Video Công Hậu nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam

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Ghi bàn: Tấn Dũng (29'), Công Hậu (45'+2), Văn Bách (49'), Duy Khang (63' pen)

U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải U19 Đông Nam Á khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 28. Từ một pha tấn công bên cánh, Tấn Dũng bật cao đánh đầu cận thành chính xác, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này giúp các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi chơi tự tin và thanh thoát hơn.

U19 Việt Nam thắng dễ U19 Myanmar - Ảnh: Asean Football

Trước khi hiệp 1 khép lại, Duy Khang xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, khiến hàng thủ Myanmar rối loạn. Công Hậu nhanh chân đá bồi vào lưới trống ở phút 45+2, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục áp đảo. Văn Bách ghi siêu phẩm sút xa nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Duy Khang thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 62. Đến phút 85, Thiên Phú đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc, ấn định chiến thắng 5-0.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng (Hồng Phong 68'), Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu (Thiên Phú 67'), Văn Bách (Thành Vinh 75').

U19 Myanmar: Min Yo Sai Khant, Sai Zom Shang, Sai Khan Nyi, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Bo Bo Kyaw, Myo Khan Kyaw, Thura Min Thant, Khun Mg Lone, Thaw Zin Ko, Nyan Soe San.