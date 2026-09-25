Trước đối thủ vượt trội về thể lực và kinh nghiệm, U23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự, nhưng vẫn không thể ngăn sức ép liên tục từ đại diện Đông Á.
Phút 15, Lee Young Jun bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam sau đó suýt gỡ hòa khi Quang Vinh sút trúng cột dọc, còn Lê Văn Thuận đá bồi thành bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được thế trận. U23 Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm 3 bàn, trong đó Lee Young Jun hoàn tất cú đúp.
Thất bại 0-4 khiến U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn có một kỳ ASIAD đáng ghi nhận khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.
Ghi bàn:
U23 Hàn Quốc: Lee Young Jun (15', 81'), Kim Ji Soo (77'), Hyun Seo (88')
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Tuấn Khải, Lý Đức, Minh Phúc, Quang Vinh, Quốc Cường, Quốc Toản, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Thuận.
U23 Hàn Quốc: Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha, Lee Gi Hyuk, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung, Kim Myung Jun
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-4 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc quá mạnh. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dừng bước ở vòng tứ kết Asiad 20.
88'
U23 Hàn Quốc ghi bàn thắng thứ 4
Thể lực sa sút nhiều khiến các cầu thủ U23 Việt Nam không thể ngăn cản đối thủ phối hợp tốc độ, trước khi Hyun Seo thoải mái đệm bóng cận thành tung lưới Cao Văn Bình lần thứ tư.
81'
U23 Hàn Quốc có bàn thắng thứ ba
Lee Young Jun với pha xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi căng khiến thủ môn Văn Bình không thể cản phá.
77'
Kim Ji Soo nhân đôi cách biệt cho U23 Hàn Quốc
Xuất phát từ quả đá phạt góc của U23 Hàn Quốc, hàng thủ U23 Việt Nam bị xô lệch. Cú dứt điểm của cầu thủ U23 Hàn Quốc chạm chân một cầu thủ áo trắng làm đổi hướng, Kim Ji Soo chớp cơ hội đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.
76'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Hàn Quốc nhưng Lee Young Jun dứt điểm đúng vào vị trí mà Cao Văn Bình đã chọn sẵn.
70'
HLV Đinh Hồng Vinh thay liền ba cầu thủ nhằm tăng cường sức mạnh của hàng công. Trên các khán đài sân Paloma Mizuho Rugby, Nagoya (Nhật Bản), những tiếng hô "Việt Nam cố lên!" đang tiếp lửa U23 Việt Nam.
67'
Cao Văn Bình liên tục cứu thua
U23 Hàn Quốc phối hợp ăn ý "xé toang" hàng thủ áo trắng để Bae Jun Ho băng xuống đối mặt với Cao Văn Bình. May cho khung thành của U23 Việt Nam khi thủ thành của SLNA đã xuất sắc cứu thua trước cú sút chéo góc của đối thủ.
Chỉ sau đó chưa đầy hai phút, vẫn là Cao Văn Bình giành chiến thắng trong pha dứt điểm đối mặt của tiền đạo áo đỏ.
63'
U23 Hàn Quốc tổ chức phòng ngự từ xa tốt, thậm chí liên tục phạm lỗi để ngăn chặn từ sớm những pha phản công của U23 Việt Nam.
56'
Đội bóng áo trắng nỗ lực chơi sòng phẳng, gây sức ép nhưng chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ của U23 Hàn Quốc.
50'
Quả tạt của Minh Phúc bên cánh phải, bản thân cầu thủ này và cả HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng bóng chạm tay hậu vệ U23 Hàn Quốc nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo đỏ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Hàn Quốc.
39'
Sau pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải của U23 Việt Nam trước khi bóng được luân chuyển sang cánh trái để Đức Anh dứt điểm chạm chân cầu thủ U23 Hàn Quốc đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Quang Vinh sút bóng đi quá thiếu chính xác.
35'
Văn Thuận hụt bàn gỡ
Quang Vinh dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đật cột dọc bật ra, Văn Thuận lập tức ập vào đá bồi tung lưới U23 Hàn Quốc. Đáng tiếc là trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm cho thấy đây là tình huống bắt việt vị nhạy cảm, lỗi chưa rõ ràng.
28'
Khả năng kiểm soát bóng tốt giúp U23 Hàn Quốc làm chủ trận đấu, U23 Việt Nam dù bị dẫn trước nhưng không hề dễ dàng kéo bóng lên phía trên.
21'
Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của U23 Hàn Quốc.
15'
Lee Young Jun mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc
Đón quả treo bóng từ cánh phải vào của Lee Hyun Ju, tiền đạo cao 1,93m Lee Young Jun thắng trung vệ Lý Đức trong pha tranh chấp rồi đánh đầu cận thành khiến Cao Văn Bình không kịp phản xạ.
13'
Sau quãng hơn phút đầu trận liên tục chịu sức ép, U23 Việt Nam bắt đầu có những pha đáp trả, dù chưa gây ra khó khăn cho hàng thủ đội bóng xứ sở Kim chi.
8'
Quang Vinh vừa có tình huống phá bóng chính xác chịu phạt góc trước quả phạt góc đầy ý đồ của cầu thủ U23 Hàn Quốc.
3'
Được đánh giá cao hơn, U23 Hàn Quốc tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi U23 Việt Nam khởi đầu trận tứ kết trong thế biết mình biết người.
17h30
Trọng tài chính người Uzbekistan - ông Firdavs Nosafarov nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U23 Hàn Quốc mặc trang phục màu đỏ.
16h45
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam:
16h30
Tứ kết ASIAD 2026 đưa U23 Việt Nam tái ngộ U23 Hàn Quốc, đối thủ mà U23 Việt Nam từng vượt qua ở trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 và được dự báo là thử thách lớn với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.
U23 Hàn Quốc bước vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng D, trong khi Việt Nam xếp nhì bảng C với 4 điểm. Dù vừa thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối, U23 Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trong những trận đấu quan trọng.
Về đối đầu, U23 Việt Nam từng hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút rồi thắng luân lưu tại U23 châu Á 2026. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể trở thành điểm tựa. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh về tốc độ, tranh chấp và bóng bổng, U23 Việt Nam cần chơi kỷ luật và tận dụng tối đa cơ hội phản công.