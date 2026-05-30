Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026

BẢNG A

BẢNG B

BẢNG C

XẾP HẠNG CÁC ĐỘI NHÌ BẢNG

U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng cuộc đối đầu U19 Timor Leste vào ngày 1/6. Đây được xem là trận đấu thuận lợi để thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hướng tới kết quả tốt, tạo đà tâm lý trước những thử thách lớn hơn ở bảng A.

Sau trận ra quân, U19 Việt Nam lần lượt gặp U19 Myanmar vào ngày 4/6 và chủ nhà U19 Indonesia vào ngày 7/6. Trong đó, cuộc chạm trán Indonesia được đánh giá là trận đấu quan trọng nhất, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào bán kết của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 14/6. Bảng A có sự góp mặt của U19 Việt Nam, U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste. Theo điều lệ, ba đội đứng đầu các bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Với lịch thi đấu khá dày và áp lực lớn từ chủ nhà Indonesia, U19 Việt Nam cần tận dụng tốt hai trận đầu để tích lũy điểm số. Nếu duy trì sự tập trung và phát huy hiệu quả quá trình chuẩn bị, đội hoàn toàn có cơ hội tiến sâu tại giải năm nay.