
56'
U19 Việt Nam đang tổ chức tấn công ở mọi hướng nhưng bàn thắng nhân đôi cách biệt vẫn là thứ xa xỉ.
50'
Những phút đầu hiệp hai, U19 Việt Nam gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U19 Việt Nam.
42'
Các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn đang kiểm soát thế trận, tuy nhiên U19 Timor Leste cũng cho thấy quyết tâm của U19 Timor Leste.
37'
U19 Việt Nam lại có pha tổ chức tấn công ăn ý bên cánh phải, đường căng ngang vào thuận lợi nhưng Công Hậu dứt điểm một chạm đưa bóng đi vọt xà ngang.
35'
Thêm một pha phối hợp ăn ý giữa Đức Vũ và Công Hậu, lần này đáng tiếc là cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ hai cho U19 Việt Nam.
29'
U19 Timor Leste tổ chức phản công nhanh, trước khi một cầu thủ áo trắng tung cú đặt lòng từ tuyến hai buộc thủ môn Xuân Tín phải bay người cản phá chịu phạt góc.
22'
Lần thứ ba cánh trái của U19 Việt Nam bị đối thủ khoét vào. Emidio Santos đi bóng rồi loại bỏ một hậu vệ áo đỏ trước khi sút bóng đi hơi cao so với khung thành của Xuân Tín.
19'
Công Hậu đột phá, anh đi bóng lắt léo trước khi dứt điểm ở mép trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ U19 Timor Leste lao về ngăn chặn kịp thời.
16'
Thêm một tình huống tấn công từ hành lang cánh phải của U19 Timor Leste khiến hàng thủ và thủ môn Xuân Tín khá vất vả.
8'
Sau pha tổ chức tấn công ăn ý bên cánh trái, Tấn Minh từ tuyến hai băng lên tung cú sút xa căng như kẻ chỉ nhưng trái bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
4'
Khung thành của U19 Việt Nam trải qua phen sóng gió trước tình huống tấn công biên phải của U19 Timor Leste.
2'
Công Hậu mở tỷ số cho U19 Việt Nam
Đức Vũ có pha chọc khe tinh tế để Công Hậu thoát xuống trước khi chạm bóng tinh tế, anh loại bỏ thủ môn U19 Timor Leste và ghi bàn cho U19 Việt Nam.
16h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Thời tiết lúc này trên sân North Sumatra, North Sumatra (Indonesia) tương đối nắng nóng.
15h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U19 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U19 Timor Leste mặc trang phục màu trắng.
15h35
Các cầu thủ U19 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
15h20
14h20
U19 Việt Nam đã hội quân từ ngày 28/4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á. Đội cũng có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, thi đấu giao hữu với các đội U20, U22 thuộc các trường đại học và đội B của CLB Shimizu S-Pulse. Những trận đấu này giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn và khả năng thích nghi.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không hoàn toàn suôn sẻ khi nhiều cầu thủ quan trọng vắng mặt vì các lý do khác nhau. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến chiều sâu lực lượng, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn tin tưởng vào sự chuẩn bị của toàn đội.
Ở trận ra quân, U19 Việt Nam gặp U19 Timor Leste, đối thủ đang tiến bộ rõ rệt. Dù lịch sử đối đầu nghiêng về Việt Nam, đội vẫn cần nhập cuộc tập trung để tránh bất ngờ.