Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026

Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp 01/6 16h00 U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste 04/6 16h00 U19 Việt Nam vs U19 Myanmar 07/6 20h00 U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Đây được xem là bảng đấu không dễ, đặc biệt khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải chạm trán Indonesia, đội có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ mở màn gặp U19 Timor Leste lúc 16h00 ngày 1/6 trên sân Sumatera Utara Main Stadium. Sau đó, đội tiếp tục đối đầu U19 Myanmar vào lúc 16h00 ngày 4/6. Trận đấu đáng chú ý nhất của U19 Việt Nam tại vòng bảng là cuộc so tài với chủ nhà U19 Indonesia, diễn ra lúc 20h00 ngày 7/6.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 14/6. Theo thể thức, ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết dự kiến diễn ra ngày 11/6, trong khi trận tranh hạng ba và chung kết được tổ chức ngày 13/6.

Trước giải, U19 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 4 và có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm hoàn thiện lực lượng, lối chơi trước khi bước vào tranh tài.