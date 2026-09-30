Đội hình ra sân
U23 Hàn Quốc: Joon Hong; Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha, Hyun Seo; Lee Seung Won, Hwang Do Yun; Eom Ji Sung, Bae Jun Ho, Lee Hyun Ju; Lee Young Jun.
U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Yangxi, Wu Xi, Peng Xiao, Mao Weijie, Xu Bin, Wu Xi, Zhang Yuning, Wang Yudong.
Bàn thắng: Yudong 23' - Young Jun 34', Jun Ho 82'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ U23 Trung Quốc buộc phải lao lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ.
82'
Bàn thắng (2-1, Jun Ho): Đội trưởng U23 Hàn Quốc - Ji Sung tạt đẹp vào từ cánh trái cho Jun Jo lẻn xuống đánh đầu cận thành tung lưới U23 Trung Quốc.
79'
Sau quả tạt bên cánh phải của U23 Trung Quốc, trung vệ Ji Soo suýt chút nữa đánh đầu phản lưới nhà.
67'
Hyun Seo xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng bóng đi chệch khung thành.
62'
Từ tình huống dàn xếp đá phạt, U23 Trung Quốc suýt tìm được bàn thắng thứ hai. Trung vệ Peng Xiao ngả người dứt điểm căng đưa bóng bay sạt cột dọc.
58'
U23 Trung Quốc đang dàn thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu, khiến đối thủ bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn Li Hao.
51'
Đội trưởng U23 Hàn Quốc - Eom Ji Sung thử tài thủ môn Li Hao với pha cứa lòng chân phải khó chịu.
Kết thúc hiệp 1
42'
Bae Jun Ho nhận thẻ vàng sau tình huống chơi xấu hậu vệ U23 Trung Quốc.
34'
Bàn thắng (1-1, Lee Young Jun): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo cao 1m93 Lee Young Jun bật cao hơn tất cả đánh đầu nhằm góc xa. Dù Li Hao đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn được bàn thua của U23 Trung Quốc.
29'
Sau khi bị dẫn bàn, U23 Hàn Quốc cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, những tình huống không chiến của đội bóng xứ nhân sâm vẫn chưa thể khuất phục được thủ môn Li Hao.
23'
Bàn thắng (1-0, Wang Yudong): U23 Trung Quốc phối hợp chuyển trạng thái cực kỳ ấn tượng. Wang Yudong phá bẫy việt vị lao xuống rồi dứt điểm gọn ghẽ bằng chân trái đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc mở tỷ số.
17'
Xu Bin (U23 Trung Quốc) vừa nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
11'
U23 Hàn Quốc bắt đầu tạo áp lực lớn lên cầu môn đối phương. Jun Ho vừa bắt volley trong vòng cấm U23 Trung Quốc nhưng một hậu vệ áo vàng đã lăn xả cản phá.
7'
Lee Young Jun vừa ngã trong vòng cấm U23 Trung Quốc nhưng trọng tài phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.
2'
Bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Trung Quốc nhập cuộc đầy hứng khởi. Zhang Yuning vừa ngả người móc volley trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng.
13h
Trận đấu bắt đầu.