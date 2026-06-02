U19 Việt Nam ra quân thuận lợi tại bảng A U19 Đông Nam Á 2026, khi vượt qua đối thủ U19 Timor Leste với tỷ số 3-0.

Một chiến thắng không dễ dàng cho U19 Việt Nam như tỷ số phản ánh. Mặc dù vậy, giới truyền thông Indonesia vẫn đánh giá rất cao sự thể hiện của các học trò HLV Yutaka Ikeuchi.

“U19 Việt Nam khởi đầu hành trình tại U19 Đông Nam Á 2026 bằng màn trình diễn rất thuyết phục, khi giành chiến thắng đậm trước U19 Timor Leste với tỷ số 3-0”, tờ Bola viết.

Đây là sân chơi của các cầu thủ trẻ, nên trình độ không quá chênh lệch. Vì thế, theo Bola, chiến thắng 3-0 mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đua giành vé bán kết U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam ra quân suôn sẻ.

“Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam có vị thế thuận lợi ngay từ đầu cuộc đua tại bảng A”, Bola bình luận.

“Không chỉ giành trọn 3 điểm, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn tạo được sự tự tin lớn trước những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng”.

Bola đặc biệt khen ngợi Công Hậu, người hùng với cú hat-trick gồm toàn siêu phẩm.

“Ngôi sao nổi bật nhất của trận đấu là Hoàng Công Hậu, người ghi cả 3 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Đội bóng này nhập cuộc đầy chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, Công Hậu mở tỷ số sau đường chuyền từ Đức Vũ.

Bàn thắng sớm giúp U19 Việt Nam kiểm soát thế trận dễ dàng hơn. Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, các chân sút áo đỏ vẫn chưa thể tận dụng thành công để gia tăng cách biệt khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, cường độ tấn công của U19 Việt Nam có phần giảm xuống. U19 Timor Leste đã tạo được một số tình huống đáng chú ý từ các pha phản công nhanh.

Bàn thắng thứ hai đến ở phút 83 và mang đậm dấu ấn của Công Hậu. Tận dụng quả tạt từ đồng đội, anh thực hiện pha ngả người móc bóng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam.

Sự thăng hoa của Công Hậu chưa dừng lại ở đó. Đến phút bù giờ, anh tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số để hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste”.

Trong khi đó, Kompas cũng khen ngợi: “U19 Việt Nam khởi đầu U19 Đông Nam Á khi thắng thuyết phục U19 Timor Leste 3-0 ở bảng A.

Tất cả các bàn thắng của U19 Việt Nam đều do Hoàng Công Hậu thực hiện. Tiền đạo trẻ này lập hat-trick với các bàn thắng ở phút thứ 2, 84 và 90+1”.

Kompas nhấn mạnh: “Kết quả này cũng là lời cảnh báo cho U19 Indonesia trong cuộc chiến ở U19 Đông Nam Á”.

