Bàn thắng (1-1, Lee Young Jun): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo cao 1m93 Lee Young Jun bật cao hơn tất cả đánh đầu nhằm góc xa. Dù Li Hao đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn được bàn thua của U23 Trung Quốc.

Lee Young Jun đánh đầu gỡ hòa - Ảnh: KFA