Video Công Hậu nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam
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Ghi bàn: Tấn Dũng (29'), Công Hậu (45'+2), Văn Bách (49'), Duy Khang (63' pen)
U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải U19 Đông Nam Á khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 28. Từ một pha tấn công bên cánh, Tấn Dũng bật cao đánh đầu cận thành chính xác, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này giúp các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi chơi tự tin và thanh thoát hơn.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Duy Khang xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, khiến hàng thủ Myanmar rối loạn. Công Hậu nhanh chân đá bồi vào lưới trống ở phút 45+2, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục áp đảo. Văn Bách ghi siêu phẩm sút xa nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Duy Khang thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 62. Đến phút 85, Thiên Phú đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc, ấn định chiến thắng 5-0.
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng (Hồng Phong 68'), Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu (Thiên Phú 67'), Văn Bách (Thành Vinh 75').
U19 Myanmar: Min Yo Sai Khant, Sai Zom Shang, Sai Khan Nyi, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Bo Bo Kyaw, Myo Khan Kyaw, Thura Min Thant, Khun Mg Lone, Thaw Zin Ko, Nyan Soe San.
90'+5
Trận đấu hạ màn với chiến thắng đậm đà 5-0 dành cho U19 Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi rộng cứa giành vé vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
85'
Thiên Phú nâng tỷ số lên 5-0 cho U19 Việt Nam, cũng từ pha đá phạt góc của đội nhà, với cú đánh đầu lái bóng chính xác về góc xa.
82'
Cơn mưa rào trút xuống sân North Sumatra, Deli Serdang (Indonesia) không ngăn được U19 Việt Nam chơi tấn công trước U19 Myanmar dù dẫn trước 4 bàn.
78'
Thêm một cơ hội dành cho U19 Myanmar, tuy nhiên pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 21 không thắng được những đầu ngón tay của thủ môn Xuân Tín.
75'
Dẫn trước với tỷ số 4-0, HLV Yutaka Ikeuchi rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà U19 Indonesia sau đây 4 ngày.
64'
Duy Khang đá 11m thành công
Công Hậu đột phá khiến thủ môn Min Yo Sai Khant phạm lỗi, đem về quả phạt đền cho U19 Việt Nam. Trên chấm 11m, Duy Khang không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà.
54'
Pha dứt điểm hiếm hoi của U19 Myanmar nhưng không làm khó thủ môn Xuân Tín.
49'
Văn Bách nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam
Công Hậu đột phá bất thành bên cánh trái, tuy nhiên anh lập tức căng ngang thuận lợi để Văn Bách xử lý mềm mại trước dứt điểm hiểm hóc ở rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U19 Việt Nam.
45'+2
Công Hậu nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam
Đức Vũ và Duy Khánh khuấy đảo hàng thủ U19 Myanmar, cú dứt điểm khiến hậu vệ áo đỏ cản phá bóng bằng tay, trọng tài cho U19 Việt Nam được hưởng phép lợi thế. Công Hậu xuất hiện đúng chỗ rồi dứt điểm cận thành tung lưới U19 Myanmar lần thứ hai.
45'+1
Đức Vũ đi bóng rồi thực hiện pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn của U19 Myanma phải đấm bóng ra. Duy Khánh lập tức đánh đầu bồi nhưng tiếc rằng trái bóng đi ra ngoài khung thành.
38'
U19 Việt Nam tiếp tục gây ra sóng gió cho hàng thủ U19 Myanmar từ những tình huống đá phạt góc.
36'
Thêm một tình huống không chiến nữa của U19 Việt Nam, cũng từ quả đá phạt góc. Lần này, pha đánh đầu của Tấn Dũng đưa bóng đi chệch khung thành của U19 Myanmar chỉ gang tấc.
29'
Tấn Dũng mở tỷ số cho U19 Việt Nam
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, Quốc Khánh không chiến từ cột hai để Tấn Dũng đánh đầu nối chính xác đưa bóng về góc thấp khiến một hậu vệ U19 Myanmar dù đứng trên vạch vôi cũng không thể cứu thua.
25'
Sau nửa đầu hiệp một chơi tấn công dồn dập, U19 Việt Nam chủ động giảm cường độ tấn công để duy trì thể lực trước thời tiết nắng nóng trên sân North Sumatra, Deli Serdang (Indonesia), chiều 4/6.
19'
Chỉ trong vòng 30 giây, U19 Việt Nam có liên tiếp ba pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Min Yo Sai Khant và các hậu vệ U19 Myanmar.
12'
Sức ép mà U19 Việt Nam ngày càng lớn, Duy Khang vừa có pha thoát xuống dứt điểm vào góc gần nhưng bị thủ môn của Myanmar cản phá.
7'
U19 Việt Nam vẫn đang tổ chức ép sân liên tục, hàng thủ của U19 Myanmar vì vậỵ mà phải làm việc hết công suất.
3'
U19 Việt Nam sớm triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Quốc Khánh là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên đối với hàng thủ U19 Myanmar, tuy nhiên cú đặt lòng bị hậu vệ áo đỏ cản phá.
16h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
15h40
Các cầu thủ U19 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu. Trận này, U19 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi U19 Myanmar mặc trang phục màu đỏ.
15h30
ĐT U19 Việt Nam đã có mặt tại sân North Sumatra, Deli Serdang (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu.
15h20
15h10
14h20
Nhận định trước trận:
U19 Việt Nam bước vào trận gặp U19 Myanmar với lợi thế lớn về tâm lý sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Đó là trận đấu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát tốt thế trận, chơi chủ động và cho thấy nhiều mảng miếng tấn công đáng chú ý.
Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt đầu chưa phải thước đo đầy đủ cho sức mạnh của U19 Việt Nam. U19 Timor Leste bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, trong khi U19 Myanmar hứa hẹn sẽ mang đến thử thách rõ ràng hơn về tranh chấp, tốc độ và khả năng va chạm.
Ở trận ra quân, U19 Myanmar thua U19 Indonesia 0-3, nhưng họ không chơi quá tệ trong giai đoạn đầu. Đội bóng này chỉ vỡ trận sau khi mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Bộ đôi trung vệ xoay xở chậm và thủ môn thiếu tự tin khi triển khai bóng là những điểm yếu U19 Việt Nam có thể khai thác.
Dù được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam không được phép chủ quan. Một chiến thắng trước Myanmar sẽ giúp đội bóng áo đỏ tạo đà thuận lợi trước trận đấu quan trọng với chủ nhà U19 Indonesia.