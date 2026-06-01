Trước trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp U19 Timor Leste, HLV Yutaka Ikeuchi chốt danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam. Theo đó, hai cái tên bị loại là Trọng Dương và Mạnh Dũng.

Tại bảng A, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng bảng.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Dù vậy, trước khi đá trận "chung kết" bảng đấu, U19 Việt Nam phải giành kết quả tốt nhất trước U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Trong hai đối thủ này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi tự tin đánh bại U19 Timor Leste ở trận mở màn, diễn ra vào lúc 16h ngày 1/6.

U19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

“Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.