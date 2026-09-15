Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm, U23 Hàn Quốc nhanh chóng áp đặt thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Qatar. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, đội bóng xứ kim chi đã tìm được bàn mở tỷ số. Eom Ji-sung tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để đưa U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước.

U23 Hàn Quốc phô diễn sức mạnh trận ra quân Asiad - Ảnh: KFA

Không dừng lại ở đó, tiền đạo mang áo số của Hàn Quốc tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm bàn thắng ở phút 20, giúp đội nhà tạo ra khoảng cách an toàn. Trước khi hiệp một khép lại, Eom Ji-sung hoàn tất cú hat-trick ở phút 45+1 bằng pha dứt điểm chính xác, đưa U23 Hàn Quốc dẫn 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, U23 Qatar nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của đối thủ. Phút 66, Kim Myung-jun tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Hàn Quốc.

Đội bóng Tây Á chỉ có được bàn danh dự ở phút 85 khi Sherif tận dụng thành công cơ hội để đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Qatar làm được trong trận đấu này.

Chiến thắng 4-1 giúp U23 Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 20, đội bóng xứ kim chi tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu.