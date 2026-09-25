Trước đối thủ vượt trội về thể lực và kinh nghiệm, U23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự, nhưng vẫn không thể ngăn sức ép liên tục từ đại diện Đông Á.

Phút 15, Lee Young Jun bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam sau đó suýt gỡ hòa khi Quang Vinh sút trúng cột dọc, còn Lê Văn Thuận đá bồi thành bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

U23 Việt Nam (áo trắng) thua đậm U23 Hàn Quốc - Ảnh: Vietcontent

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được thế trận. U23 Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm 3 bàn, trong đó Lee Young Jun hoàn tất cú đúp.

Thất bại 0-4 khiến U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn có một kỳ ASIAD đáng ghi nhận khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.

Ghi bàn:

U23 Hàn Quốc: Lee Young Jun (15', 81'), Kim Ji Soo (77'), Hyun Seo (88')

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Tuấn Khải, Lý Đức, Minh Phúc, Quang Vinh, Quốc Cường, Quốc Toản, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Thuận.

U23 Hàn Quốc: Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha, Lee Gi Hyuk, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung, Kim Myung Jun