U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng dễ U19 Brunei với tỷ số đậm 9-0.
Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 5 bàn thắng và gần như định đoạt kết cục trận đấu.
Sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm 4 bàn để khép lại màn ra quân hoàn hảo.
Chiến thắng cách biệt giúp U19 Thái Lan tạm thời tạo lợi thế lớn về hiệu số, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Thái Lan vs U19 Brunei:
90'+5
Hết giờ! U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei!
90'
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
89'
Bàn thắng! 9-0 cho U19 Thái Lan! Sau quả tạt trong vòng cấm bên cánh phải, số 11 Thái Lan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
80'
Tốc độ trận đấu giảm. U19 Brunei có nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt.
69'
Bàn thắng! Thái Lan dẫn 8-0! Đón bóng bật ra, tiền vệ Thái Lan khống chế, thực hiện cú vô lê chạm chân hậu vệ U19 Brunei đội hướng đi vào góc cao.
52'
Bàn thắng! 7-0 cho U19 Thái Lan! Surachai xâm nhập vòng cấm, căng ngang khiến thủ môn U19 Brunei cản phá bật ra, Siwakorn dễ dàng đệm vào lưới trống.
49'
Bàn thắng! 6-0 cho U19 Thái Lan! Màn phối hợp đẹp mắt, Itthimon dứt điểm kỹ thuật ra cột xa thành bàn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp kết thúc! U19 Thái Lan 5-0 U19 Brunei!
Voi chiến cụ thể hóa thế trận một chiều bằng 5 bàn thắng.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
40'
Bàn thắng! 5-0 cho U19 Thái Lan! Trên chấm 11 mét, đội trưởng Pitchaya dễ dàng ghi bàn thứ 5.
39'
Penalty! Phạt đền cho U19 Thái Lan, khi cầu thủ U19 Brunei để bóng chạm tay trong vòng cấm.
37'
Bàn thắng! 4-0 cho U19 Thái Lan! Hàng thủ U19 Brunei chao đảo, Phattharaphon dễ dàng sút cận thành tung nóc lưới để hoàn tất hat-trick.
31'
Witthawat bị phạm lỗi trong vòng cấm U19 Brunei, trọng tài bỏ qua quả phạt đền mà U19 Thái Lan xứng đáng được hưởng.
26'
Bàn thắng! 3-0 cho U19 Thái Lan! Cú đúp cho Phattharaphon, khi thoải mái đánh đầu cận thành thành bàn.
24'
Bàn thắng! 2-0 cho U19 Thái Lan! Phattharaphon khống chế bóng rồi xoay người trong vòng cấm sút chìm kỹ thuật hạ thủ môn U19 Brunei.
18'
Tiền vệ U19 Thái Lan sút từ rất xa, bóng đi căng nhưng thẳng vào vị trí thủ môn U17 Brunei.
13'
U19 Thái Lan hoàn toàn áp đảo, thêm cú sút từ tuyến sau nhưng ra ngoài.
7'
Bàn thắng! 1-0 cho U19 Thái Lan! Từ đường chuyền bên cánh phải, cầu thủ U19 Brunei cản phá kém, số 7 Thái Lan thoải mái đặt lòng chân phải vào khung thành trống.
5'
Thêm tình huống phạt góc của U19 Thái Lan, nhưng các cầu thủ áo xanh không tạo được nguy hiểm.
3'
Hậu vệ U19 Thái Lan băng lên tung cú sút góc hẹp trong vòng cấm, bóng đi ra mép lưới khung thành.
1'
Ngay ở phút đầu tiên, U19 Thái Lan tấn công nhanh và có pha phạt góc.
16h00
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
U19 Thái Lan: Poomraphee, Wichan, Surachai, Jiraphong, Danuphon, Itthimon, Pichaya, Apiwit, Witthawat, Siwakorn, Phattharaphon.
U19 Brunei. Hakeem, Marvel, Syahmi, Waie, Darwish, Khalish, Shaqeel, Faris, Hadiman, Ilyas, Taqiuddin.